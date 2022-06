Basler Strafgericht «Es war offenkundig auch eine Liebesbeziehung»: Er 25, sie 15 – Mutter erstattete Anzeige nach Vorfall in Rimini Abwesender Angeklagter kommt vor dem Strafgericht wegen vieler Unklarheiten mit einer Geldstrafe davon. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 07.06.2022, 17.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Strafgericht Basel-Stadt wurde am Dienstag ein eher ungewöhnlicher Fall verhandelt. Nicole Nars-Zimmer

«Der Fall steht ein wenig quer in der Landschaft», resümierte Gerichtspräsident Roland Strauss am Dienstag im Basler Strafgericht. Die Anklage lautete auf «mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern», und das Strafgericht kam zu einem entsprechenden Schuldspruch.

Vorfall während der Ferien in Rimini

Im April 2018 erstattete die Mutter Anzeige: Ihre damals 15-jährige Tochter habe eine sexuelle Beziehung mit einem damals 25-jährigen Mann. Anlass für die Anzeige war ein Vorfall in den Ferien in Rimini, bei dem der Mann die junge Frau in einer Nacht zu Oralsex gezwungen haben soll.

Der in Apulien lebende Mann war allerdings für die Schweizer Strafbehörden lange nicht greifbar, erst im Frühling 2021 sass er sechs Wochen lang in Untersuchungshaft. Er sprach damals von einer freundschaftlichen Beziehung und bestritt jegliche sexuelle Komponente. Er sei auch nicht in das Mädchen verliebt gewesen. Nach seiner Haftentlassung kehrte er wieder nach Bari zurück, das Gericht dispensierte ihn diese Woche von der Teilnahme an der Verhandlung in Basel.

Junge Frau hat Initiative zum Sex ergriffen

Strauss befragte am Dienstag dafür die heute 19-jährige Frau sowie deren Mutter nochmals ausführlich. Klar war, dass der damals 25-jährige Mann den Lebenspartner der Mutter kannte und von ihm eine Wohnung in Itingen mietete. Die Familie ging mit ihm essen, man kannte sich, ab und zu übernachtete er auch auf dem Sofa in der Wohnung der Familie in Basel.

Die junge Frau besuchte ihn an den Wochenenden gelegentlich auch in Itingen, wie sie vor Gericht bestätigte. Sie habe die Initiative zum Sex ergriffen und sei damals wohl auch in ihn verliebt gewesen. Danach habe sie den Kontakt allerdings abgebrochen. Ihre Eltern hätten von der Beziehung gewusst.

Wie der Gerichtspräsident betonte, wollte die Frau ihren damaligen Partner in der ersten Einvernahme im April 2018 eindeutig schützen: Die Jugendanwaltschaft fragte damals, ob man ihr Mobiltelefon auswerten dürfe, die Frau zögerte zuerst.

Mutter hat gespürt, dass ihre Tochter leidet

Später reichte sie es ein, allerdings war es dabei auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Inhalte waren gelöscht. Die 19-Jährige bestätigte am Dienstag vor Gericht, es seien Chatverläufe auf dem Gerät ersichtlich gewesen, von denen sie nicht wollte, dass die Behörden davon Kenntnis nehmen.

Vor Gericht waren am Dienstag auch Bissflecken sowie der erzwungene Oralverkehr ein Thema. In den ursprünglichen Aussagen fehlten diese Teile offenbar, sie waren deshalb auch nicht Teil der Anklageschrift, somit konnte sie das Gericht auch nicht beurteilen. Die Mutter konnte nicht mehr so recht erklären, weshalb sie erst zwei Monate nach den Übergriffen in den Ferien Anzeige erstattet habe. Sie betonte allerdings, sie habe gespürt, dass ihre Tochter leide.

Gericht wertete Aussagen der 19-Jährigen als glaubhaft

Verteidigerin Cinzia Santo hatte einen Freispruch gefordert: Die junge Frau habe sich in ihren Mandanten verliebt und den Rest frei erfunden. Er habe ihr Verhalten als «Obsession» bezeichnet. Auch habe sie nicht gewusst, in welchem Restaurant der Mann damals als Koch gearbeitet habe, so eng könne die Beziehung also nicht gewesen sein. Hintergrund für die Anzeige seien wohl auch Mietschulden gewesen, die der Mann bei dem Stiefvater der Frau hatte.

Das Gericht wertete die Aussagen der 19-Jährigen allerdings als glaubhaft. Die Aussagen der Mutter hingegen seien zurückhaltend zu würdigen. Das Verschulden des Mannes sei klar als leicht zu bezeichnen, betonte Strauss:

«Es war offenkundig auch eine Liebesbeziehung.»

Allerdings betrage der Altersunterschied zwischen den beiden doch zehn Jahre, dies stelle ein erhebliches Machtgefälle dar. Die Initiative zu den sexuellen Handlungen hingegen sei von der Frau ausgegangen, und sie habe bereits vorher sexuelle Erfahrungen gesammelt. Zudem sei sie mit ihren 15 Jahren bereits sehr nahe an der Schutzaltersgrenze von 16 gewesen.

Das Fazit am Dienstag: Der Mann kommt mit einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 30 Franken davon, die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten gefordert. Auch von einem Landesverweis wollte das Gericht nichts wissen: Bei einem EU-Bürger wird aufgrund des Freizügigkeitsabkommens eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit der Schweiz verlangt, und dies sei hier in keiner Weise gegeben. Beide Seiten können das Urteil noch weiterziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen