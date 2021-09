BVB-Prozess: Staatsanwalt fordert bedingte Freiheitsstrafen

Schwere Vorwürfe Wenn sich Zürcher und Genfer um ein Basler Mietobjekt streiten oder: das grosse Messerwetzen um die Boutique von Bongénie Grieder

Die SF Urban Properties, Eigentümerin des «Haus zum Tanz» an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3, gerät in Bedrängnis: Pierre Brunschwig, Partner der Brunschwig Group, zu der Grieder gehört, erhebt gegenüber der bz schwere Vorwürfe gegen die Zürcher Immobiliengesellschaft. Und er stellt klar: Grieder wird Ende Januar 2022 nicht ausziehen. Obschon dann Neumieter Globus in den Startlöchern steht.