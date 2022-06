Basler Strafgericht: Kreditvermittler erhält teilbedingte Strafe

Basler Strafgericht Eine teilbedingte Strafe für faule Kreditvermittlung Ein Kreditvermittler aus Binningen wurde vom basel-städtischen Strafgericht am Dienstag in den meisten Anklagepunkten schuldig gesprochen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 29.06.2022, 21.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Angeklagte wurde zu einer teilbedingten Strafe von 35 Monaten verurteilt. Nicole Nars-Zimmer

Heute gab es am basel-städtischen Strafgericht ein paar Freisprüche, doch in den meisten Anklagepunkten kam das Dreiergericht zu Schuldsprüchen: Der 50-jährige Kreditvermittler aus Binningen hatte in insgesamt 116 Fällen Unterlagen gefälscht und damit drei Banken dazu gebracht, Kleinkredite an Menschen mit ungenügendem Einkommen oder bestehenden Zahlungsausfällen zu vergeben.

Wegen gewerbsmässigen Betruges und Urkundenfälschungen verurteilte ihn das Gericht zu einer teilbedingten Strafe von 35 Monaten, davon wurden 6 Monate unbedingt und 29 Monate bedingt ausgesprochen. Da der Mann bereits mehr als ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen ist, bleibt es bei einer reinen Bewährungsstrafe mit zweijähriger Probezeit.

Laut Gerichtspräsident kein klassischer Betrugsfall

Das Gericht sah eigentlich eine Strafe von 41 Monaten als angemessen, rechnete dem Mann aber seine Geständigkeit und Kooperation im Untersuchungsverfahren an und reduzierte das Strafmass entsprechend. Auch habe er aus den vermittelten Krediten lediglich rund 50'000 Franken an Provisionen kassiert, dies sei angesichts der Deliktsbeträge von über zwei Millionen Franken doch eher bescheiden. «Wir haben keine Hinweise darauf, dass er sich einen gehobenen Lebenswandel leisten konnte», so Gerichtspräsident Roland Strauss.

Es handle sich hier eben nicht um einen klassischen Betrugsfall, wo meist Gier eine grosse Rolle spiele. Obwohl die Kunden des Mannes nicht kreditwürdig waren, haben die meisten von ihnen die Kredite offenbar abgestottert: Lediglich eine der drei Banken reichte kurz vor der Hauptverhandlung drei Verlustscheine im Gesamtwert von rund 40'000 Franken ein, weil die Kreditnehmer zahlungsunfähig geworden sind.

Für diesen Betrag haftet der Verurteilte, die restlichen Zivilforderungen wurden auf den Zivilweg verwiesen. In der Praxis spielt das allerdings keine grosse Rolle, da der Mann selbst bereits hoch verschuldet ist. Das Urteil kann noch weitergezogen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen