Herzog-Nachfolge im Ständerat: Katja Christ würde gerne

Basler Ständeratssitz Herzog-Nachfolge: Katja Christ würde gerne für kandidieren – und viele andere auch Im Falle einer Wahl von Eva Herzog (SP) in den Bundesrat hätten die Bürgerlichen die Chance, den einzigen Basler Ständeratssitz zu ergattern. Allerdings tun sie sich - mal wieder - schwer: Eine gemeinsame Kandidatur von SVP bis GLP wird es nicht geben. Hans-Martin Jermann 1 Kommentar 03.12.2022, 05.00 Uhr

Katja Christ im Herbst 2019, als sie unerwartet in den Nationalrat gewählt wurde. Jetzt liebäugelt die Grünliberale mit einer Stöckli-Kandidatur. Roland Schmid

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass am kommenden Mittwoch Eva Herzog in den Bundesrat gewählt wird. Dann müsste der Sitz der Basler SP-Ständerätin neu besetzt werden – und das zügig: Die allfällige Ersatzwahl ist bereits auf den 12. März 2023 angesetzt worden. Die Situation ist speziell: Die Basler Parteien suchen unter zeitlichem Hochdruck nach Kandidatinnen und Kandidaten, obwohl noch gar nicht sicher ist, dass es überhaupt zu einer Wahl kommt.

Seit 1967 wird der einzige Basler Sitz im Stöckli von der SP besetzt. Mit dem Abgang Herzogs in den Bundesrat – einem Szenario, das noch im Oktober unrealistisch schien – wittern die politische Mitte und die Bürgerlichen nun die Chance, der wählerstärksten Partei Basels diesen Sitz abspenstig zu machen. Entsprechend gross ist das Interesse, bei einer Stöckli-Wahl mitzumischen.

GLP-Nationalrätin Christ: «Wäre keine Kamikaze-Kandidatur»

Die Gunst der Stunde nutzen möchte Katja Christ: Sie wäre «höchst interessiert» an einer Ständeratskandidatur, sagt die GLP-Nationalrätin. Und sie erklärt gleich, weshalb das für alle, die rechts der SP stehen, eine gute Sache wäre: In Basel-Stadt sei es viel einfacher, den einzigen Sitz im Ständerat von der SP in die Mitte zu holen als ins rechtsbürgerliche Lager. Sie hoffe auf die Unterstützung anderer Parteien oder auch von Vertretungen aus der Wirtschaft. Ihre Chancen bezeichnet sie als intakt. «Eine Kamikaze-Kandidatur wäre das nicht», findet sie.

Basler Mitte-Präsident Balz Herter will sich nicht in die Karten schauen lassen. Kenneth Nars

Allerdings: Die Basler GLP ist mit einem Wähleranteil von 5,2 Prozent bei den nationalen Wahlen 2019 noch recht klein. Sie tickt in Finanz- und Wirtschaftsfragen bürgerlich, beim Klimaschutz ökologisch. Damit hat die Partei schon oft Wählende und Partner vor den Kopf gestossen. Kein Wunder, heisst es bei führenden bürgerlichen Exponenten: Eine von ihnen unterstützte Kandidatur von Christ werde es nicht geben. Die Mitte, LDP und FDP wollen Ende kommender Woche eine gemeinsame Kandidatur präsentieren, wie die Präsidenten Balz Herter (Mitte) und Johannes Barth (FDP) bestätigen. «Wir stecken mitten in den Gesprächen und werden nach der allfälligen Wahl Herzogs zeitnah informieren», erklärt Herter.

Tuch zwischen SVP und den bürgerlichen Parteien zerschnitten

So gut wie sicher wäre ihr Ständeratskandidat kein Mitte-Vertreter: Lukas Engelberger, der Bürgerliche mit den grössten Wahlchancen, hat bereits abgesagt. Herter bekundet ebenfalls kein Interesse, wie er klarstellt. Es wird wohl auf LDP-Präsidentin und Nationalrätin Patricia von Falkenstein oder aber alt Regierungsrat Baschi Dürr hinauslaufen. Diese Namen werden immer wieder genannt. Beide geben sich aber bedeckt.

Würde auch gerne nach Bern: alt Regierungsrat Baschi Dürr. Nicole Nars-Zimmer

Die SVP hat ihre Unterstützung für einen Kandidierenden der Bürgerlichen bekanntlich von einer gemeinsamen Listenverbindung bei den Nationalratswahlen im Herbst abhängig gemacht. Letztere lehnten die Chefs von LDP, FDP und Mitte bereits vor längerer Zeit ab. Er beurteile einen Meinungsumschwung in den kommenden Tagen als wenig realistisch, sagt SVP-Präsident Pascal Messerli.

«Die Konsequenz wäre eine eigene Kandidatur.»

Personal mit Wahlchancen hat die SVP kaum. Aber solches, das einer gemässigten bürgerlichen Kandidatur entscheidende Stimmen streitig macht: Parteichef Messerli, Vizepräsidentin Letizia Block oder auch Grossrätin Gianna Hablützel.

Bei Herzogs Partei ist die Ausgangslage relativ klar: «Wir werden diesen Sitz natürlich wieder besetzen. Er ist und bleibt in SP-Hand», sagt Co-Präsidentin Lisa Mathys. Die SP hat eine Findungskommission eingesetzt. Man werde noch vor Weihnachten nominieren, sagt Mathys. Das Verfahren klingt offener, als es ist: Nachdem die Regierungsräte Beat Jans, Kaspar Sutter und Tanja Soland sowie Nationalrat Mustafa Atici abgesagt haben, läuft alles auf Nationalrätin Sarah Wyss hinaus. Sie wäre im Fall einer Nomination durch ihre Partei wohl auch Favoritin in der Wahl am 12. März.

Grüne und Basta wollen nicht mehr Steigbügelhalter der SP sein

Allerdings könnte es für die Genossen unerwartet Konkurrenz von links geben: Bei Grünen und Basta wollen viele nicht mehr Steigbügelhalter für die SP spielen. In aussichtsreichster Position für eine eigene Kandidatur wäre GAB-Nationalrätin Sibel Arslan, die amtsälteste Bernfahrerin aus dem Stadtkanton und Vizepräsidentin der Grünen Schweiz. Zu ihren Ambitionen befragt, schweigt sie vielsagend. Sie werde sich nun für die Wahl von Eva Herzog in den Bundesrat einsetzen – und sich danach äussern.

Könnte noch zur Spielverderberin für eine sozialdemokratische Ständeratskandidatur werden: Nationalrätin Sibel Arslan. Alessandro Della Valle

