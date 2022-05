Basler Unispital übernimmt Bethesdaspital für unter 50 Millionen

Matthäus-Quartier Zwei Liegenschaften seit Anfang Woche besetzt: Polizei räumt «Zur Bleibe»

Die Mehrfamilienhäuser an der Markgräflerstrasse 25 sowie an der Müllheimerstrasse 157 werden seit einigen Tagen besetzt. Am Donnerstagnachmittag greift die Basler Polizei durch – sie ist mit zwei Kastenwägen vor Ort.