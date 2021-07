«Spielegge: Basler Traditionsgeschäft ist gerettet

Neuer Standort Happy End für den «Spielegge» Das Basler Spielwarengeschäft muss nach 47 Jahren aus dem bisherigen Lokal ausziehen. Nun hat es einen neuen Standort gefunden. Maximilian Karl Fankhauser 10.07.2021, 05.00 Uhr

Viel Vorfreude und ein wenig Wehmut: Iwan Paulin vor dem Schaufenster seines «Spielegge». Juri Junkov (9. Juli 2021)

Die ersten Boxen sind bereits gepackt und stehen vor dem Schaufenster des «Spielegge» am Rümelinsplatz in Basel. Es herrscht allgemein Aufbruchstimmung und Euphorie, gemischt mit Wehmut im Spielwarenladen. Seit 47 Jahren hat der «Spiel­egge» seinen Platz im Haus Rosenfeld in der Grossbasler Altstadt. Seit 2005 wird der Laden von Iwan Paulin geführt. Das erste Mal Ungewissheit habe sich beim Besitzerwechsel vor etwas mehr als zwei Jahren eingeschlichen.

«Du hörst, dass neue Besitzer kommen und weisst nicht, was sie mit deinem Laden vorhaben.» Bleiben durfte er zunächst, doch vor einem Jahr kam gleichwohl die Kündigung. Das Haus Rosenfeld muss saniert werden, ist nicht mehr brand- und erdbebensicher. Paulin betont aber: «Die Zusammenarbeit mit den neuen Vermietern war immer gut. Ich durfte sogar länger bleiben als eigentlich abgemacht.» Es folgten bange Monate und eine Zeit, in der sich Paulin zum ersten Mal mit dem Ende der «Spielegge» beschäftigen musste. «Für mich war es eine extrem schwierige Zeit. Ich habe mehrere Lokale angeschaut, doch die horrenden Mieten hätten wir mit den Einnahmen niemals decken können.»

Neu am Spalenberg, wo lange ein Blumenladen war

Doch dann die Rettung: Nach sechs langen Monaten fanden er und sein Team einen neuen Standort. Ruedi Bräuning verkauft seinen Blumenladen am Spalenberg 40, Paulin kann ihn übernehmen. Wie es dazu gekommen ist, zeigt, was den Spielwarenladen ausmacht: In all den Jahren am Rümelinsplatz kann sich der «Spielegge» ob einer grossen Stammkundschaft erfreuen. Iwan Paulin hat sie sehr ins Herzen geschlossen: «Wir sind mittlerweile eine grosse Familie.» Dass die Stammkunden nicht nur zum Einkaufen in den Laden kommen, sondern auch gerne für ein Schwätzchen bleiben, hat so seine Vorteile.

«Eine langjährige Kundin hat mir den Tipp gegeben, dass am Spalenberg 40 Ladenflächen frei würden. Da habe ich die Chance beim Schopf gepackt und den Deal mit Ruedi Bräuning abgeschlossen», erklärt Paulin. Für Bräuning kam die Anfrage zum richtigen Zeitpunkt. «Ich habe seit zwei Jahren jemanden für diese Lokalität gesucht. Zudem versprühe der «Spielegge» eine ähnliche Atmosphäre, wie sie in seinem Laden bestehe. Bräuning kennt Hansruedi Berger, Begründer und Gmbh-Mitinhaber des «Spielegge» sehr gut, was ihn in seinem Entscheid bestärkte.

Dass er auf seine Stammkunden vertrauen kann, habe er auch während der Zügelzeit gemerkt. «Mehrere Leute haben mir Hilfe angeboten», meint er lachend. «Aber arbeiten muss jetzt ich», hallt es ironisch aus dem Hintergrund. Lachend kommt Paulins Vater aus dem Lager hoch. Auch hier wird sichtbar, wie wichtig und eng verbunden die Familie mit dem «Spielegge» ist. Nach den schweren Monaten der Ungewissheit überstrahlt nun die Freude, dass es mit dem Spielwarengeschäft weitergehen kann. Das können auch die bevorstehenden Zügelarbeiten nicht dämpfen. Zu unterschätzen seien die aber keineswegs, meint Paulin, der bisher nur privat Zügelerfahrungen gemacht hat. Gerade hält er eine Bestätigung in der Hand. «Allmendbestätigung für eine Wanne. An solche Details denkt man zuerst gar nicht.»

«Spielegge» öffnet am 31. Juli am neuen Standort

Ein bisschen wehmütig sei er schon, nach langen Jahren den Rümelinsplatz verlassen zu müssen. Vor allem die gute Nachbarschaft werde ihm fehlen. «Mit einem Kaffee auf der Strasse stehen und mit den Leuten zu plaudern, das hat mir sehr gut gefallen.» Doch auch am Spalenberg macht er sich deswegen keine Sorgen. Es sei eine neue Chance, worauf er sich sehr freue.

Zusätzlich zum ehemaligen Blumenladen kommt noch der angrenzende Plattenladen als zusätzliche Verkaufsfläche. Ohne die hätte es kaum gereicht. «Wir haben hier am Rümelins­platz 100 Quadratmeter zur Verfügung. Irgendwo muss ich mein Sortiment unterbringen können.» Ein Happy End also ist es für Iwan Paulin und den «Spielegge» geworden. Am Samstag ist der letzte Tag am Rümelinsplatz. Und wenn alles nach Plan verläuft, wird die Tradition des Spielwarengeschäfts ab dem 31. Juli am Spalenberg weitergeführt.