Basler Strafgericht: Ehepaar wegen Menschenhandels verurteilt

Basler Strafgericht Nanny aus Albanien für 300 Franken: Ehepaar wegen Menschenhandels und illegaler Beschäftigung verurteilt Der 38-jährige Mann sowie seine 36-jährige Ehefrau wurden vom Basler Strafgericht am Freitag wegen Menschenhandels, illegaler Beschäftigung von Ausländern und Wucher verurteilt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.09 Uhr

Im Fall der 23-Jährigen war für das Gericht klar, dass sie rund um die Uhr kochen, putzen, waschen und die Kinder betreuen musste. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Beide erhielten eine bedingte Freiheitsstrafe von 17 Monaten, dazu kam eine bedingte Geldstrafe. Der heute 23-jährigen ehemaligen Nanny müssen sie eine Genugtuung von 2000 Franken bezahlen, gefordert hatte die Frau 5000 Franken. Das Paar muss zusammen auch über 50’000 Franken an Verfahrenskosten und Urteilsgebühren übernehmen, die Hälfte davon hatte man in der Wohnung bereits als Bargeld beschlagnahmt.

Das Paar hatte mehrere Frauen als Billig-Nannys über eine Vermittlungsagentur aus Albanien beschäftigt. Sie gerieten ins Visier der Behörden, als die heute 23-Jährige nach einem Monat die Erniedrigungen in der Wohnung im Kannenfeld-Quartier nicht mehr aushielt, deshalb zu einer Nachbarin flüchtete und die Polizei informierte.

Komplizierter Tatbestand

Der Tatbestand des Menschenhandels ist kompliziert, er verlangt eine Kombination aus Anwerbung, Täuschung, einer Zwangslage beim Opfer und auch die Verletzung arbeitsrechtlicher Vorschriften. Dazukommen noch die Umstände einer konkreten Ausbeutung einer Arbeitskraft.

Gerichtspräsidentin Marcia Stucki betonte am Freitag in der mehr als zwei Stunden dauernden Urteilseröffnung, all diese Merkmale seien im vorliegenden Fall erfüllt.

«Sie haben die Frau in täuschender Weise angeworben, um ihre Arbeit auszubeuten. Sie wussten, dass sie illegal hier ist, und Sie wussten auch um ihre Notlage.»

Das Paar hatte der jungen Frau auch den Pass abgenommen, einen Rückzugsort oder eine Privatsphäre gab es nicht. Nebst den Aussagen der ehemaligen Nanny führte auch die Auswertung von Whatsapp-Protokollen des Paares zur Verurteilung.

Missverständnis zwischen Leistung und Entlöhnung offensichtlich

Die frühere Beschäftigung von anderen Nannys wurde nicht im Detail aufgeklärt, da die Frauen für die Strafverfolgungsbehörden nicht mehr greifbar waren. Im Fall der 23-Jährigen war für das Gericht aber klar, dass sie rund um die Uhr kochen, putzen, waschen und die Kinder betreuen musste. Das Gericht rechnete vor, dass bei den Mindestansätzen für Ungelernte in der Hauswirtschaft von 1500 Franken Monatslohn bei einer 42-Stunden-Woche ein Einsatz rund um die Uhr und ohne freien Tag mit 6000 Franken pro Monat hätte entlöhnt werden müssen.

Tatsächlich erhielt die Frau 300 Franken. Damit sei das Missverhältnis zwischen Leistung und Entlöhnung offensichtlich, fanden die drei Richter, weshalb es auch einen Schuldspruch wegen Wuchers gab.

Das Paar hatte im laufenden Verfahren die Frau noch einmal zu sich zitiert und dann Druck aufgesetzt, damit sie ihre Aussagen zurückzieht. Damit gab es auch noch einen Schuldspruch wegen versuchter Nötigung.

Verurteilte reagierten mit Lachen und Kopfschütteln

Insgesamt wurde die 23-jährige Frau während des gesamten Verfahrens fünfmal befragt, zuletzt in der vorigen Woche vor Gericht. Sie ergatterte den Nanny-Job über eine Vermittlungsagentur, weil sie in Albanien ohne Schulabschluss im Laden ihrer Eltern hätte mitarbeiten müssen und ihr auch eine Zwangsheirat drohte. Die 23-Jährige lebt heute an einem geheimen Ort.

Die 36-jährige Ehefrau betreut ihre drei Kinder inzwischen selber, sie hat ihren Job als Pflegehelferin inzwischen verloren. Der 38-jährige Ehemann hingegen hat trotz einer Vorstrafe wegen grober Verkehrsregelverletzung soeben einen Job als Buschauffeur bei einem öffentlichen Verkehrsunternehmen ergattert, er verdient netto 6000 Franken im Monat.

Das Paar hatte die Vorwürfe stets bestritten, die Urteilsbegründung quittierten die beiden abwechselnd mit Lachen und Kopfschütteln. Das Urteil können sie noch weiterziehen.

