Basler Präsidialdepartement ist seit seiner Schaffung umstritten

Basler Präsidialdepartement Berlins Bürgermeister Wowereit brachte die Wende Am 25. September entscheiden die Basler Stimmberechtigten über die Abschaffung des erst 2009 eingeführten Präsidialdepartements. Dieses war schon im Rahmen der Verfassungsreform umstritten. Die damaligen Regierungsmitglieder wollten davon nichts wissen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

«Basel braucht ein Gesicht»: Klaus Wowereit, damals Regierender Bürgermeister von Berlin, warb bei seinem Besuch für das Regierungspräsidium (rechts der damalige Staatsschreiber Robert Heuss). Bild: Dominik Plüss (10. November 2004)

Am 25. September entscheiden die Basler Stimmberechtigten über die Reduktion der Anzahl Regierungsräte von sieben auf fünf und über die Abschaffung des Präsidialdepartements. Damit kulminiert eine Debatte, die seit Schaffung des mehrjährigen Regierungspräsidiums im Jahr 2009 die Basler Politik und insbesondere die Amtsinhaber ständig begleitete.

Braucht es ein Präsidialdepartement? Darüber wurde bereits bei Erarbeitung der neuen Kantonsverfassung zwischen 2000 und 2005 leidenschaftlich diskutiert. Die damalige Basler Regierung war von der Idee alles andere als begeistert. «Das widersprach dem Prinzip, dass sich die sieben Mitglieder auf Augenhöhe begegnen», sagt der damalige Erziehungsdirektor Christoph Eymann (LDP).

Auch der Verfassungsrat lehnte das Regierungspräsidium zunächst ab

Auch der Verfassungsrat hatte das mehrjährige Regierungspräsidium in einer ersten Lesung im Mai 2003 – knapp – abgelehnt. Doch die Promotoren wollten nicht klein beigeben. «Auswärtigen, die sich für Basel interessieren, fehlte eine erste Anlaufstelle», sagt Markus Ritter, Verfassungsrat, im Jahr 2000 erster Grossratspräsident der Grünen und später unter Guy Morin erster Generalsekretär im PD.

Doch wie konnte er seine Kolleginnen und Kollegen im Verfassungsrat davon überzeugen? Im November 2004 fädelte Ritter einen Besuch von Klaus Wowereit ein. Ein Coup. Der SPD-Politiker und damalige Regierende Bürgermeister Berlins diktierte nach dem Treffen mit dem Verfassungsrat in die Mikrofone der Journalisten:

«Eine Präsidentschaft, die jedes Jahr wechselt, ist für eine so grosse Stadt wie Basel nicht zeitgemäss.»

Das sass. Nach weiteren, nicht ganz so illustren Treffen mit den Stapis Elmar Ledergerber (Zürich) und Alexander Tschäppät (Bern) sprach sich die Mehrheit des Verfassungsrats für das mehrjährige Präsidium aus.

Deal: Präsidialdepartement gegen Ausländerstimmrecht

Wie es zum Meinungsumschwung kam, ist umstritten und Teil der Legendenbildung. Neben dem offensichtlich beeindruckenden Besuch des ungemein populären Berliner Bürgermeisters dürfte ein nüchterner Polit-Deal eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben: Demnach schluckten die bürgerlichen Skeptiker die Kröte PD. Im Gegenzug liessen die linken Verfassungsräte ihre Forderung nach dem Ausländerstimmrecht fallen.

Im Rückblick scheint es, als drehte sich die Reform einzig und allein um das PD. «Das war nicht so», stellt der erste Verfassungsratspräsident und frühere SP-Grossrat Roland Stark klar. Unter anderem wurden damals der Grosse Rat von 130 auf 100 Mitglieder verkleinert, neue Regeln für Volksinitiativen festgelegt, das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt oder die Möglichkeit zur kantonalen Anerkennung von Religionsgemeinschaften geschaffen. Der Stadtkanton bekam ein modernes Verfassungswerk.

Koordinationsaufgaben für das PD

Nach dem Grundsatzentscheid wurde in einem mehrjährigen Prozess verhandelt, mit welchen Funktionen das PD betraut werden soll. «Nach der ersten Verteilung war es noch mickrig. Es bestand gerade einmal aus 80 Angestellten», erinnert sich Ritter. Der Verfassungsrat habe in der Folge entschieden, dass das PD Koordinationsaufgaben übernehmen soll. Weitere Abteilungen kamen hinzu.

So musste etwa Erziehungsdirektor Eymann die Kultur abgeben: «Ich war – wie auch die Museumsdirektoren – damit nicht einverstanden», sagt er. Schliesslich bestehe die Arbeit der Museen nicht nur darin, Ausstellungen zu organisieren; sie hätten auch einen Bildungsauftrag. Wichtig zu betonen ist Eymann aber: «Ich habe den damaligen Entscheid mitgetragen.»

Auch wegen der Skepsis der Regierungsmitglieder hatte das PD einen schlechten Start. Roland Stark kritisiert insbesondere seine eigene Partei: «Ich finde es unverantwortlich, dass sich von der SP als grösster Basler Partei damals niemand zur Verfügung gestellt hat.» Der 2004 (als erster Grüner) in die Regierung gewählte Morin war als Justizdirektor federführend für den Aufbau des PD und auch wegen des Desinteresses der anderen dessen logischer erster Vorsteher.

Starks bissiger Kommentar:

«Wenn der Verfassungsrat gewusst hätte, wer sich in der Folge berufen fühlte, dann hätte er dieses Amt wohl nicht geschaffen.»

Ähnlich, doch im Ton diplomatischer äussert sich Eymann: Die beiden ersten Amtsinhabenden – gemeint ist neben Morin Nachfolgerin und Parteikollegin Elisabeth Ackermann – hätten den Mehrwert nicht bringen können, der dem Amt konzeptionell zugedacht sei.

Fehlbesetzungen im Amt oder fehlkonstruiertes Departement?

Roland Stark ist überzeugt, dass das Amt an den personellen Fehlbesetzungen gelitten hat. «Es deswegen abzuschaffen wäre aber falsch», findet er. Zumal nach zwölf Jahren mit Beat Jans das Präsidium endlich adäquat besetzt worden sei. Der Grüne Markus Ritter kommentiert das so: «Jetzt, wo die SP das Präsidium innehat, ist die breite Opposition gegen das PD weg.» Für ihn ist das aber keine Überraschung: In den komplizierten und intensiven Aussenbeziehungen habe das Regierungspräsidium viel Positives für Basel bewirkt.

Der ehemalige Regierungsrat hält das Präsidialdepartement für eine Fehlkonstruktion, stimmt aber am 25. September trotzdem Nein. Bild: Kenneth Nars

Genau andersherum beurteilt Christoph Eymann die Situation: Er hält das PD weiterhin für eine Fehlkonstruktion. Jans, der national bestens vernetzt sei, könnte seine Qualitäten auch als gewöhnliches Regierungsmitglied ausspielen. Eymann wird am 25. September gleichwohl Nein stimmen. Er hält die zweite Forderung der Initiative, die Reduktion der Anzahl Regierungsräte von sieben auf fünf, für falsch, ja kontraproduktiv. Doch das ist eine andere Geschichte.

