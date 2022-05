Basler Strafgericht Beweislage im Fall an der Heuwaage zu dünn: Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung Der Beschuldigte im mutmasslichen Vergewaltigungsfall bei der Unterführung Lohweg wird freigesprochen von den Hauptvorwürfen. Schuldig spricht ihn das Basler Strafgericht wegen sexueller Belästigung. Nora Bader Aktualisiert 06.05.2022, 13.02 Uhr

Hier bei der Unterführung Lohweg bei der Heuwaage soll die Tat passiert sein. Roland Schmid

Ende Oktober 2021 soll ein junger Mann eine Frau in der Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt und zuvor eine weitere sexuell belästigt haben. Dies, nachdem sich die beiden an einer Halloween-Party im Balz-Club kennengelernt hatten. Am Dienstag verhandelte das Basler Strafgericht den Fall. Am Freitagvormittag hat das Strafgericht nun mündlich das Urteil bekanntgegeben.

Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Schuldig spricht ihn das Basler Strafgericht wegen sexueller Belästigung einer anderen Frau; ebenfalls an besagtem Abend. Er erhält eine Busse von 300 Franken. Der Beschuldigte sei aus der Haft entlassen, erhält 36'400 Franken Haftentschädigung, führte die Richterin weiter aus. Er sass seit vier Tagen nach der Tat im Gefängnis. In den sozialen Medien wurden Fotos des vermeintlichen Täters gepostet, eine regelrechte Hetzjagd entstand. Diese habe sich erschwerend auf die Ermittlungen ausgewirkt, so die Richterin.

Im Zweifel für den Angeklagten

Das Gericht hat das Urteil über eineinhalb Stunden begründet. Schlussendlich erfolgte es nach dem Grundsatz «in dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten. «Die Beweise lassen den Schluss nicht zu, dass das, was in der Unterführung passiert war, nicht einvernehmlich war», sagt die Richterin. Dass in der Unterführung der Heuwaage irgendetwas passiert sei zwischen den beiden, das sei hingegen unbestritten.

Der Freispruch habe nichts damit zu tun, wie sich das Opfer im Club verhalten habe, wo es gemäss Videomaterial mit dem Beschuldigten und einem anderen Mann geknutscht habe, stellte die Richterin zu Beginn der Verhandlung klar. Die Bilder der Überwachungskameras wurden mit den Aussagen von Beschuldigtem und Klägerin abgeglichen.

Auf dem Videomaterial wurde gemäss Richterin ersichtlich, dass der Mann, der die Privatklägerin im Balz-Club zu Oralsex auf der Toilette gezwungen haben soll, wie sie ausgesagt hatte, ein anderer war. Gegen ihn läuft ebenfalls ein Verfahren.

Rechtsmedizinisches Gutachten konnte Vergewaltigung nicht nachweisen

Die Beweislage sei schlichtweg nicht eindeutig. Die Frau habe etwa während des Verfahrens unterschiedliche Aussagen zu diversen Vorkommnissen gemacht. Im rechtsmedizinischen Gutachten wurde Sperma des Beschuldigten in der Unterwäsche der Frau, nicht aber in ihrem Intimbereich gefunden. Somit sei nicht eindeutig nachgewiesen, dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Auch Spuren von Gewalt konnten bei der Frau nicht gefunden werden. Sie sei stark alkoholisiert gewesen, so die Richterin weiter.

Der Beschuldigte hatte teilweise ebenfalls widersprüchliche Aussagen gemacht, wie die Richterin aufzeigte. Der in der Anklage der Staatsanwaltschaft aufgeführte Sachverhalt habe sich schlussendlich schlicht nicht erhärten lassen, so die Richterin.

Die Basler SVP fordert bereits kurz nach Bekanntwerden des Urteils eine Videoüberwachung an der Heuwaage:

Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Haftstrafe von 24 Monaten sowie eine Busse von 1000 Franken gefordert. Zudem beantragte sie einen Landesverweis für die Dauer von acht Jahren. Die Opferanwältin hatte zusätzlich eine Genugtuung von 12'000 Franken gefordert.

Dem Beschuldigten wurden nach der Urteilsbegründung vom Freitagmorgen noch im Gerichtssaal die Fussfesseln abgenommen.