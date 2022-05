Basler Strafgericht Malermeister belästigte und berührte über Monate hinweg weibliche Lernende Der Mann aus Weil am Rhein arbeitete seit 2014 bei einem Malerbetrieb in Riehen. Das Basler Strafgericht verhängte eine Strafe von zehn Monaten bedingt. Patrick Rudin 09.05.2022, 19.51 Uhr

Das Gericht verhängte als Strafe zehn Monate bedingt und wählte aufgrund einer altrechtlichen Regelung eine bedingte Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu 130 Franken. Symbolbild: Trix Niederau

«Auch als die Belästigungen bei Ihrem Chef ein Thema wurden, haben Sie weitergemacht. Das lässt nur einen Schluss zu: Sie haben das vorsätzlich gemacht. Sie wollten weitermachen», sagte Gerichtspräsidentin Susanne Nese am Montag während der Urteilsbegründung.

Der 42-jährige Malermeister kassierte einen Schuldspruch wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Abhängigen sowie wegen Ausnützung der Notlage. Er hatte als Vorgesetzter mehrere weibliche Lernende über Monate hinweg belästigt und befummelt. «Sie haben immer Körperkontakt gesucht und Situationen provoziert, um einen Vorwand für Körperkontakt zu haben», begründete Nese den Schuldspruch.

Der Mann aus Weil am Rhein arbeitete seit 2014 bei einem Malerbetrieb in Riehen, unterwegs auf den Baustellen war er auch für die Anleitung der Lernenden zuständig. Unbestritten war, dass die Lernenden ihn siezen und mit Nachnamen ansprechen mussten, während die Auszubildenden geduzt wurden.

Gerne verwendete er Kosenamen: «Häschen», «Schätzchen», «Schnuggi» oder «Mäuschen» war üblich, wenn er die jungen Frauen ansprach. «Wie kommt das, das sind doch Lernende?», fragte Nese. Der 42-Jährige wusste darauf nichts zu sagen.

Er berührte sie regelmässig an Hüfte oder Beinen

Die Frauen waren zu Beginn der Ausbildung 16 und 17 Jahre alt, eine weitere Lernende bereits 21. Das Gericht hörte am Montag die drei Frauen als Auskunftspersonen an: Nebst den verbalen Anzüglichkeiten berührte sie der Mann regelmässig an Hüfte oder Beinen, umarmte sie bei der Arbeitseinweisung oder kletterte gar mit auf eine Leiter, um sie dort «festzuhalten».

Üblich waren auch Übergriffe im Auto: Mobiltelefon und die Akten lagen auf dem Beifahrersitz, während der Fahrt lagen sie somit auf dem Schoss der Frauen, und er musste offenbar dauernd Unterlagen suchen, weshalb er «versehentlich» auch immer wieder die Beine der Frauen berührte. Der Mann betonte im Gerichtssaal mehrfach, im Nachhinein tue ihm die Sache leid. «Mir war nicht bewusst, wie das rüberkommt.»

Einer der Frauen streichelte er auch immer wieder durchs Haar, weil er ihr offenbar Zöpfe flechten wollte. Der Mann beteuerte an der Verhandlung, seine Umarmungen seien bloss freundschaftlich gemeint gewesen. Einer Frau hatte er während der Arbeit auch an die Beine gefasst, um ihr danach das Messer aus der Beintasche zu ziehen, da er dies benötigte. «Aber für mich ist das nicht sexuell», meinte er dazu.

Die Frauen hatten sich teilweise beim Firmenchef beschwert

«Haben Sie sich nie Gedanken darüber gemacht, wie sich ein Vorgesetzter zu verhalten hat?», fragte Gerichtspräsidentin Susanne Nese. Der Mann schüttelte den Kopf. Offenbar hatten sich die Frauen teilweise beim Firmenchef beschwert, was lediglich zu einem Gespräch mit dem Mann führte. Eine Frau schilderte aber auch, ihr sei gesagt worden, sie könne ja gehen, wenn es ihr nicht passe.

Das Problem: Der Chef sass auch in der Prüfungskommission, weshalb sie sich vor der Lehrabschlussprüfung fürchtete. Die Lehre brach sie ab, eine andere Frau wechselte die Lehrfirma. Zwei der drei Frauen sind heute in einem anderen Beruf tätig. In den Akten finden sich laut Gericht Hinweise auf weitere betroffene Frauen. Der 42-Jährige arbeitet noch immer am selben Ort.

Verteidiger Simon Jaeschke betonte, sein Mandant sei formell nicht für die Lehrlinge zuständig gewesen, auch seien die Handlungen nicht sexuell motiviert gewesen. Es sei aber klar, dass sein Verhalten gegenüber den Lehrlingen unangemessen gewesen war.

Das Gericht verhängte als Strafe zehn Monate bedingt und wählte aufgrund einer altrechtlichen Regelung eine bedingte Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu 130 Franken. Dabei wirkte sich die lange Verfahrensdauer strafmildernd aus, die ersten Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2015.

Der 42-Jährige hatte sich dazu verpflichtet, einer der Frauen eine Genugtuung von 1000 Franken zu bezahlen, mit dem Urteil behaftete ihn das Gericht bei dieser Anerkennung. Dazu kommen Verfahrens- und Anwaltskosten von über 7000 Franken. Nese warnte den Mann, bei weiteren Taten läge auch ein Landesverweis drin. Das Urteil kann er noch weiterziehen.