Basler Strafgericht Beweis-Streit um einen Pflasterstein mit DNA: 24-jähriger Aktivist wird knapp freigesprochen Ein 24-jähriger Mann aus dem Oberbaselbiet ist am Donnerstag vom Basler Strafgericht von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Es ging um Anklagen wegen Sachbeschädigung bei zwei Demonstrationen, um Landfriedensbruch sowie Gewalt gegen Beamte. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 18.11.2021, 19.39 Uhr

Basler Strafgericht spricht einen 24-jährigen Aktivisten knapp frei. Nicole Nars-Zimmer

Auslöser war die Demo «Bässlergut einreissen» auf der Basler Dreirosenanlage im Mai 2017. An der Horburgstrasse wurden im Verlauf der Demonstration mehrere Häuser versprayt. Der Zug bewegte sich damals bis zum Wiesenkreisel am Riehenring, dort versperrte die Polizei den Weg zum Gefängnis Bässlergut. Danach löste sich die Versammlung auf.

Die Fotos der Teilnehmenden wurden polizeiintern zur Fahndung verbreitet, und vier Monate später wurde der 24-jährige Mann im Basler Bahnhof SBB und seine Begleiterin von einer Polizeipatrouille kontrolliert. «Es erschliesst sich aus dem Polizeirapport mit keinem Wort, wieso die Beiden verdächtig waren. Die Anhaltung hätte es nie geben dürfen, sie war gesetzeswidrig», kritisierte Verteidiger Silvio Bürgi am Donnerstag vor Gericht.

Die Polizei fand damals in seinem Rucksack unter anderem «Refugees welcome»-Kleber, der Mann wurde auf den Posten mitgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Er gab ursprünglich zu, an der Demo dabei gewesen zu sein, weil er mit dem Bässlergut ein Problem habe, verweigerte aber vor Gericht die Aussage.

Geworfener Pflasterstein wies DNA-Spuren des Mannes auf

Die Staatsanwaltschaft ordnete damals auch einen DNA-Abstrich beim Mann an. Dieser wiederum ergab einen Treffer zu einem Pflasterstein, der im September 2015 bei der Demonstration «NoBorder NoNation NoConex» im Kleinbasel geworfen worden war. An jener Demo wurden auch Polizisten mit Steinen und Knallkörpern angegriffen, es gab Verletzte. Die Menge zog bis zum Bässlergut, hinterher demolierten sie die Fassade der damaligen Basler Zeitung an der Hochbergerstrasse. Der Sachschaden und die entsprechenden Zivilforderungen liegen über 100'000 Franken.

Der grosse Streitpunkt am Donnerstag im Basler Strafgericht war nun die Frage, ob der DNA-Treffer als Beweis verwertbar ist und der 24-Jährige auch für die Ausschreitungen im Jahr 2015 verantwortlich gemacht werden kann. Staatsanwalt Philip Schotland verlangte für den Mann eine bedingte Freiheitsstrafe von elf Monaten, die Beweise seien korrekt erhoben worden. Er wies auch darauf hin, dass an beiden Demonstrationen in den Jahren 2015 und 2017 dieselben Wurfgegenstände verwendet worden sind, nämlich mit Farbe gefüllte Bierflaschen der Marke Feldschlösschen.

Verteidiger Silvio Bürgi hingegen beharrte darauf, dass die Staatsanwaltschaft bei seinem Mandanten die DNA-Probe gar nicht hätte abnehmen dürfen. Der Mann ist bislang nicht vorbestraft.

Beweise nicht ausreichend und knapp kein Landfriedensbruch

Einzelrichterin Felicitas Lenzinger entschied schliesslich, die Kontrolle am Bahnhof aufgrund der Fahndungsfotos sei zulässig gewesen. Die Verwertbarkeit des DNA-Beweises hingegen hängt laut bundesgerichtlicher Rechtssprechung von vielen Details ab, und es gebe hier keine Anhaltspunkte dafür, dass er 2015 an schweren Delikten teilgenommen habe. Darum sei die DNA nicht verwertbar, und da es keine anderen Beweise gegen ihn wegen der Demo im Jahr 2015 gebe, werde er freigesprochen.

Im Jahr 2017 habe er zwar klarerweise mitgemacht und sich mit Kapuze und Sonnenbrille vermummt, doch ausser den Sprayereien sei nichts passiert, und die unbewilligte Demonstration habe dank der Polizei auch nur eine halbe Stunde gedauert. Daher sei hier der Tatbestand des Landfriedensbruchs knapp nicht erfüllt, so Lenzinger. Mit dem Freispruch wies sie auch alle Zivilforderungen der geschädigten Hausbesitzer ab.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Staatsanwalt Philip Schotland wollte nach der Verhandlung noch nicht sagen, ob er die Frage der Beweisverwertbarkeit noch ans Appellationsgericht weiterziehen will.