Prostituierte droht Landesverweis wegen Sex mit Teenager

Basler Strafgericht 13-Jähriger lässt sich von Prostituierter entjungfern – nun droht ihr der Landesverweis Eine rumänische Sexarbeiterin lässt sich von einem Teenager buchen. Er lügt, als sie ihn nach dem Alter fragt. Nun steht sie wegen sexueller Handlungen mit Kindern vor Gericht. Jonas Hoskyn 24.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einem solchen Bordellzimmer ereignete sich der Quickie, der bald das Strafgericht Basel-Stadt beschäftigt. (Symbolbild)

Nicole Nars-Zimmer

Knappe zehn Minuten dauerte die Entjungferung von Pedro (Name geändert). 19 Stunden sass die Prostituierte «Doro» anschliessend in Haft. 75 Franken hat der Teenager hingeblättert für den Quickie. Die 25-jährige Rumänin dürfte das Ganze deutlich teurer zu stehen kommen. Weil Pedro erst 13 Jahre alt war, ist sie nun angeklagt wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Bei einem Schuldspruch wird automatisch eine Landesverweisung von fünf Jahren verfügt.

Vergangenen September kontaktierte der Teenager die Sexarbeiterin per Whatsapp, nachdem er auf einer Website für Sexkontakte auf ihr Inserat gestossen war. Sie vereinbarten gleichentags einen Termin und den Betrag von 75 Franken für zehn Minuten. Am frühen Abend besuchte Pedro mit einem Kollegen das Bordell in der Nähe des Messeplatzes. Der Freund wartete draussen an der Bushaltestelle, während Pedro nach Doro fragte. Als die Sexarbeiterin den Jungen erblickte, der gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft deutlich jünger als das Schutzalter 16 aussieht, fragte sie nach seinem Alter. Er log, dass er 18 Jahre alt sei. «Wirklich?», fragte sie nach. «Doch, ich bin 18», meinte der Teenager und drückte ihr die 75 Franken in die Hand. Anschliessend hatten die beiden Geschlechtsverkehr.



Prostituierte hätte nach dem Ausweis fragen müssen

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, dass sie in Kauf nahm, dass er noch keine 16 Jahre alt ist und damit noch unter den Kindesschutz im Strafgesetzbuch fällt. So habe sie zu keinem Zeitpunkt nach einem Ausweis verlangt, was ihre Pflicht gewesen wäre. Aufgeflogen ist das Ganze, weil eine zufällig anwesende Polizeipatrouille Pedro vor dem Bordell aufgrund seines sehr jungen Aussehens einer Kontrolle unterzog. Die Sexarbeiterin wurde sogleich verhaftet und verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.

Beim Prozess, der Mitte Juli angesetzt ist, beantragt die Staatsanwaltschaft für die Frau eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten. Dazu würde der im Zusammenhang mit diesem Straftatbestand obligatorische Landesverweis von fünf Jahren kommen. Verhandelt wird der Fall vor einem Einzelgericht. Eine lange Gefängnisstrafe ist insofern kein Thema.



Der Fall ist auch für das Strafgericht ein eher aussergewöhnlicher. Vor ein paar Jahren sorgte ein Artikel in der Westschweiz über junge Männer, die statt in den Ausgang ins Bordell gingen, für Diskussionen. Sogar ein Puff-Verbot für unter 18-Jährige wurde gefordert. Grundsätzlich dürfen Jugendliche ab einem Alter von 16 Jahren von Prostituierten bedient werden. Sexuelle Dienstleistungen anbieten dürfen aber erst volljährige Personen.

Die Ängste bleiben trotz Smartphone die gleichen

Gleichzeitig kursieren Gerüchte unter Schülern über angebliche Bordellbesuche wohl, schon seit es Schulhöfe gibt. «Dass junge Männer vermehrt zu Prostituierten gehen, ist uns so nicht bekannt. Es ist aber auch nicht völlig neu», sagt Lulzana Musliu von Pro Juventute. Am Mythos des ersten Mals hat auch die Allgegenwart des Internets durch das Aufkommen von Smartphones nicht viel geändert.

«Das Thema Sexualität gehört auf unserer Website 147.ch zu den meistgeklickten Artikeln. Das zeigt, dass das Interesse nach Informationen bei der Zielgruppe der Jugendlichen sehr gross ist», sagt Musliu. «Unsere Beraterinnen und Berater sprechen von einer gewissen Scham, mit der das Thema trotz allem verbunden ist. Es gibt im Monat Beratungen im zweistelligen Bereich zur Sexualität. Vieles dreht sich um das erste Mal, die Angst davor respektive die Angst, zu spät damit dran zu sein.» Das Durchschnittsalter beim ersten Mal liegt in der Schweiz gemäss den letzten wissenschaftlichen Studien bei 16 Jahren.



Ein grosses Thema für die Jugendlichen sei die ständige Verfügbarkeit von Sexualität respektive Pornos im Internet:

«Bereits sehr junge Kinder und Jugendliche sehen sich solche Bilder an oder produzieren eigene Inhalte»,

sagt Musliu. So hätte eine Studie zum Thema Jugend und Medien der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ergeben, dass in der Altersgruppe der 14-/15-Jährigen fast jeder dritte Teenager schon Pornofilme auf dem Handy oder Computer angeschaut hat und etwa gleich viele bereits erotische Bilder oder Videos von anderen Personen erhalten haben. Auffällig: Bei den Pornokonsumenten sind die jungen Männer klar in der Überzahl. Mädchen dagegen erhalten und verschicken gemäss der Studie deutlich öfter erotische Bilder oder Videos.