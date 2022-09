Basel: 54-Jährigem werden Betrug und Veruntreuung vorgeworfen

Basler Strafgericht Dubiose Immobilieninvestments: 54-Jährigem werden Betrug und Veruntreuung vorgeworfen Mit einer Verzögerung von einem halben Jahr ging am Basler Strafgericht am Dienstag ein Betrugsprozess weiter. Jetzt musste sich der Hauptbeschuldigte für Vorwürfe der Veruntreuung verantworten. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 14.09.2022, 14.44 Uhr

Ein 54-Jähriger musste sich diese Woche vor Gericht verantworten. Nicole Nars-Zimmer

Im vergangenen März war bereits ein 60-jähriger Unternehmer mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 23 Monaten verurteilt worden, hauptsächlich wurde der wegen Veruntreuung von Geldern im Zusammenhang mit Bauprojekten. Der 54-jährige Hauptangeklagte hingegen blieb damals der Verhandlung wegen eines positiven Coronatests fern, diese Woche nun muss er sich den Betrugsvorwürfen stellen.

Der Mann aus Rheinfelden hatte ursprünglich eine Lehre als Stellwerksbeamter abgeschlossen, sich dann zum Versicherungsberater ausbilden lassen und als Makler für Krankenkassen gearbeitet. Schliesslich ist er in den Treuhandbereich eingestiegen, wurde zum Bauunternehmer und gründete eine Generalunternehmung.

Später habe er für eine Investmentfirma auch Tragbarkeitsberechnungen für Banken gemacht und so Kunden überprüft, die Immobilien erwerben wollten. «Mit welchen Banken arbeiten Sie zusammen?», fragte Gerichtspräsident Dominik Kiener. «Mit verschiedenen. Ich kriege auch Anfragen von Pensionskassen und Stiftungen, die Sachen verkaufen wollen. Ich suche dann die Käufer», erklärte der 54-Jährige. Dafür erhalte er jeweils drei Prozent des Verkaufspreises als Provision.

Aus 100'000 mach 460'000

Im Jahr 2014 erhielt er wegen Betrügereien eine teilbedingte Gefängnisstrafe, davon hat er ein Jahr in Halbgefangenschaft abgesessen. «Die Gehilfenschaft zu einem Steuerbetrug habe ich zugegeben. Aber mit dem Rest hatte ich nichts zu tun, das Urteil war nicht gerechtfertigt», meinte er dazu.

Die aktuellen Vorwürfe drehen sich allerdings um ähnliche Punkte: Fünf Mehrfamilienhäuser in Sissach im Besitz einer Aktiengesellschaft sollen zum Schnäppchenpreis von 14,5 Millionen Franken zu haben gewesen sein, tatsächlich liege der Wert angeblich bei 18 Millionen Franken. Der Plan: Mit 100’000 Franken die AG übernehmen, dann die Mieten kräftig erhöhen und so netto über 460’000 Franken pro Jahr als Reingewinn abschöpfen.

Auch ein Bekannter ist angeklagt

«Der Wert bleibt ja in der Firma, so hätten Eigenmittel von 100’000 Franken für die Aktiengesellschaft gereicht», beteuerte der 54-Jährige vor Gericht. Das Ganze habe lediglich deshalb nicht funktioniert, weil die Banken nicht mitgemacht hätten. Er habe das Projekt von einem anderen Vermittler aus dem Kanton Aargau erhalten. «Sie waren also Untervermittler?», fragte Kiener. «Ich war Partnervermittler», betonte der 54-Jährige.

Angeklagt ist auch ein 51-jähriger Bekannter, der seinem Bruder das Geschäft schmackhaft gemacht und ihn zur Einlage der 100’000 Franken überredet hatte. «Mir wurde das so erklärt: Was in der AG drin ist, ist nicht relevant», meinte er. «Dann kann ich für 100’000 Franken auch die Novartis kaufen», spottete der Gerichtspräsident daraufhin. Laut dem 54-Jährigen wurden die 100’000 zurückbezahlt, der 51-Jährige widersprach, sein Bruder habe sein Geld nie wieder gesehen.

«Es ist ein Indiz»

In den Akten finden sich auch schlampig gefälschte Gerichtsdokumente sowie ein angeblicher Brief eines Anwalts. Der 54-Jährige beteuerte, er habe damit nichts zu tun. Allerdings findet sich im gefälschten Anwaltsbrief ein Leerschlag nach einer eröffnenden Klammer, denselben grammatikalischen Fehler machte der Mann auch in seinem Mailverkehr. Das sei noch lange kein Beweis, fand er. «Es ist ein Indiz», kommentierte Kiener.

Die Anklage listet noch weitere Fälle auf, bei denen Hauskäufer übers Ohr gehauen worden sein sollen: Meistens war eine «Reservationsgebühr» fällig, danach hörten die Käufer nichts mehr. Der Verteidiger des 54-Jährigen reichte am Dienstag mehrere Zahlungsbestätigungen ein, wonach sein Mandant mehrere Forderungen von Gläubigern inzwischen beglichen hat. Auf Nachfragen räumte der eigentlich hochverschuldete Mann ein, dass ihm ein Bekannter dafür mehr als 300’000 Franken geliehen habe. «Solche Kontakte muss man erst mal haben», kommentierte Dominik Kiener. «Nicht alle Leute denken schlecht von mir», meinte der 54-Jährige dazu.

Am Ende der Woche werden Staatsanwaltschaft und Verteidiger die Plädoyers halten, das Urteil fällt nächste Woche.

