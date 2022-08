BASLER SOMMERSERIE Der Theodorskirchplatz: Wo Geschäftsleute durchschnaufen und Kinder im Brunnen planschen Der Theodorskirchplatz im Wettsteinquartier ist bekannt für die Skater und Skaterinnen, die hier ihre Tage verbringen. Mitten im Juli bei strahlendem Sonnenschein trifft man aber hauptsächlich Brunnenbadende und Schattensuchende. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Um die Skaterszene anzutreffen, muss man sich wohl am späteren Abend auf den Theodorskirchplatz setzen. Roland Schmid

An diesem heissen Nachmittag im Juli wirken die Schattenplätze auf dem Theodorskirchplatz wie kleine, wohltuende Oasen. Es geht ein leichter Wind und die Sitzbänke, die um den grossen Brunnen stehen, laden ein, zu sitzen und zu beobachten. Die Sonne erhitzt den verlassenen Skatepark, der in der Vergangenheit wegen Lärm oft für Unmut sorgte. Somit wird die Idylle nur durch das regelmässige Quietschen der Trams auf den Schienen durchbrochen, auf denen sie über die Wettsteinbrücke donnern. Im Eingangsbereich des Bürgerlichen Waisenhaus fährt ein kleines Mädchen alleine seine Runden mit einem roten Bobby Car auf den Pflastersteinen.

Der Brunnen stellt sich als beliebter Badeort heraus. Zwei junge Mütter sind mit ihren drei Kindern unterwegs auf Brunnentour. «Die Kinder wollten in die Badi, wir hatten keine Lust auf den Trubel und so haben wir uns auf eine Tour zu den Basler Brunnen geeinigt», erzählen die beiden. Sie seien nicht oft hier und Ziel sei der Schöneck-Brunnen in der St.-Alban-Vorstadt. Bevor es weitergeht, wollen die drei Kinder noch die Skate-Rampe runterrutschen. Dies ist jedoch nur auf dem Badetuch möglich, zu heiss ist der Belag.

«Ich beobachte die verschiedenen Menschen, die hier vorbeikommen»

Dieter Gutheil lebt seit zehn Jahren im Wettsteinquartier. Er ist mit seiner Hündin Emily jeden Tag mehrmals hier: «Ich setze mich hin und beobachte die Menschen. Zur Feierabendzeit kommen immer dieselben Geschäftsleute. Sie setzen sich für ein paar Minuten auf eine Bank, als müssten sie kurz herunterfahren, bevor sie Nachhause gehen.»

Dieter Gutheil ist jeden Tag auf dem Theodorskirchplatz und beobachtet das Treiben. Laura Ferrari

Seit Dieter Gutheil verwitwet ist, lebt er alleine mit seiner Hündin. Seine Freunde seien alle gestorben. Deshalb mag er belebte Plätze, um seine Nachmittage zu verbringen.

Kurze Pausen für eine Abkühlung

Von der Belebtheit ist an diesem Nachmittag noch nicht viel zu spüren. Die unzähligen um die Schulter gehängten Wickelfische lassen das Leben etwas weiter unten am Rheinbord vermuten. Immer wieder hält jemand kurz am Brunnen an, um die Wasserflasche aufzufüllen oder gar den Kopf kurz ins kühle Nass zu tauchen. Zwei ältere Personen werden nass, als ein Junge abrupt vor ihnen auftaucht und wild mit den Armen rudert.

Der Skatepark bleibt weiterhin leer und obwohl sich der Pingpong-Tisch und die Wackelgiraffe im Schatten befinden, bleibt der Brunnen vorerst das Highlight der Leute auf dem Platz. Auch Philip und Andrea machen eine kurze Pause. Beide finden die Brunnen etwas vom besten, was Basel zu bieten hat: «Für mich hat ein Brunnen etwas beruhigendes. Und es ist eine gratis Abkühlung», sagt die Allschwilerin Andrea.

Ein Treffen «down memory lane»

Kinder und ihre Eltern scheinen an diesem Nachmittag die einzigen zu sein, die es auf den Platz im Wettsteinquartier zieht. Auf dem Spielplatz hinter dem Skatepark haben sich heute Marie, Sophie und Will mit ihren Kindern getroffen. Marie und Sophie sind Schwestern und an der Karthausgasse grossgeworden. «Wir sind hier zur Schule gegangen und haben unsere Kindheit auf diesem Platz verbracht. Jetzt wohnen wir nicht mehr hier, aber es war schön, sich in der alten Heimat zu treffen, ein Treffen down memory lane», sagt Marie und lächelt.

Will findet, dem Spielplatz fehle noch eine Rutsche, er sei trotz des Schattens etwas karg. Dazu sagt Sophie:

«Früher gabs diesen Spielplatz nicht einmal. Es standen aber überall grosse Pflanzentröge, in diese durften wir auf keinen Fall mit den Händen reinfassen, wegen den vielen Spritzen, die überall herumlagen.»

Sophie spreizt ihre Finger auf, um zu zeigen, wie ihre Eltern ihnen das immer vorgemacht haben. Nach einiger Zeit zieht es die zwei kleinen Kinder dann auch zum Brunnen. Untereinander sprechen die drei Erwachsenen Englisch. Marie spricht mit ihrer Tochter Luxemburgisch, ihr Mann spreche mit der Tochter Flämisch. «Wir bringen ihr zwei Weltsprachen bei», sagt Marie lachend.

Will, Sophie, Marie und ihre Kinder treffen sich in ihrer alten Heimat. Roland Schmid

Fürs Sommercamp von Paris nach Basel

Am frühen Abend nähern sich im Schritttempo die SUVs aus der Karthausgasse und halten vor dem Kolpinghaus. Das liegt wohl am Sommercamp des Bürgerlichen Waisenhauses, das jedes Jahr stattfindet und anscheinend sehr beliebt ist. Marlis Eymann sitzt mit ihrem Hund Archibald auf dem Schoss auf einer Bank im Schatten und wartet auf ihre Enkelkinder. «Meine Tochter lebt in Paris. Vom Sommercamp ist sie so begeistert, dass sie jedes Jahr für ein paar Wochen nach Basel kommt.»

Marlis Eymann wartet mit ihrem Zwergspitz Archibald auf ihre Tochter und ihre Enkelkinder. Roland Schmid

Mit dem Theodorskirchplatz ist die Mutter der Regierungsrätin Stephanie Eymann aber auch sonst sehr verbunden: «Mein Mann und ich haben in dieser Kirche geheiratet, die Trauerfeier für meinen Vater hat hier stattgefunden. Mit diesem Ort verbinde ich Glückliches und auch Trauriges.» Als die Enkelkinder mit der Mutter auftauchen, springen sie als erstes zur Wackelgiraffe. «Die gibt es jetzt wieder, die haben sie mal kaputt gemacht, die Leute schauen nicht, dass da steht, dass keine Erwachsenen auf die Hebel sitzen dürfen», sagt Marlis Eymann.

Kurz vor 18.30 Uhr kommen dann doch noch ein paar junge Männer mit ihren Skateboards auf den Platz. Nach ein paar Minuten skaten sind sie, ohne ihre Rucksäcke abgelegt zu haben, bereits wieder verschwunden. Zu heiss brennt die Sonne noch immer auf den Beton und steht noch nicht tief genug, um den gesamten Theodorskirchplatz in eine kühle Oase zu verwandeln.

bz-Sommerserie «Am Platz» Für die Serie «Am Platz» besuchen bz-Redaktorinnen und bz-Redaktoren einen Platz in Basel, nehmen die Stimmung auf und kommen mit den Menschen ins Gespräch. An sieben aufeinanderfolgenden Montagen im Juli und August erscheinen Reportagen von verschiedenen Plätzen. Dieses Mal geht es um den Theodorskirchplatz.

