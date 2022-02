Rhylax-Team: Pilotprojekt soll fortgesetzt werden

Seit 2019 ist das #Rhylax-Team jeweils in den Sommermonaten am Basler Rheinbord unterwegs, um gegen Lärm- und Littering-Probleme vorzugehen. Die Regierung will nun, dass das Pilotprojekt weitergeführt wird.

Aimee Baumgartner 08.02.2022, 15.07 Uhr