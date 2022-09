54-Jähriger vor Basler Strafgericht zu Gefängnisstrafe verurteilt

Basler Strafgericht Statt in Immobilienprojekte floss das Geld in die eigene Tasche: 54-jähriger Selfmade-Unternehmer muss ins Gefängnis Weil er unter anderem wiederholt Reservationszahlungen für Immobilienprojekte in die eigene Kasse steckte, wurde der 54-Jährige am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht zu einer unbedingten Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 21.09.2022, 19.04 Uhr

Das Urteil kann der Mann noch weiterziehen. Symbolbild: Pius Amrein

Der 54-jährige Mann aus Pratteln muss hinter Gitter: Das Basler Strafgericht verurteilte den Selfmade-Generalunternehmer am Mittwoch zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Schuldsprüche gab es wegen gewerbsmässigen Betruges und Veruntreuung, dazu kamen auch Urkundenfälschungen und Strassenverkehrsdelikte.

Der Mann hatte sich über Jahre hinweg immer wieder als Exklusiv- Verkäufer von Grundstücken oder Liegenschaften ausgegeben, tatsächlich war er aber bloss ein Vermittler. Der grosse Haken dabei war, dass er von Interessenten verbindliche «Reservationszahlungen» einkassierte, dieses eigentlich zweckgebundene Geld dann aber für seinen Lebenswandel verbrauchte oder bereits bestehende Löcher stopfte.

Hat das Geld als Vorschuss auf seine Provision gesehen

Der 54-Jährige hatte vor Gericht betont, er habe dies quasi als Vorschuss auf seine Provision gesehen. Die Argumentation verfing nicht: «Das ist nicht Ihr Geld. Wenn man sich daran bedient, muss man finanziell so potent sein, dass man den Betrag selber decken kann», betonte Gerichtspräsident Dominik Kiener.

Denn die Provision für Vermittler sei erst dann fällig, wenn der Vertrag zu Stande komme. Dies sei aber faktisch unmöglich, wenn die Vorauszahlungen als Teil der Eigenmittel der Käufer nicht mehr vorhanden sind.

In fast allen Fällen sehe man, wie die Vorauszahlungen von mehreren zehntausend Franken jeweils nach kurzer Zeit verbraucht waren, das Konto des 54-Jährigen war regelmässig leer. «Es fällt einfach auf: Vor den Reservationszahlungen war Ihr Konto immer fast auf null», so Kiener. Seine Gläubiger habe er dann immer mit Ausreden vertröstet, etwa dass die Bank wegen des Geldwäschereigesetzes die Überweisung noch prüfe oder ihm irgendwelche Kontodaten fehlen würden.

Auch Opfer ausserhalb von Basel

Nebst einem Fall in Basel prellte der Mann auch Käufer in Giebenach, Sissach, Gelterkinden, Eiken, Aarau, Wangen bei Olten, Oftringen und Burgdorf. Der Mann hatte vor der Verhandlung über 300’000 Franken an diverse Gläubiger zurückbezahlt, finanziert durch ein Darlehen eines Bekannten, der er vor Gericht nicht namentlich nennen wollte.

Dominik Kiener meinte dazu, es gebe keine Anzeichen dafür, dass diese «Refinanzierung» deliktisch abgelaufen sei, und für die Geschädigten sei es bei Betrugsprozessen die Hauptsache, dass sie ihr Geld zurückerhielten. Eigentlich wäre eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten angemessen, doch wegen der Rückzahlung habe man dem 54-Jährigen eine Strafminderung von einem halben Jahr gewährt und komme so auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten.

Eine weitere Reduktion auf drei Jahre hätte die Möglichkeit einer teilbedingten Strafe ergeben, doch dies wollte das Gericht bewusst nicht: Der Mann hatte bereits im Jahr 2014 wegen Steuerbetrügereien eine teilbedingte Strafe erhalten und auch abgesessen.

Gericht verzichtete auf Landesverweis

Mit der Verurteilung wegen gewerbsmässigen Betruges wäre eigentlich auch ein obligatorischer Landesverweis verbunden, doch das Gericht verzichtete darauf, da der Spanier hier geboren und aufgewachsen ist und auch seine ganze Familie in der Region lebt.

Trotz einiger Freisprüche muss der 54-Jährige einen Grossteil der Gerichts- und Verfahrenskosten übernehmen, zusammen mit einer Schadenersatzforderung beträgt die Summe über 150’000 Franken. Der Mann ist bereits hoch verschuldet, das Gericht betonte aber auch, er sei finanziell durchaus leistungsfähig.

Das Urteil kann der Mann noch weiterziehen. Am Mittwoch wurde auch ein weiterer 51-jähriger Vermittler verurteilt, der aber teilweise gutgläubig agiert habe. Er kam deshalb mit einer bedingten Geldstrafe davon.

