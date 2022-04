Mietwucher-Fall in Basel: Geschwisterpaar wegen angeklagt

Basler Strafgericht Winzige Zimmer zu horrenden Preisen vermietet: Geschwisterpaar wegen Mietwuchers angeklagt Fünf bis elf Quadratmeter gross waren die Zimmer, der Mietpreis lag jeweils zwischen 560 und 700 Franken. Die Geschwister aus Wollerau müssen sich nun vor dem Basler Strafgericht verantworten. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 27.04.2022, 19.50 Uhr

Das Geschwisterpaar sei es gewohnt, sich ein Zimmer zu teilen. Symbolbild: Andrea Stalder

Die Vorwürfe stammen aus den Jahren 2012 bis 2014: Die Basler Staatsanwaltschaft hat den 46-jährigen Architekten sowie die 51-jährige Bauingenieurin wegen gewerbsmässigen Wuchers angeklagt. Am Mittwoch begann vor dem Basler Strafgericht die Verhandlung.

Konkret geht es um eine Liegenschaft an der Basler Färberstrasse. Auf vier Stockwerken wurden Einzelzimmer zusammen mit Gemeinschaftsbädern und geteilter Küche vermietet. Die Zimmergrössen betrugen meist zwischen fünf und elf Quadratmeter, dafür waren monatlich zwischen 560 und 700 Franken netto fällig.

Die ursprünglichen Wohnungen waren durch dünne Holzwände weiter unterteilt, sechs der Zimmer hatten dadurch kein Fenster. Staatsanwältin Katharina Villiger sagte, die meisten der Mieter hätten keine Wahl gehabt, als die Bedingungen zu akzeptieren. Sie forderte am Mittwoch für beide Angeklagten bedingte Freiheitsstrafen von 15 Monaten. Offenbar schrieben die Mietverträge vor, dass Mieter auch für Zahlungsausstände aller anderen Mieter solidarisch haften sollen.

Verteidiger: Geschwisterpaar sei es gewohnt, sich ein Zimmer zu teilen

Die Verteidiger forderten Freisprüche. Das Geschwisterpaar sei es gewohnt, sich ein Zimmer zu teilen, daher erachteten sie dies auch als Vermieter als nicht ungewöhnlich. Beide leben auch heute in einer «Wohngemeinschaft» in Wollerau im Kanton Schwyz.

«Mein Mandant und seine Schwester leben äusserst sparsam», betonte Verteidiger Fabian Teichmann. In seinem zweistündigen Plädoyer nahm der Verteidiger die Anklage stückweise auseinander: Die Zimmeraufteilung in der Liegenschaft habe bereits festgestanden, als sein Mandant die Liegenschaft übernommen hatte. Auch hätten alle Mieter schriftlich bestätigt, dass sie sich nicht in einer Notlage befunden hätten. Das Urteil fällt heute.

