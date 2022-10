Die siebte und letzte Sole Season: Ende Oktober ist Schluss

Basler Sneakermesse «Zeit, für einen neuen Abschnitt»: Die Organisatoren der «Sole Season» verabschieden sich im siebten Jahr Mit der siebten Austragung der Turnschuhmesse Sole Season geht Ende Oktober ein Projekt zu Ende, das 2014 Premiere feierte. Zwei Mitorganisatoren erzählen von langjährigen Freundschaften, der Veränderung der Szene und Prioritäten, die sich langsam, aber sicher verschieben. Lea Meister Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Cyril Striebel (l.) und Yves Braun (r.), die Mitorganisatoren der Sneakermesse Sole Season, vor der Sammlung von Striebel. Nicole Nars-Zimmer

Das verflixte siebte Jahr. Auf Cyril Striebel (31) und Yves Braun (33), die beiden Mitorganisatoren der Basler Turnschuhmesse Sole Season, trifft das nicht ganz zu. Am 30. Oktober führen sie die Messe zum siebten Mal durch. Dass sie gleichzeitig zum letzten Mal stattfinden wird, haben sie aus freien Stücken entschieden.

Dies, nachdem fünf Freunde vor acht Jahren «relativ schnell und unkoordiniert» die erste Basler Sneakermesse auf die Beine stellten. «Ein paar von uns haben sich getroffen, als die ‹Sneakerness› in Bern das fünfjährige Jubiläum feierte. Wir fanden es schade, dass es so etwas in Basel nicht gibt», erzählt Striebel. Die grosse Messe aus Zürich hat die Sneaker-Freunde also dazu inspiriert, einen ähnlichen Event auch nach Basel zu holen.

Von der Markthalle aufs Gundeldingerfeld

Am 26. Oktober 2014 trafen sich Basler Turnschuhfans erstmals an der «Sole Season» in der Markthalle. Zur Verfügung stand ihnen damals ein kleiner Bereich im hinteren Teil der Markthalle. Schon ein Jahr später brauchten sie mehr Platz. Im dritten Jahr zog die Messe dann weiter in die Halle 7 und in die «Blinde Kuh» im Gundeldingerfeld. 2018 dann weiteten sie sich nochmals aus und stellten im oberen Teil der Halle 7 und im Werk 8 gleich daneben aus, wo die «Sole Season» auch dieses Jahr nochmals durchgeführt wird. Zum Rahmenprogramm gehört neben Musik verschiedener DJs jeweils auch ein Angebot an Essen und verschiedenen Drinks.

Die Organisatoren der «Sole Season»: v. l. n. r. Cyril Striebel, Raffael Geraets, Yves Braun, Engin Berse und Theo Przybilla. zvg

Rund 60 Tische stehen den Verkäuferinnen und Verkäufern zur Verfügung. Ein Tisch, vergleichbar mit einem Standplatz an einem Flohmarkt, kostet 60 Franken. Der Verkauf wird von den jeweiligen Tischmietern autonom durchgeführt. Yves Braun sagt gegenüber der bz: «Wir wollten nie die grosse Masse anziehen, um maximalen Profit zu erzielen. Hauptziel war ein Event für Freunde, Sneaker-Enthusiasten und Familien.» Über die Jahre sind so immer mehr befreundete Verkäufer dazugekommen, was die Atmosphäre mit jedem Jahr noch etwas familiärer werden liess.

Die Atmosphäre ist es unter anderem auch, die die Messe in Basel von anderen Schweizer Turnschuhmessen unterscheidet. Von Teenies über Familien mit kleinen Kindern, bis hin zu 50-jährigen Turnschuhfans – das Publikum an der «Sole Season» ist ein Abbild dessen, was die Organisatoren erreichen wollen: ein Event «für Jung und Alt» zu sein.

Turnschuhe sind für sie keine monetäre Investition

Striebel und Braun besitzen zusammen zwischen 260 und 270 Paar Sneakers. Während das Klischee eines Turnschuhsammlers die Vermutung aufkommen lässt, dass vor allem die teuren Stücke unangezogen in einer Glasvitrine landen, haben die beide fast jeden ihrer Schuhe angehabt.

Die beiden Mitorganisatoren der «Sole Season» inmitten Striebels privater Sneaker-Sammlung. Nicole Nars-Zimmer

Schuhe kaufen, nur um sie weiterzuverkaufen – mit diesem in den vergangenen Jahren zu einem Milliardenbusiness herangewachsenen Geschäftsprinzip wollen die beiden nichts zu tun haben. «Bei Leuten, die Turnschuhe als Investition kaufen, ist das Produkt an sich sehr austauschbar», so Striebel, «ob es Turnschuhe, eine Briefmarke oder eine Kaffeemaschine ist, macht keinen grossen Unterschied.»

«Turnschuhe sind dafür da, getragen zu werden», betont Striebel. Was viele nicht wissen: Schuhe halten länger, wenn sie getragen werden. Die beiden erklären, dass es bei Sneakers zu sogenannten «Standschäden» kommen könne, wenn diese nicht getragen werden. So sei es möglich, dass eine Sohle oder der Klebstoff nach mehreren Jahren Lagerung einfach bröcklig werde oder gar breche.

Striebel und Braun verkaufen also keine Schuhe, die sie mit dem Hintergedanken einer Investition angeschafft haben, sondern solche, an welchen sie mit der Zeit die Freude verloren haben oder die eine Nummer zu klein/gross und doch nicht so alltagstauglich sind wie erwartet. «Vor Ort verkaufen macht viel mehr Spass als im Internet. Der Schuh kann anprobiert, berührt und im Detail angeschaut werden», so Striebel. Dinge, die online nicht möglich sind und so zu Problemen und hitzigen Diskussionen über Zustand und Preis der Schuhe führen können.

Konsumverhalten spielte auch mit

Diskussionen mit Interessierten werden Striebel und Braun in Zukunft wohl nicht mehr viele führen. Schliesslich haben sie – gemeinsam mit den anderen Mitorganisatoren – entschieden, dass es Zeit ist für einen neuen Abschnitt. «Die Szene hat sich verändert und auch wir haben uns in unterschiedlichste Richtungen weiterentwickelt», begründet Striebel, der vor einem knappen Jahr Vater wurde, den Entscheid.

Eine spontane Auswahl aus Striebels privater Schuhsammlung. Nicole Nars-Zimmer

So sei man eben nicht mehr im Studium, sondern in einem Job mit Verantwortung. Oder man sei plötzlich nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt im trauten Heim, was die Prioritäten automatisch verschiebe. Auch das Konsumverhalten der Gesellschaft spielte insgeheim eine Rolle beim Entscheid, die letzte «Sole Season» durchzuführen: «Das übertriebene Konsumverhalten ist thematisch auch bei mir angekommen», sagt Braun, der bald eine einjährige Reise antritt. Es sei nicht wirklich sinnvoll, so viele Schuhe zu besitzen. «Klar, eine gewisse Vielfalt im Schuhschrank ist cool, Turnschuhe können aber nicht mehr einer meiner Lebensinhalte sein.»

Das definitive Ende der Messe könnte noch nicht besiegelt sein

Für Braun bedeutet der neue Abschnitt, dass er sich von etwa der Hälfte seiner Turnschuhe trennen möchte. Nicht ganz so viele aussortieren wird Striebel, da er mit seinen Schuhen viele persönliche Erinnerungen verbindet. «Aber vielleicht brauchen wir ja zu Hause irgendwann mehr Platz, dann muss ich auch schauen, wie ich das anstelle», fügt er lachend an. Striebel betont ausserdem den Nachhaltigkeitsaspekt von Secondhand-Schuhen: «Das Tolle an Schuhen ist ja, dass man sie lange tragen und sie auch weitergeben kann.»

Ob sie den Schuh im übertragenen Sinne an Interessierte weitergeben werden, welche die «Sole Season» gerne «übernehmen» würden, steht noch in den Sternen. «Wenn, dann wollen wir die ‹Sole Season› auf jeden Fall in die richtigen Hände geben», sind sich die beiden einig. Sicher ist nur: Der Abschluss wird nach erfolgreicher Durchführung der letzten Messe gebührend mit einem gemeinsamen Pizza-Abend gefeiert. Manch einer habe den Montag danach bereits freigenommen, sagt Striebel grinsend und auch etwas wehmütig. Was übrig bleibt? Ein lachendes und ein weinendes Auge. Und viele Turnschuhe, die ein neues Zuhause suchen.

Vier Fragen an Sneaker-Freaks aus Basel

Jan Schleuniger

Jan Schleuniger mit seinen beiden Lieblingsschuhen, dem Nike Air Pegasus 89 Berlin Wall und dem New-Balance-Modell Ronnie Fieg x Kith x 1600 Daytona. Nicole Nars-Zimmer

Alter: 47 Jahre

So bin ich in die Sneaker-Sammler-Szene gekommen: Einerseits über den Basketball- und Tennis-Sport, inspiriert durch die damaligen Spieler und deren Outfits (bspw. André Agassi, Michael Jordan). Andererseits durch die Hip-Hop-Kultur Mitte der 80er-Jahre, in welchen die Sneakers eine tragende Rolle gespielt haben.

So viele Sneakers besitze ich: Über 200 Stück – wobei ein Teil davon inzwischen mein Götti-Bueb mit beidseitiger, grosser Freude trägt.

Mein wichtigster Schuh ist ...: Der Nike Air Pegasus 89 Berlin Wall (Release 2009).

Mein teuerster Schuh ist ...: Das kann ich nicht so genau sagen, da ich nie «gehypte Preise» bezahlt habe und alle Sneakers auch trage bzw. nie zur Spekulation gekauft habe. Ich denke, dass es das New-Balance-Modell Ronnie Fieg x Kith x 1600 Daytona sein könnte.

Philippe Maurer

Philippe Maurer mit einem seiner Lieblingsturnschuhe, dem Nike Air Force 1 x Off White Black. Kenneth Nars

Alter: 25 Jahre

So bin ich in die Sneaker-Sammler-Szene gekommen: Über die Liebe zum Skateboardfahren. Um 2013 herum folgten dann die ersten Sneakers, die nicht beim Skaten ruiniert wurden. Zwischen 2017 und 2019 wurde die Sammlung mit etwa einem Schuh pro Woche deutlich ausgebaut. 2019 baute ich gemeinsam mit einem Freund eine Instagramseite für spezielle und limitierte Sneakers und Accessoires auf.

So viele Sneakers besitze ich: Momentan sind es 90 Paar Schuhe, viele habe ich aber schon verkauft. Ich hatte wohl einmal zwischen 120 und 130 Paar.

Mein wichtigster Schuh ist ...: Der Sonra II Kardan Adam. Es gibt weltweit nur 150 Stück davon und sie sind in Deutschland handgemacht von der Sneakerikone Hikmet Sugoer, dem auch die Marke gehört.

Mein teuerster Schuh ist ...: Das sind der Nike Air Max 97 x Off White White (The Ten) und der Nike Air Force 1 x Off White Black. Beide haben einen Neuwert von über 1000 Franken.

Laura Falcone

Laura Falcone mit ihrem Lieblingssneaker Ronnie Fieg x Asics Gel Lyte lll Flamingo. Kenneth Nars

Alter: 30 Jahre

So bin ich in die Sneaker-Sammler-Szene gekommen: Ich hatte schon immer Freude an schönen Sneakers. Als dann 2014 der Nike Air Max 1 QS Liberty London Blue erschienen ist, habe ich mich erstmals bewusst mit einem Schuh-Release befasst. Kurz darauf lernte ich an der «Sole Season» dann auch das Organisationsteam kennen und daraus entstand wie eine kleine Familie.

So viele Sneakers besitze ich: Momentan sind es etwa 70 Paar Schuhe.

Mein wichtigster Schuh ist ...: Der Ronnie Fieg x Asics Gel Lyte lll Flamingo.

Mein teuerster Schuh ist ...: Das ist ebenfalls der Ronnie Fieg x Asics Gel Lyte lll Flamingo. Er hat 350 Franken gekostet.

