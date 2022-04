Basler Strafgericht Der 52-Jährige hat seine Freundin mehrfach geschlagen: Jetzt muss er sechs Jahre in Haft Es ist ein extremer Fall häuslicher Gewalt, in dem das Basler Strafgericht am Mittwoch das Urteil fällte. Der Verteidiger des 52-Jährigen sah die «destruktive Beziehung» des Paares als Grund für die Gewaltausbrüche seines Mandanten. Silvana Schreier Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.04.2022, 19.07 Uhr

Er würgte sie mehrfach und schlug mit Fäusten und Gegenständen zu. Jetzt hat das Basler Strafgericht das Urteil im Fall gefällt. Symbolbild: Jan-Philipp Strobel / DPA

Viktoria B.* fürchtete um ihr Leben, als sie im Mai 2021 vom Balkon in der Steinenvorstadt sprang. Sie wollte ihrem damaligen Partner David T.* entkommen. Er hatte ihr zuvor die Nase gebrochen, mehrfach auf sie eingeschlagen und sie gewürgt.

Beim zweiten Vorfall zwei Monate später verhörte der 52-Jährige die Frau. Die Opferanwältin sprach vor Gericht von einem Verhör mit Foltermethoden. Wiederum brachte der Beschuldigte die 26-Jährige in Lebensgefahr: durch Schläge und Würgen.

Nur durch Zufall sei der Tod nicht eingetreten

Das Strafgericht hat entschieden, der Beschuldigte ist der versuchten Tötung, der Gefährdung des Lebens und der mehrfachen einfachen Körperverletzung schuldig. Dafür spricht das Gericht eine unbedingte Haftstrafe von sechs Jahren und einem Monat, einer Geldstrafe von fünf Tagessätzen à 30 Franken sowie einer Busse von 300 Franken aus. Zudem erhält das Opfer insgesamt 10'000 Franken Genugtuung.

Gerichtspräsidentin Kathrin Giovannone sagte in der Urteilsbegründung: «Das war ein richtiger Gewaltexzess.» Viktoria B. sei David T. völlig ausgeliefert gewesen. Das Würgen und die Schläge hätten sie in beiden Fällen in Lebensgefahr gebracht. Giovannone: «Jedes Kind weiss, dass Würgen zum Tod führen kann.» Im vorliegenden Fall sei es zwar nicht soweit gekommen, «mehrheitlich aus Zufall».

Opfer konnte sich nicht von Täter lösen

Der Beschuldigte gestand die Gewalt an seiner damaligen Freundin am Montag vor Gericht ein. Sein Verteidiger Pablo Arnaiz sah die «zerstörerische Beziehung» des ehemaligen Paares im Zentrum. Die Gerichtspräsidentin stimmte diesem Teil der Argumentation zu. Viktoria B. habe sich nach dem ersten Vorfall nicht von David T. lösen können. Auch seien ihre Aussagen teilweise mit Vorsicht zu geniessen. Die objektiven Beweise, also das rechtsmedizinische Gutachten über die unzähligen Verletzungen der 26-Jährigen, würden jedoch eine klare Sprache sprechen.

David T.s Verteidiger forderte, dass der 52-Jährige beim Vorfall im Hotel für schuldunfähig erklärt wird. Zu viel Alkohol habe er getrunken und er sei unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Giovannone: «Die Angaben zu den Substanzen machen einen strategischen Eindruck. Die Videoaufnahmen, die uns vorliegen, sprechen nicht für eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit.» David T. sei damit schuldfähig.

Aufgrund der Schwere des Delikts wird der Ungar zusätzlich zur Haftstrafe zu einem Landesverweis von acht Jahren verurteilt. Zu hoch sei die Rückfallgefahr, so Giovannone, da er sich im Milieu bewege. * Namen geändert.

