Strafgericht Basel-Stadt: Nach Schuldspruch aus Haft entlassen

Nach Schuldspruch aus Haft entlassen: Mann muss Lernprogramm gegen häusliche Gewalt absolvieren Das Basler Strafgericht sieht den Beschuldigten in mehreren Punkten für schuldig. Er hat seine Ehefrau seit 2014 mehrfach geschlagen. Das bestritt er bis zum Schluss: Seine Frau habe sich die Verletzungen selbst zugefügt.

Am Montag wurde das Urteil bekannt: Der Beschuldigte hat seine Haftstrafe während der Zeit in Untersuchungshaft bereits abgesessen. Nicole Nars-Zimmer

Ein Streit im März 2022 bildet die letzte Eskalation in der Beziehung zwischen Esma T.* und Omar T.*. Seit der Heirat im Jahr 2014 soll er seine Frau mehrfach geschlagen haben. Dafür musste er sich vergangene Woche vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Für die Erstinstanz ist klar: Die Aussagen des Opfers Esma T. seien äusserst glaubwürdig, führt Gerichtspräsidentin Sarah Cruz-Wenger in der Urteilsbegründung aus. Sie habe kein Motiv für eine Falschbelastung ihres Mannes und sei während der Befragungen aufrichtig und nachvollziehbar aufgewühlt gewesen.

Mehrere Schuldsprüche

Omar T. hingegen habe Aussagen gemacht, die geprägt gewesen seien von Dramatisierungen, Ironie und Sarkasmus. «Er machte seine Frau in den Einvernahmen stets schlecht», so Cruz-Wenger. Das Gericht stellte etliche Schutzbehauptungen vor – wie etwa, dass sich Esma T. die Verletzungen an Gesicht, Hals und Rücken selbst zugefügt habe. Cruz-Wenger:

«Das ist an den Haaren herbeigezogen.»

Das Strafgericht befindet Omar T. schuldig in den Anklagepunkten des versuchten Schwangerschaftsabbruchs, der Freiheitsberaubung, der mehrfachen einfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der Nötigung und der Tätlichkeit. Nicht nachgewiesen werden konnten die Vorwürfe der mehrfachen Vergewaltigung sowie der schweren Körperverletzung.

Ein «übertraumatisches Ereignis»

Besonders der Vorfall von 2015, als Omar T. seine schwangere Frau an Händen und Füssen gefesselt und mehrfach in den Bauch getreten hatte, wertet das Gericht als «übertraumatisches Ereignis». Cruz Wenger:

«Wer einer Schwangeren starke Schläge und Tritte verpasst, nimmt den Schwangerschaftsabbruch mindestens in Kauf.»

Omar T. habe sich rücksichtslos, gefährlich und brutal verhalten.

Das Gericht verurteilt Omar T. zu zweieinhalb Jahren Haft. Sechs Monate davon sind unbedingt, diese hat der Mann jedoch während der Untersuchungshaft bereits hinter Gittern verbracht. Er sei deshalb «unverzüglich zu entlassen», sagt Cruz-Wenger.

Ehemann darf in der Schweiz bleiben

Weiter spricht sie eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren aus. Während der Bewährungszeit muss Omar T. ein Lernprogramm gegen häusliche Gewalt absolvieren sowie vorerst das Annäherungs- und Kontaktverbot zu seiner Noch-Ehefrau einhalten.

Von einem Landesverweis sieht das Gericht ab, da Omar T. aufgrund der drei in der Schweiz lebenden Kinder als Härtefall gilt. Eine Ausschaffung in sein Heimatland Syrien wäre aufgrund der aktuellen Lage vor Ort zudem nicht möglich. «Seien Sie ein guter Vater», sagt die Gerichtspräsidentin am Schluss der Urteilsverkündung.

* Namen von der Redaktion geändert.

