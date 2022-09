Basler Strafgericht Diebstahl im Verteilzentrum: Postmitarbeiter finanzierte so seine Spielsucht Der Beschuldigte sortierte im Basler Postverteilzentrum die Pakete und klaute Mobiltelefone und Tablets. Nach einigen Monaten flog er jedoch auf und wurde nun verurteilt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 27.09.2022, 16.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sortieren und verladen: Anfang 2021 arbeitete der Angeklagte in der Post-Distributionsbasis in Basel. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Die Arbeit war kein Zuckerschlecken, dennoch fühlte sich der heute 30- Jährige offenbar ein wenig wie im Schlaraffenland: Zwischen Januar und Juli 2021 arbeitete er im Postreitergebäude beim Basler Bahnhof in der Distributionsbasis und half beim Vorsortieren und Beladen der Postpakete.

Doch nicht alle Päckchen landeten im Zustellfahrzeug, je nach Inhalt behielt der 30-Jährige die Ware für sich. Insgesamt 22 Fälle konnte man ihm nachweisen, nach mehreren Verlustmeldungen installierte die Post eine Kameraüberwachung: Im Juli 2021 filmte man ihn dabei, wie er unter anderem zwei Samsung-Galaxy-Tablets im Gesamtwert von über 2000 Franken aus einem Paket stahl.

Die gestohlene Ware hat er verkauft

Auch sonst ging es meistens um teure Elektronik-Geräte: Mobiltelefone von Apple, Uhren oder die neusten Tablets. Der Gesamtwert betrug rund 14’000 Franken. Die meisten Geräte verkaufte der Mann noch am selben Tag bei via iReparatur.ch oder Revendo.

«Ich habe meinen gesamten Lohn für Sportwetten ausgegeben, immer etwa 50 oder 100 Franken pro Tag. Die Ware habe ich jeweils verkauft, damit ich spielen konnte», sagt der Mann am Dienstag vor dem Basler Strafgericht. Er ist hoch verschuldet, wohnt bei seiner Mutter und hat inzwischen eine Lohnpfändung.

Schon wegen Betrugs verurteilt

Der Mann stand bereits im vergangenen Oktober vor dem Basler Strafgericht: Er gab jeweils eine Minute vor Annahmeschluss am Kiosk seine Sportwette ab, nahm die Quittung entgegen und täuschte danach Zahlungsschwierigkeiten mit der Bankkarte vor. Schliesslich versprach er, am Automaten Geld zu holen und danach beim Kiosk seine Schulden zu bezahlen. Das tat er dann allerdings nach der Überprüfung der Wettresultate nicht, der Betrag blieb damit am Kiosk hängen.

In einem Fall ging es um Sportwetten in der Höhe von 1000 Franken. Im Oktober 2021 verurteilte ihn das Basler Strafgericht deshalb wegen Betrugs, auch hatte er bei der Sozialhilfe ein Zwischeneinkommen nicht angegeben. Es blieb damals bei einer Geldstrafe und weil der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft hier geboren ist, verzichtete das Gericht auch auf einen Landesverweis.

Gericht genehmigt «Deal»

Weil die Diebstähle bei der Post vor dem inzwischen rechtskräftigen Urteil der Betrugsdelikte passiert sind, gibt es auch diesmal keinen Landesverweis, obwohl gewerbsmässiger Diebstahl eigentlich ein sogenanntes Katalogdelikt ist und zwingend einen Landesverweis nach sich zieht. Die zeitliche Überschneidung führt auch dazu, dass die Betrugsgeschichte noch nicht als Vorstrafe zählt.

In Bezug auf die Diebstähle im Postzentrum einigte sich der 30-Jährige mit der Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren auf eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten, allerdings wird die Probezeit auf drei Jahre verlängert. Einzelrichter Dominik Kiener genehmigte am Dienstag diesen «Deal», womit der Erledigungsvorschlag zum Urteil erhoben wurde.

Therapie ist Pflicht

Bei dem Mann fand man auch eine fremde Kreditkarte, allerdings beteuerte er, er habe diese gefunden. Da er sie nicht benutzt hatte und es auch keine weiteren Beweise gab, beliess es die Staatsanwaltschaft bei einer Anklage wegen Nichtanzeige eines Fundes, dies führte zusätzlich zu einer Busse von 200 Franken.

Gerichtspräsident Dominik Kiener betonte aber, die Weisung des Strafgerichtes von der vergangenen Verhandlung im Oktober gelte weiterhin: Der Mann muss demnach auch künftig beim Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel eine entsprechende ambulante Therapie für Spielsüchtige besuchen. Der 30-Jährige betonte, die Therapie tue ihm gut.

Post macht Schaden von 7500 Franken geltend

Er hatte nach einem Tag in Untersuchungshaft ein Kostendepot in der Höhe von 5000 Franken hinterlegt, damit werden nun die Verfahrens- und Urteilskosten gedeckt. Es verblieb ein Rest von 600 Franken, alle Beteiligten waren sich am Dienstag einig, dass der Betrag der Post zu Gute kommen soll.

Die Post hatte eine Entschädigungsforderung von 7500 Franken geltend gemacht, der Mann hatte diese Schuld anerkannt. Allerdings hält er sich derzeit mit Temporärjobs über Wasser, und eine konkrete Abzahlungsvereinbarung mit der Post hat er noch nicht getroffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen