Basel: Mann nach Auseinandersetzung mit Polizei vor Gericht

Polizeikontrolle an der Tramhaltestelle: Statt auf der Arbeit landete ein 25-Jähriger auf dem Posten Die Polizisten kontrollierten einen bekannten Marihuana-Konsumenten, als er am Voltaplatz auf das Tram wartete. Die Kontrolle eskalierte. Patrick Rudin 19.12.2022, 16.08 Uhr

Der 25-jährige Mann war ein bekannter Cannabis-Konsument. Symbolbild: Keystone

«Ich hätte die einfach machen lassen und meinen Mund halten sollen. Dann wären alle glücklich und ich rechtzeitig bei der Arbeit gewesen», sagte der 25-jährige Mann am Montag am Basler Strafgericht. Im Juli 2021 wartete er am Morgen beim Voltaplatz auf das Tram, als ein Polizeifahrzeug vorbeifuhr.

Einer der Polizisten kannte den 25-Jährigen von früheren Auseinandersetzungen mit der Polizei und wusste, dass man bei ihm wohl Marihuana finden würde. Die Personenkontrolle verlief zuerst ganz normal. Der 25-Jährige händigte auf eine entsprechende Frage auch sogleich seine Portion Marihuana aus.

Beleidigte die Beamten und sperrte sich gegen weitere Abtastungen

Danach gehen die Versionen auseinander: Laut dem Polizisten soll der Mann schon ausgeflippt sein, als man ihm das Marihuana abnahm. Der 25-Jährige hingegen sagte vor Gericht, er habe sich mit den Händen am Tramwartehäuschen abstützen müssen, dann habe man ihn in aller Öffentlichkeit am Gürtel abgetastet. «Ich bin ausgerastet, als man mir in den Schritt greifen wollte», sagte er. Der Gerichtspräsident meinte dazu: «Das ist halt ein beliebtes Versteck für Drogen.»

Der 25-Jährige deckte danach beide Polizisten mit Schimpfwörtern ein und sperrte sich gegen weitere Abtastungen, bis er in Handschellen auf den Posten gebracht wurde. Die Beleidigungen gab er zu, betonte aber, er sei gegen die beiden Polizisten nicht gewalttätig geworden. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Gewalt gegen Beamte. Dazu verlangte sie einen Landesverweis: Der Mann ist deutscher Staatsbürger.

Seine Schulden sind hoch, seine Vorstrafenliste ist lang

Er stammt aus schwierigen Verhältnissen und war im Alter von zwölf Jahren in die Schweiz gekommen. Wegen Drogendelikten und aggressivem Verhalten gegen Polizisten hat er schon mehrere Vorstrafen kassiert, zumeist als Minderjähriger. Zeitweise war er obdachlos, die Betreibungen türmen sich. Allein bei den SBB hat er Ausstände von fast 30’000 Franken.

Immer wieder wurden Bussen in Haft umgewandelt, deswegen hat er insgesamt schon über ein Jahr im Gefängnis verbracht. Im Januar 2020 hatte er per Strafbefehl eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten kassiert, die Staatsanwaltschaft verlängerte damals die Probezeit auf das absolute Maximum von fünf Jahren. Mit dem neuen Urteil musste der Einzelrichter am Montag auch entscheiden, ob diese Vorstrafe nun vollzogen wird.

Das Fazit: Für eine Verurteilung wegen Gewalt gegen Beamte reichte die Beweislage nicht, im Hauptpunkt wurde der Mann freigesprochen. Allerdings gab es eine Verurteilung wegen mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung.

Gerichtspräsident Roland Strauss beliess es bei einer bedingten Geldstrafe, auch wird die Vorstrafe nicht vollzogen. Er sagte: «Das ist bei Ihrem Strafregisterauszug nicht gerade naheliegend. Die Lebensumstände sind aber nicht mehr dieselben wie vor eineinhalb Jahren.» Tatsächlich arbeitet der Mann inzwischen halbtags, lebt im betreuten Wohnen und besucht eine Therapie.

Polizeikontrolle war rechtmässig

Für Diskussionen vor Gericht sorgte aber auch die damalige Polizeikontrolle an sich. Verteidiger Martin Lutz hatte kritisiert, die Personenkontrolle bei seinem Mandanten sei an jenem Morgen rechtswidrig gewesen. «Der Polizist wusste aus früheren Anhaltungen, dass er Betäubungsmittel konsumiert und Vorstrafen hat. Das ist aber nicht ausreichend. Es gab keinen Fahndungsauftrag.»

Strauss widersprach: «Der allgemeine Polizeiauftrag ist im Gesetz sehr allgemein gehalten. Daher hat die Polizei einen grossen Ermessensspielraum.» Die Staatsanwaltschaft kann das Urteil weiterziehen.