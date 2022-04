Das Merian Iselin hat einen Stiftungszweck, um den es sich seit Jahrzehnten foutiert

Die Merians und die Iselins

Die Basler bürgerliche Aristokratie übte über Generationen die gesellschaftliche Inzucht. Die Merians, Iselins, Burckhardts, Vischers, La Roches heirateten unter sich. Robert Merian (1820–1891), Spross der Bankerdynastie und ein Cousin jenes Christoph Merian, der die gleichnamige Stiftung gründete, tat sich dabei lange schwer mit der Wahl seiner Gemahlin. Befreit von wirtschaftlichen Sorgen, führte er in Paris ein Salon-Leben. In einem Brief an den Bruder schrieb er: «Ich bin gegenwärtig in einer fatalen Stimmung. Ich möchte gerne bis nächsten Herbst heiraten und weiss nicht wen. Nehme ich eine Französin, so riskiere ich den Teufel im Haus; eine Baslerin mag entweder nicht hierher oder langweilt sich.» Von den Pariserinnen hielt er nicht viel («miserabelste Race von Weibern»), sodass er sich auf die Tradition besann und mit Adèle Iselin (1827–1901) eine Tochter aus bestem Haus heiratete. Diese schrieb ihm, als er wieder einmal in Paris weilte: «Sieh’ nicht gar zu tief in alle die schönen Augen hinein». Die Ehe blieb kinderlos. Der Ahnenforscher Ulrich Stroux will allerdings von einer adoptierten Tochter Magda (geb. 1866) wissen. Diese habe dann – standesgemäss – einen La Roche geheiratet.