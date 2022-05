Basler Strafgericht Urteil im Fall an der Heuwaage: Angeklagter vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Schuldig spricht ihn das Basler Strafgericht wegen sexueller Belästigung. Nora Bader 06.05.2022, 10.15 Uhr

Hier bei der Unterführung Lohweg bei der Heuwaage soll die Tat passiert sein. Roland Schmid

Ende Oktober 2021 soll ein junger Mann eine Frau in der Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt und zuvor eine weitere sexuell belästigt haben. Am Dienstag verhandelte das Basler Strafgericht den Fall. Am Freitagvormittag hat das Strafgericht nun mündlich das Urteil bekannt gegeben.