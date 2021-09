Basler Pharmakonzern Roche verlässt den Standort an der Viaduktstrasse – jetzt wird ein neuer Mieter gesucht Seit neun Jahren ist das rote Backsteingebäude an der Viaduktstrasse 33 nun Roche-Standort. Dies soll sich ändern: Im Zuge der Erweiterung des Campus will die Roche ihre Mitarbeiter zentral haben und sucht einen neuen Mieter. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Die Roche zieht aus dem Gebäude an der Viaduktstrasse aus. Nicole Nars-Zimmer

Eingepackt in Gerüste, so präsentiert sich seit kurzem der markante Bau mit Backsteinfassade an der Viaduktstrasse in der Nähe der Markthalle. Mieter des Gebäudes, das 1994 durch die Architekten Diener & Diener gebaut wurde, ist der Pharmakonzern Roche, der dort Büromitarbeiter beschäftigt. Aber nicht nur die Gerüste sind augenfällig. Unübersehbar hängt ein Plakat mit der Aufschrift «Via Basel – Flächen zu vermieten» an der Frontseite in Richtung Bahnhof SBB.

Gibt Roche also einen weiteren Standort in der Stadt auf? Ein Sprecher bestätigt, dass der Pharmakonzern die Viaduktstrasse 33 verlassen wird. «Wir wissen aber noch nicht, zu welchem Zeitpunkt der Umzug stattfinden wird». Bereits bekannt ist, dass Roche ihre Büros am Elsässertor, gleich gegenüber dem Backsteinbau, und an der Hochstrasse räumen wird. Bekanntlich will das Unternehmen mit dem Bau der beiden Bürotürme möglichst viele Mitarbeiter auf dem Areal an der Grenzacherstrasse unterbringen.

Eigentümerin und Baurechtsnehmerin des Gebäudes an Viaduktstrasse ist die Rimmobas Anlagestiftung. Dabei handelt es sich um eine unabhängige, öffentliche Anlagestiftung, die Gelder von Schweizer Pensionskassen verwaltet. Das Grundstück wiederum gehört der Cardinal Aktiengesellschaft.

Ein geschichtsträchtiges Gelände

Die Firma geht auf die Brauerei zum Cardinal zurück, die 1832 gegründet wurde. Diese ist nicht mit der noch heute gängigen Biermarke Cardinal zu verwechseln. Die Brauerei befand sich nämlich auf dem Gelände des heutigen Backsteinbaus. Bis zu den Geleisen erstreckte sich das Gebiet. Zeitzeugen sind die hohen Brauereiwände, die an der Binningerstrasse hochgezogen wurden. Nachdem die Brauerei 1923 liquidiert wurde und etappenweise auf Birsfelden zog, mietete sich 1928 die Autofirma Agence Americaine an der Viaduktstrasse ein. Aus dem Verwaltungsgebäude entstand das Restaurant Viadukt, welches später zum Nachtclub «Happy Night» wurde.

Ab 1994 war die Liegenschaft 18 Jahre lang fest in Bankenhand. Nach dem Neubau im Dezember 1994 fungierte es als Ausbildungs- und Konferenzzentrum des Schweizerischen Bankvereins. 200 Millionen Franken soll das Projekt damals gekostet haben, was es in den Neunzigerjahren neben der Zürcher Börse zum kostspieligsten Bau im Segment des Schweizer Dienstleistungsgewerbes machte.

Bekanntheit erlangte es, weil es damals die «Magic Bank» beherbergte. Es war dies ein Versuch des Bankvereins, Lehrlinge frühzeitig in die Kundenbetreuung einzubinden. Über drei Monate sollen die Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr jugendliche Kunden beraten. Somit sollen sie ihre Freunde und Familienangehörigen als Kunden gewinnen. Sie taten dies auf Augenhöhe, in legerer Kleidung dem jugendlichen Kunden angemessen.

Erneute Zentralisierungswelle bei der Roche

Nach der Fusion 1998 blieb es bis 2012 in den Händen der UBS. Diese suchte für das Gebäude einen Einzelmieter, weshalb es über ein halbes Jahr leer stand. Der Roche kam dies sehr entgegen, war damals die Abteilung, welche für die Administration der Produktion zuständig war, auf Büros in der ganzen Stadt verteilt. Somit konnte das Ganze zentral am Bahnhof organisiert werden. Nun kommt es zur erneuten Zentralisierungswelle bei der Roche, von der laut dem Sprecher auch weiter Standorte betroffen sein könnten: «Unser Ziel ist es, langfristig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Basel/Kaiseraugst zu konzentrieren.»

Nun scheint also ein neues Kapitel anzubrechen. Auf der Website von Via Basel bewirbt die für die Vermietung zuständige Firma Livit ein facettenreiches Angebot auf rund 24’000 Quadratmetern. Dieses würde zudem durch einen eindrucksvollen Ausbau mit hohem Standard überzeugen. Da das Gebäude in den Jahren 2012 und 2013 umfassend modernisiert wurde, stellt sich die Frage weshalb der Bau mit Gerüsten eingehüllt ist. Für eine Anfrage war Livit leider nicht erreichbar.