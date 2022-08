Basler Sommerserie Der Karl Barth-Platz: Ein Ort in einem Quartier ohne Zentrum Wie lässt sich der Karl Barth-Platz im Gellert am besten beschreiben? Als Ort des Durchgangs? Das ist er – aber nicht nur. Er ist nämlich schön gestaltet, vor allem aber für die betagte Bevölkerung Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Liebevoll gepflegt: Ein Mitarbeiter der Stadtgärtnerei kümmert sich um die Bepflanzungen auf dem Karl Barth-Platz. Roland Schmid

Es ist heiss und das Licht ist gleissend an diesem Mittag im August. Das Auge sucht nach Orientierung. In aller Regel ist ein Platz ein eingefasster, klar definierter Raum. Hier, am Karl Barth-Platz im noblen Osten der Stadt, verhält sich die Sache aber komplizierter. Von Symmetrie beispielsweise keine Spur. Die Hardstrasse als wichtigster Zu- und Wegfahrtsweg macht auf diesem Platz einen leichten Knick und mündet in die Adlerstrasse. Genau an dieser Stelle befindet sich die Tramhaltestelle, welche den Platz dominiert und ihm eher den Charakter eines Durchgangsorts verleiht

Gleich bei der Haltestelle befindet sich eine Reihe Einfamilienhäuser aus dem ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts. Sie sind zu wenig hoch, um den Platz einzufassen und ihm eine Gestalt zu geben. An der Stirnseite steht ein riesiger Wohnblock aus den fünfziger Jahren. Er wirkt deshalb düster und abweisend, weil sein Sockelgeschoss weder gewerblich genutzt noch darin gewohnt wird. Hinter den kleinen Fenstern vermuten wir Waschküchen oder Veloabstellplätze.

Die Schliessung der Post brachte Veränderung

Auf der Nordseite dieses unregelmässigen Gevierts, an der Ecke zum St. Alban-Ring, findet sich eine Filiale der Kantonalbank, vis-à-vis davon ein Haus, das einst eine UBS-Filiale beherbergte und nun ebenerdig «tot» wirkt, sowie ein Wohnblock aus den sechziger Jahren, wie er typisch ist für die Gegend rund um die Gellertkirche, deren schlanker Turm immer wieder mal zu sehen ist.

Als Präsidentin des Neutralen Quartiervereins St. Alban-Gellert und langjährige Bewohnerin des Quartiers ist Beata Wackernagel vertraut mit dem Karl Barth-Platz. Ihr spontanes Urteil über den Platz ist nicht eben positiv: «Er lebt nicht wirklich», erzählt sie dieser Zeitung am Telefon. Die Ursachen dafür seien vielfältig. Ein Grund sei sicher die Schliessung der Postfiliale an der Ecke, wo sich seit einiger Zeit die Kantonalbank eingenistet hat. Bei der Post hätten sich vor allem die älteren Leute getroffen und einen Schwatz gehalten.

Ebenso zu einem kleinen Treffpunkt geworden sei ein kleiner Laden gleich um die Ecke am St. Alban-Ring, der unter anderem frisches Gemüse angeboten hatte. Tatsächlich klafft dort nun, zwischen der lokalen Metzgerei, die aus Krankheitsgründen ein paar Wochen geschlossen ist, und einem «Sutter Begg», eine Nutzungslücke. Noch immer ist das Lokal zu vermieten.

Etwas Grün und drei, vier Bänkli: «Mehr braucht es nicht»

2009 wurde der Karl Barth-Platz umgestaltet und vom damaligen Baudirektor Hans-Peter Wessels mit viel Tamtam und einem kleinen Fest für die Quartierbewohner eingeweiht. Das wichtigste Element: Die schön bepflanzten Grünelemente, die jeweils mit einem niedrigen Metallhag von den Mergelwegen abgetrennt sind. Auch an diesem Tag sind zwei Mitarbeiter der Stadtgärtnerei damit beschäftigt, die kunstvollen Pflanzengebilde in Schuss zu halten. Das gefällt Marlies Levin. Die ältere Dame wartet mit ihrer rollenden Einkaufstasche grad aufs Tram, das Richtung Stadt fährt. Sie findet den Karl Barth-Platz «super». Vor allem wegen der Bepflanzung. Es stimme nicht, dass er unbelebt sei: Hin und wieder setzten sich Menschen auf die drei, vier Bänkli, die es hier gibt, und würden sich entweder ausruhen oder sich unterhalten. Mehr Belebung brauche es nicht.

Eleonore und Ursula Meyerhofer vor der Filiale der Kantonalbank. Hier war einst die Poststelle untergebracht. Roland Schmid

Ursula Meyerhofer, die vor der Kantonalbank auf ihre Tochter Eleonore wartet, ist dem Karl Barth-Platz gegenüber ebenso positiv eingestellt. Auch ihr gefällt die Begrünung und sie freut sich über den kürzlich aufgestellten Bücherschrank, der zum Bringen und Holen einlade. Zudem könne sie sich bei der Tramstation hin und wieder ein «20 Minuten» schnappen und beim elsässischen Gemüsehändler einkaufen, der dienstags und freitags auf dem Karl Barth-Platz Halt macht. Ihre Tochter hingegen vermisst hier vor allem das Wasser. Sie trifft ihre Freunde an diesen warmen Tagen am Rhein.

Das Quartier wirkt wie aus der Zeit gefallen

Verläuft durch den Karl Barth-Platz, ja vielleicht durch das ganze Gellert, eine Art Generationengraben? Beata Wackernagel vom Quartierverein jedenfalls weist darauf hin, dass es - entgegen der landläufigen Meinung - in diesem Viertel immer mehr junge Familien gebe. Für Kinder und Jugendliche seien die Freizeitmöglichkeiten doch ziemlich eingeschränkt.

Dies bestätigt auch Thomas Kessler, der frühere Kantons- und Stadtenwickler. Auch er ist Bewohner des Gellert. «Ganz klar: Es fehlen die Treffpunkte, es fehlt ein richtiges Zentrum», hält er fest. In diesem Sinn sei das Quartier «aus der Zeit gefallen». Der Karl Barth-Platz, so schön auch die Bepflanzung der Stadtgärtnerei sei, wirke, als sei er allein für die Betagten gemacht. Dabei, so Kessler, müsse man Plätze immer mit ihrem Umfeld denken, müsse die Sozialstruktur miteinbeziehen, die Wege, welche die Alten und Jungen in ihrem Alltag und ihrer Freizeit gehen.

Kioskfrau Brigitte Gugger sieht täglich viele Menschen. Roland Schmid

Für ihn sind es die Migranten mit ihren Läden entlang der Hardstrasse, welche das Quartier «retten» und die Expats, welche diese Läden frequentieren und für etwas Leben sorgen. «Das Gellert hat keine Mitte», sagt Kessler, «doch das Bedürfnis dafür ist eindeutig vorhanden.» Kioskfrau Brigitte Gugger, die seit zwei Wochen am Karl Barth-Platz als Aushilfe tätig ist, bestätigt schliesslich den Gesamteindruck. Es gehen hier viele Menschen vorbei, sagt sie. «Aber viel los ist eigentlich nicht.»

Für die Serie «Am Platz» besuchen bz-Redaktorinnen und -Redaktoren einen Platz in Basel, nehmen die Stimmung auf und kommen mit Menschen ins Gespräch. An sieben aufeinanderfolgenden Wochen im Juli und August sind die Reportagen erschienen. Mit diesem Beitrag endet die Serie.

