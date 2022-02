Basler Strafgericht Mann verprasste über 230’000 Franken seiner Liebhaberin – und erhält einen Freispruch Obwohl der 43-Jährige sich von seiner Liebhaberin hohe Geldsummen auszahlen liess, sah das Gericht hinter seinem Vorgehen keine Arglist. Somit wurde er vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Patrick Rudin 02.02.2022, 21.00 Uhr

Die hat konkrete Warnungen von Dritten ignoriert. Symbolbild: Keystone

«Das Ganze tut mir leid, auch heute noch. Jeder macht mal einen Fehler. Aber es war Verliebtheit», übersetzte die Dolmetscherin am Mittwoch im Basler Strafgericht aus dem Französischen. Die Worte kamen vom 43-jährigen Angeklagten, der seit über zehn Jahren in Basel lebt und für eine Baufirma arbeitet. «Mir war es ernst mit meinen Absichten», beteuerte er.

Wie ernst die Absichten tatsächlich waren, ist umstritten. Jedenfalls lernte der aus Kamerun stammende Mann im August 2018 an einem Fest im Kleinbasel eine heute 55-jährige Frau kennen. Ausschweifend schilderte er am Dienstag im Gerichtssaal, wie sie ihm einen Kuchen gebacken habe, und er habe ihr damals erzählt, dass er zu Hause mit seiner Ehefrau Probleme habe: Sie sei suizidgefährdet und komme mit der hiesigen Kultur nicht klar.

Die Ehefrau als Schwester ausgegeben

Die Baslerin schilderte gegenüber der Staatsanwaltschaft allerdings eine ganz andere Version: Der Mann hatte ihr gegenüber behauptet, seine Ehefrau sei eigentlich seine Schwester, und diese Scheinehe existiere bloss wegen des Aufenthaltsrechts in der Schweiz. «Ich habe nie gesagt, dass sie meine Schwester ist», widersprach er vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann wegen Betruges an: Über ein Jahr lang habe er der Frau gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten und Zukunftspläne vorgegaukelt, das Geld aber für andere Dinge verbraucht. Die Frau hob im Januar 2019 satte 35’000 Franken in bar von ihrem Konto ab und gab es dem 43-Jährigen. Dieser plante damit zweifelhafte Geschäfte in Kamerun und sprach offen davon, dort Minister bestechen zu wollen.

Weitere Tranchen folgten: Man wollte in Kamerun Land kaufen, parzellieren und dann mit Gewinn weiterverkaufen. Im Frühling 2019 übergab die Frau dem Mann dafür 120’000 Franken in bar. Zufälligerweise wurden dem selbst ernannten Unternehmer bald 40’000 Franken gestohlen, woraufhin die Frau weitere 40’000 Franken organisierte. Opfervertreter Simon Gass forderte am Mittwoch, der Mann sei nebst einer Strafe auch zur Rückzahlung der insgesamt über 230’000 Franken zu verurteilen.

«Ich habe das Geld nie bekommen», behauptete hingegen der 43-Jährige. Die Richter nahmen ihm das nicht ab: Gerichtspräsident Markus Hofer betonte, die Bargeldauszahlungen seinen klar belegt, und man gehe davon aus, dass die Frau die Geldbündel auch tatsächlich dem Mann gegeben hat.

Arglist nicht nachgewiesen

Doch für eine Verurteilung wegen Betruges muss die sogenannte Arglist nachgewiesen werden, faktisch ein besonders raffiniertes Vorgehen, und bei der Beurteilung spielt auch das Verhalten des Opfers eine Rolle.

Und in diesem konkreten Fall seien keine Anzeichen erkennbar, dass das Opfer beeinträchtigt oder besonders verletzlich gewesen sei. «Wir haben hier zwei Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnet sind. Die Frau kannte die Umstände in Kamerun aus eigener Anschauung und hat auch dort gelebt», so Hofer. Zudem sei sie früher mit einem Kameruner verheiratet gewesen. Auch habe sie trotz der hohen Geldsummen nie schriftliche Belege vom 43-Jährigen verlangt. Auch habe die Frau sehr konkrete Warnungen von Dritten ignoriert. Damit schied für das Gericht Arglist aus, für den Mann bedeutete dies einen Freispruch.

Nebst der strafrechtlichen Beurteilung wiesen die drei Richter auch die Schadenersatzforderung der Frau ab: Damit hat die Geschädigte auch zivilrechtlich keine Möglichkeiten mehr, vom 43-Jährigen Geld zurückzufordern. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Wo das Geld geblieben ist, blieb Mittwoch unklar.