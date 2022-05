Vergewaltigung an Heuwaage: 21-Jähriger steht vor Gericht

Basler Strafgericht Vergewaltigung nach Halloween-Party: 21-Jähriger steht vor Gericht Ende Oktober 2021 soll ein junger Mann eine Frau in der Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt haben. Am Dienstag verhandelt das Basler Strafgericht den Fall. Silvana Schreier 03.05.2022, 08.32 Uhr

Hier soll die Vergewaltigung passiert sein: Unterführung Lohweg bei der Heuwaage. Roland Schmid

Während einer Halloween-Party im Balz-Club lernte Anisa T.* Jusuf B.* kennen. Nachdem sie gegen vier Uhr gemeinsam das Lokal verliessen, soll es in der Unterführung Lohweg bei der Heuwaage zur Vergewaltigung gekommen sein.

Jusuf B. muss sich am Dienstag vor dem Basler Strafgericht verantworten. Ihm werden Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Nötigung vorgeworfen. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Er soll sich dicht hinter sie gestellt haben

Vorerst geht es vor Gericht um den Anklagepunkt der sexuellen Belästigung an einer zweiten Klägerin. Der Beschuldigte streitet dies ab. Die junge Frau sagt als Auskunftsperson vor Gericht aus: Sie erkennt Jusuf B. von der Nacht vor dem Balz-Club. Er soll sich in der Warteschlange vor dem Lokal dicht hinter sie und ihre Freundin gestellt und an ihr gerochen haben.

«Wir sagten ihm, er soll aufhören», so die Klägerin. Doch weder auf die Ansprache auf Deutsch noch auf diejenige auf Englisch reagierte der Angeklagte. Da es der Freundin später schlecht gegangen sei, verliessen die beiden Frauen den Wartebereich. Jusuf B. soll sich ihnen in den Weg gestellt haben. «Wir drückten uns vorbei, sagten aber nichts mehr, da wir nach Hause wollten», so die junge Frau.

Update folgt ...

* Namen der Redaktion bekannt.