Ein Nachmittag auf dem Messeplatz in Basel

Basler Sommerserie Die grosse Leere: ein Nachmittag auf dem Messeplatz Er ist konkurrenzlos die grösste ungenutzte Fläche in Basel: der Messeplatz. Wir haben uns einen Nachmittag lang hingesetzt, beobachtet, was (nicht) passiert – und auch ein bisschen geträumt. Rahel Empl (Text) und Roland Schmid (Bilder) 25.07.2022, 05.00 Uhr

Bloss schnell weg hier: Kaum jemand hält sich am Messeplatz länger als nötig auf.

Die Luft flimmert vor den Augen. Es dauert wohl nicht mehr lange, dann ist das Wasser im langen rechteckigen Brunnen vor der Rundhalle pipiwarm. Wir sind trotzdem froh um diese kleine Abkühlung, entledigen uns hastig der Sandalen und tauchen die Füsse ins Nass. Es ist mitten am Nachmittag mitten in der Stadt, und nicht nur die Hitze auf dem Messeplatz ist drückend, auch die Stille. Kaum ein Mensch ist zu sehen, nur ein Raschelsäckli, das, angetrieben von einem lauen Lüftchen, tanzend über diese Wüste glühenden Asphalts schwebt. Über die – abgesehen von wenigen Wochen im Jahr – grösste ungenutzte Fläche dieser Stadt.

Sommerserie Am Platz Für die Serie «Am Platz» besuchen bz-Redaktorinnen und -Redaktoren einen Platz in Basel, nehmen die Stimmung auf und kommen mit den Menschen ins Gespräch. An sieben aufeinanderfolgenden Montagen im Juli und August erscheinen die Reportagen. Dieses Mal geht es um den Messeplatz.

Absurd ist das, wenn man bedenkt, dass Basel aus allen Nähten platzt, und wenn man darüber fantasiert, was auf dieser Fläche, die 11'900 Quadratmeter einnimmt, alles angestellt werden könnte. Wir wollen uns gerade unsere Visionen für die Bespielung des Messeplatzes vortragen, als plötzlich von Weitem Kindergeschrei zu hören ist. Die Augen zusammengekniffen, sehen wir, wie eine Horde Kinder von der Rosentalanlage her in unsere Richtung rennt. Für einen Augenblick ziehen wir eine hitzebedingte optische Täuschung in Betracht, aber dann sind die Kleinen auch schon da, und das sehr fass- und vor allem hörbar, wie sie quietschend und direkt vor unserer Nase den Brunnen entern. Kurz darauf trottet ein loses und sichtlich erledigtes Grüppchen Erwachsener über den Platz. Sie kämen gerade von der Nachmittagsvorstellung des Zirkus Basilisk, «im Zelt war die Hitze schier unerträglich», sagt ein Vater mit hochrotem Kopf, der seinem Jungen aus dem T-Shirt hilft.

Marion (Mitte) hat mit ihrem Enkelsohn George (links) alle Hände voll zu tun.

Marion hat die Hosen umgekrempelt, tritt ins Wasser und kühlt sich am Springbrunnen die Hände. «Was für eine Wohltat», ruft sie erleichtert, und dann ein wenig energischer: «George, bitte spritz nicht so rum, Du machst den Fotografen und die Dame ja ganz nass!» George ist ihr Enkel und ein etwa fünfjähriger, besonders energiegeladener Junge, der jauchzend im Wasser rumturnt. Schwester Stella lümmelt etwas unentschlossen am Brunnenrand rum; sie wolle sich ihr Kleid nicht nass machen. Traut sich dann doch rein. Action-George ist sofort zur Stelle und sorgt mit einer Mini-Arschbombe dafür, dass das Kleid innert Sekunden tropfnass ist. «Ach lass das!», ruft Stella aus. Die Geschwister seien erst einen Tag in Basel, sie hüte sie heute, erzählt Marion. Zuvor hätten sie ein Jahr in Amman gelebt, weil der Vater dort beruflich zu tun gehabt hatte. «Ganz gut, der Zirkus war cool», meint Stella auf die Frage, ob ihr Basel gefalle.

Freiwillig ist eigentlich niemand hier

Hätte diese Zirkusvorstellung nicht stattgefunden, wären sie mit den Kindern bestimmt nicht hier vorbei gekommen, sind sich die Erwachsenen beim Brunnen einig. «Warum auch?» fragt Béatrice aus Arlesheim, während sie ihre beiden Mädchen hastig abtrocknet. Bloss weg, so plötzlich der Tenor. So rasch, wie sie dahergerannt kam, so rasant löst sich die Menge wieder auf.

Freiwillig ist tatsächlich fast niemand hier. Auch nicht Rainer, der sich mit Laptop an einen Tisch vor dem Kiosk am Rande des Messezentrums gesetzt hat. Sein WLAN zuhause habe den Geist aufgegeben, er müsse dringend was fertigstellen, deshalb sei er in der Not hierher gekommen und habe sich ins Netz eingeloggt: «So übel ist es hier nun auch wieder nicht, es geht ein angenehmes Lüftchen.»

Durchzug auf dem Messeplatz.

Ja, der Wind legt an Tempo zu, sorgt zumindest im Schatten des wuchtigen Messebaus für angenehme Temperaturen. Ein ordentlicher Durchzug, das passt zu den wenigen Menschen, die sich hier nur kurz aufhalten, die quasi durchgehen oder -fahren. So wie ein Anwohner der Clarastrasse, der sich beim Kiosk «nur rasch» ein Päckchen Zigaretten besorgt hat: «Im Prinzip hat der Messeplatz diese Bezeichnung gar nicht verdient. In meinen Augen wird ein Platz bespielt.» Für ihn höre die Welt am Ende der Clarastrasse auf, «dieser Messebau, dieser riesige Platz, der viel zu pompös ist für Basel, wirken auf mich wie ein Riegel.»

Pech im Spiel, Träume vom grossen Openair

Welch Ironie, wenn man bedenkt, dass der Badische Bahnhof, der einst genau hier zu stehen kam, vor rund hundert Jahren an seinen jetzigen Standort an der Schwarzwaldallee zurückverlegt wurde. Der Grund: Beim Bau des ersten Bahnhofs im 19. Jahrhundert lag das Gelände noch ausserhalb des Siedlungsgebiets am Stadtrand von Basel. Das änderte sich in den darauf folgenden Jahren, neue Quartiere entstanden, die rasch wuchsen. Die Bahn, die alles zerschnitt, hemmte diese Entwicklung, ja schob ihr einen Riegel. Die Stadt entschied, den Badischen Bahnhof zu verlegen. «Die Geschichte wiederholt sich», meint der Anwohner achselzuckend, und schlurft in seinen Adiletten von dannen.

Im Kiosk drin ist es wunderbar kühl. Wir beschliessen, uns an einen der Tische zu setzen und Espresso zu trinken. Dort sitzt auch Josip. Gebannt blickt der Mann mit Dachkappe auf einen Bildschirm über den Verkaufsregalen, wo Gewinnzahlen eines Express-Lottos aufploppen: «Schon 400 Franken seit heute Morgen verloren – fangen Sie bloss nie damit an.»

Der schicksalsgebeutelte Josip träumt im klimatisierten Kiosk vom grossen Spielglück.

Wir versuchen trotzdem unser Glück, aber mehr als den Einsatz holen wir nicht rein. Warum er hier sei, fragen wir. «Ich wohne in der Nähe und habe nichts Besseres zu tun,» sagt Josip. Im März habe er sich bei einem Autounfall schwer verletzt – der Verursacher beging Fahrerflucht –, seither könne er nicht mehr arbeiten, sei bis auf Weiteres krank geschrieben...

«Ach Mist, wieder nichts gewesen», ruft Josip aus, haut mit der flachen Hand auf den Tisch. Für heute habe er genug, sagt er, nimmt den letzten Schluck seines Energydrinks und verlässt den Kiosk.

Draussen wird es Abend. Das sanfte Sonnenlicht spiegelt sich im Messeturm und taucht die Aluminiumlamellen an der Fassade der «City Lounge» gegenüber in hellrosa Licht. Diese urban-romantische Stimmung beflügelt unsere Visionen zur Bespielung des Platzes geradezu: ein Openair-Festival, die Bands könnten durch das Messeloch auf die Bühne schweben und die technische Infrastruktur wäre auch schon vorhanden; eine Pumptrack-Anlage oder ein Skaterpark, ein Beachvolleyball- oder ein Tennisturnier, alles schön modular und beliebig auf- respektive abbaubar...

Wir träumen spazierend weiter, immer weiter vom Messeplatz weg, dorthin, wo die Musik in Basel tatsächlich spielt.

