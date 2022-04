Basler Strafgericht Die Notlagen der Mieter ausgenutzt: Geschwisterpaar erhält bedingte Geldstrafe wegen Mietwuchers Die Angeklagten aus Norditalien wurden zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Sie hatten zudem unverhältnismässige Mieten verlangt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 28.04.2022, 20.43 Uhr

Das Gericht reduzierte die Strafe wegen der überlangen Verfahrensdauer auf acht Monate. Nicole Nars-Zimmer

Lange Gesichter gab es am Donnerstagabend bei den beiden Angeklagten: Das Basler Strafgericht sprach sowohl den 46-jährigen Architekten wie auch seine 51-jährige Schwester wegen gewerbsmässigen Wuchers schuldig. Sie haben demnach in den Jahren 2012 bis 2014 in ihrer Liegenschaft an der Basler Färberstrasse bei mehreren Mietern die Notlage ausgenützt und überrissene Mietpreise verlangt. Bei drei Anklagepunkten kam das Dreiergericht im Zweifel zu Freisprüchen, doch bei insgesamt zwölf Mietern sei eindeutig von Wucher auszugehen.

Eigentlich ist eine Mindeststrafe von zwölf Monaten vorgesehen. Das Gericht reduzierte die Strafe wegen der überlangen Verfahrensdauer auf acht Monate, durch eine altrechtliche Regelung verhängte es schliesslich für beide Angeklagten bedingte Geldstrafen von 240 Tagessätzen.

Die Staatsanwaltschaft agierte teilweise «unglücklich»

Das Geschwisterpaar hatte im Jahr 2013 nach dem Kauf der Liegenschaft eine Baubewilligung eingereicht, um die eingebauten Trennwände und somit die winzigen Zimmer nachträglich zu legalisieren. Die Ausmessung der Wohnungen war eigentlich in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren in Auftrag gegeben worden, weshalb sich im Strafprozess viele formelle Fragen stellten. Gerichtspräsident Mehmet Sigirci räumte ein, die Staatsanwaltschaft habe teilweise «unglücklich» agiert. Andererseits habe die 51-Jährige fünfmal ihren Verteidiger gewechselt, und einige der diese Woche von den Verteidigern vorgebrachten Rügen grenzten an Rechtsmissbrauch.

Für eine Verurteilung «wegen »Mietwuchers ist eine Notlage beim entsprechenden Mieter Voraussetzung, dieser Punkt war in der Verhandlung diese Woche am stärksten umstritten. Einer der Mieter hatte zuvor in einem Estrich in Binningen ohne eigenen Schlüssel gehaust. Eine Frau war zuvor im Frauenhaus, welches nach einer gewissen Zeit kostenpflichtig wird, sie brauchte dringend eine neue Bleibe. Ein anderer hatte nach einer Trennung zuvor gar in seinem Auto geschlafen. Diese und weitere Fälle seien keine Notsituationen, fanden die Verteidiger diese Woche.

Angeklagte besitzen mindestens fünf Liegenschaften

Das Gericht sah es anders, zumal in jenen Jahren in Basel auch eine Leerstandsquote von 0.2 bis 0.5 Prozent herrschte. Auch ein Missverhältnis bei den Mietpreisen sei klar gegeben, zumal die gängigen Sicherheitsstandards nicht eingehalten wurden, die Wohnungen teilweise fensterlos waren und auch keine Kellerabteile zur Verfügung standen.

Beide Verurteilten tragen einen Doktortitel, sie sind laut ihren Verteidigern im abgeschiedenen Aostatal aufgewachsen. Im Gericht wollten sie weder zu ihrer Person noch zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Aufgrund der Steuerunterlagen ist allerdings klar, dass den beiden mindestens fünf Liegenschaften gehören.

Das Gericht legte die Höhe der Tagessätze für den 46-Jährigen bei 100 Franken fest, für die 51-jährige Frau wegen ihrer Unterhaltspflichten auf 75 Franken. Das Geschwisterpaar muss mit dem Urteil die Verfahrenskosten und Urteilsgebühren von insgesamt rund 15’000 Franken übernehmen. Dazu kommen allerdings jeweils weitere 15’000 Franken für die Verteidigerkosten, die vom Staat lediglich vorgestreckt, bei vermögenden Personen aber später eingefordert werden. Ob das Paar auch Vermögen im Ausland hat, ist unklar. Ihre Liegenschaftsbuchhaltung haben sie nie eingereicht, angeblich ist diese einem Wasserschaden zum Opfer gefallen. Das Urteil können Sie noch weiterziehen.

Sämtliche Mieter gehen wohl leer aus: Das Strafgericht verwies alle Forderungen auf den Zivilweg, weil zu viele Details unklar blieben. Der Gerichtspräsident betonte indes, es sei auch offen, ob die von den Mietern unterschriebenen Saldovereinbarungen tatsächlich gültig sind.

