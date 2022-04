Basler Strafgericht Fall von häuslicher Gewalt: 52-Jähriger soll versucht haben, seine 26-jährige Freundin zu töten Zwei Vorfälle von 2021 waren am Montag Gegenstand der Verhandlung vor dem Basler Strafgericht. Beide endeten damit, dass das Opfer im Spital landete. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 11.04.2022, 18.50 Uhr

«Ich liebe ihn, aber ich habe Angst, dass er mich das nächste Mal tötet.»

Viktoria B.* und David T.* waren seit Mai 2020 ein Paar. Die heute 26-Jährige und der heute 52-Jährige stammen beide aus Ungarn. Sie führten eine destruktive Beziehung, die im Mai und Juli 2021 mit zwei Spitalaufenthalten von Viktoria B. endete.

David T. musste sich am Montag vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte schwere Körperverletzung, mehrfache Gefährdung des Lebens, Freiheitsberaubung und mehrfache Nötigung vor. Viktoria B. war sein Opfer.

In Lebensgefahr geschwebt

Anfang Mai 2021 kam es in einer Wohnung in der Steinenvorstadt zu einem Streit. David T. sagt aus, er habe die Beziehung beenden wollen. Viktoria B. kann sich vor Gericht nicht mehr erinnern, warum sie gestritten hatten. Dabei blieb es jedoch nicht nur beim Wortgefecht: Der Beschuldigte schlug seiner damaligen Freundin so stark gegen deren Nase, dass diese brach.

Er habe mit Fäusten ihren ganzen Körper traktiert, heisst es in der Anklageschrift. Dann würgte er sie – kleine rote Punkte, sogenannte Punkteinblutungen, auf und in den Augen sowie auf dem Trommelfell beweisen das laut dem rechtsmedizinischen Gutachten. Rechtsmediziner Holger Wittig vom Basler Institut für Rechtsmedizin sagte vor Gericht: «Ab dem Moment, in dem Stauungen auftreten, ist von einer unmittelbaren Lebensgefahr auszugehen.»

Beide beendeten den Kontakt nicht

Viktoria B. sah schliesslich keinen anderen Ausweg mehr, als über den Balkon zu entkommen – auch wenn die Wohnung im vierten Stock lag. «Entweder ich bleibe drinnen, und er tötet mich. Oder ich springe raus», sagte die Frau in der Einvernahme. Sie kletterte über das Balkongeländer, rutschte das Dach hinunter und sprang auf den darunterliegenden Balkon. Dort blieb sie regungslos liegen. David T. beobachtete sie von oben. Eine Zeugin rief die Rettungskräfte.

Doch damit endete die Geschichte von Viktoria B. und David T. nicht. Beide suchten den Kontakt zueinander. Anfang Juli 2021 wollten sie sich am Bahnhof in Bern treffen. Um sich zu verabschieden, sagt Viktoria B. heute. Sie hatte kurz vorher die Psychiatrie verlassen und ist nicht mehr in die Schutzunterkunft zurückgegangen.

«Ein Verhör mit Foltermethoden»

Mehrere Tage waren sie unterwegs. Er habe sie mitgenommen, sagt Viktoria B. vor Gericht. Klar ist, dass beide am 10. Juli spätabends in ein Hotel in Basel eincheckten. David T. sagt, er habe viel Alkohol getrunken. Zwei Videoaufnahmen von insgesamt rund acht Minuten geben Aufschluss darüber, was im Hotelzimmer geschah.

Als das Video im Gerichtssaal gezeigt wird, blickt Viktoria B. rasch weg. Nach wenigen Minuten bittet sie um eine Pause, sie könne sich das weder ansehen noch anhören. Auf den Aufnahmen ist die Frau nackt auf einem Bett sitzend zu sehen, die weisse Decke vor der Brust. Die Haare sind in ein weisses Handtuch eingepackt. Ihr linkes Auge ist blau unterlaufen. David T. filmt, stellt Fragen, fordert Antworten.

«Man kann fast schon von einem Verhör mit Foltermethoden sprechen», sagt Opferanwältin Miriam Riegger. Ihre Mandantin bekräftigt mehrfach:

«Er hat mir vorher gesagt, was ich sagen soll. Wenn ich das nicht gemacht habe, hat er mich geschlagen. Ich wollte nur, dass er aufhört.»

Laut Anklageschrift übte der Beschuldigte über Stunden hinweg Gewalt an Viktoria B. aus. Er schlug ihr mit der Faust mehrfach in den Bauch und ins Gesicht. Als er Schmerzen in der linken Faust verspürte, wechselte er die Hand und prügelte mit rechts weiter auf Viktoria B. ein. David T. brach den WC-Deckel aus Porzellan ab und schlug ihr damit mehrmals gegen den Kopf. Auch einen Haarföhn verwendete er als Schlagwaffe. Immer wieder würgte er sie dazwischen, mal mit einer, mal mit beiden Händen.

Das «Martyrium», wie Opferanwältin Riegger den Vorfall beschrieb, endete erst am Tag darauf. David T. suchte mit Viktoria B. eine Bekannte in Muttenz auf. Im Keller von deren Wohnung brach die Frau schliesslich zusammen, der Beschuldigte trug sie hinaus auf die Strasse. Eine Passantin verständigte die Rettungskräfte, David T. selbst entfernte sich vom Ort.

Staatsanwaltschaft fordert mehr als neun Jahre Haft

Für Staatsanwältin Alexandra Frank ist klar: «Der Beschuldigte nahm den Todeseintritt als Möglichkeit in Kauf.» Schon alleine wegen der Schläge mit dem abgebrochenen WC-Deckel sei der Vorwurf der versuchten Tötung gegeben.

«Es ist einzig dem Glück und dem Zufall zuzuschreiben, dass die Frau in dieser Nacht nicht verstarb.»

Frank fordert deshalb eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten sowie einen Landesverweis, Opferanwältin Riegger schliesst sich an und ergänzt um eine Genugtuungsforderung über 17'000 Franken für Viktoria B.

Verteidiger Pablo Arnaiz hingegen sieht die «zerstörerische Beziehung» im Zentrum.

«Beide haben sich intensiv geliebt. Aber sie haben sich gegenseitig psychisch und körperlich zerstört. Am Ende waren beide gebrochene Menschen – sie schwer verletzt, er seit neun Monaten in Haft.»

Die Taten seien in Ausnahmesituationen ausgeübt worden. Viktoria B. sei unberechenbar gewesen, ihre Stimmungen hätten schnell gewechselt, sie seien beide stark voneinander abhängig gewesen. Arnaiz betont, das Opfer trage keine Schuld, aber: «Sie brachte ihn um den Verstand, sodass er die Kontrolle über sich verlor. Er konnte nicht mehr anders, als sich mit Gewalt zu helfen.» All dies müsse sich strafmildernd auswirken. Er plädiert zudem auf Unzurechnungsfähigkeit, was den Vorfall im Basler Hotel betrifft.

David T. soll laut Antrag des Verteidigers eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten erhalten, wovon neun Monate bedingt abgesessen werden müssen. Durch die Anrechnung der Untersuchungshaft würde David T. damit bereits jetzt auf freien Fuss gesetzt.

Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Das Urteil folgt am Mittwoch.

