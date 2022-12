Basel: Zwei Männer stehen nach Schiesserei vor Gericht

Basler Strafgericht Zwei Männer stehen nach Schiesserei in Müllheimerstrasse vor Gericht Dreieinhalb Jahre nach einer mysteriösen Schiesserei und Prügelei im Kleinbasel stehen nun zwei Männer vor dem Basler Strafgericht. Wer an jenem Abend geschossen hat, ist nicht klar. Patrick Rudin 16.12.2022, 05.00 Uhr

Zwei mutmassliche Täter stehen vor Gericht – und beschuldigen sich gegenseitig. Symbolbild: Keystone

An einem Samstagabend im Juni 2019 fielen in der Basler Müllheimerstrasse plötzlich Schüsse. Es kam zu einer Prügelei, und alle Beteiligten flüchteten. Die Polizei nahm kurz darauf an der Klybeckstrasse zwei Männer fest, einer hatte eine Pistole im Hosenbund. Ein damals 22-jähriger Mann erlitt eine Schusswunde am Fuss, aufgrund der Prügelei auch mehrere Kopfverletzungen.

Ob es bei der Auseinandersetzung um Spielschulden oder um Schutzgeld ging, ist unklar. Offenbar hatte das angeschossene Opfer eine Geldforderung, auf die es nicht verzichten wollte. Schuldner war ein heute 47-jähriger Mann aus Basel. An jenem Abend eskalierte der Streit zwischen den beiden. Dabei war auch der 33-jährige Cousin des 47-Jährigen, er wohnt in Biel.

Die Beschuldigten beschuldigen sich gegenseitig

Die zwei Männer stehen seit Donnerstag vor dem Basler Strafgericht und müssen sich wegen versuchter Tötung verantworten. Der 33-Jährige soll die halbautomatische Pistole mitgebracht haben. Die Aussagen aller Beteiligten gehen allerdings weit auseinander, auch vor Gericht wurde nicht klar, wer geschossen hat.

Die Verhandlung sollte bereits im September 2021 starten, doch der 47-Jährige war damals krank. Am Donnerstag verweigerte er die Aussagen, kommentierte dann aber doch noch, er sei an jenem Abend schockiert gewesen, dass sein Cousin eine Waffe dabei gehabt habe. Der 33-jährige Cousin wiederum sagt, er habe die Pistole erst gesehen, als der 47-Jährige sie aus dem Hosenbund nahm.

Früher hatte er alle Schuld auf sich genommen, das Geständnis dann aber widerrufen. «Das war ein Freundschaftsdienst», erklärte er seinen Gesinnungswandel vor Gericht. Er behauptete, erst später erfahren zu haben, dass es beim Streit um eine Geldforderung gegangen sei.

Kinder hätten gefährdet sein können

Tatsache ist, dass der 33-Jährige von der Polizei mit der Waffe festgenommen wurde. Seltsamerweise finden sich von beiden Männern keine DNA-Spuren an der Waffe, dafür aber Schmauchspuren an den Händen. Auch stellten Mediziner beim Opfer ein waffelartiges Muster am Kopf fest, das zum Turnschuh des 47-Jährigen passt. Die Wahrheitsfindung ist auch deswegen schwierig, weil mehrere Zeugen bereits beim letzten Mal nicht erschienen sind, auch diesmal tauchten zwei Zeugen nicht vor Gericht auf.

Völlig unklar bleibt, wie viele Schüsse an jenem Abend insgesamt abgegeben wurden. Eine Hülse fand sich rund 24 Meter vom Tatort entfernt. Staatsanwältin Simone Lustenberger merkte an, für einen Abpraller sei das eine sehr grosse Distanz. Sie geht davon aus, dass beide Männer auf den Mann geschossen haben. «Es mag Drohungen gegeben haben, aber das Opfer war unbewaffnet. Die einzigen, die bewaffnet waren, waren die Beschuldigten. Es war keine Notwehrsituation.»

Auch sei die Tat nicht um zwei Uhr nachts, sondern an einem schönen Sommerabend gegen 18 Uhr geschehen. Zu diesem Zeitpunkt hätte dort auch ein Kind durchspazieren können, so Lustenberger. Nach ihren Informationen sei der 47-Jährige auch in den Handel mit illegalen Glücksspielautomaten verwickelt. Kurioserweise hatte der 33-Jährige an seinem Schlüsselbund einen Schlüssel für einen entsprechenden Automaten, erklären konnte er dies nicht.

Das Opfer blieb dem Prozess fern – und stellte keine Forderung

Die Staatsanwältin beantragte für den 47-Jährigen eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, versuchter Erpressung, schwerer Körperverletzung und weiterer Delikte und für den 33-Jährigen eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und einem Monat. Sie räumte ein, dass das Opfer die Männer zuvor wohl bedroht habe, das sei leicht strafmildernd zu berücksichtigen.

Der angeschossene Mann blieb der Gerichtsverhandlung fern, er hat auch keinerlei Zivilforderungen gestellt. Die zwei Angeklagten sind türkische Staatsbürger und dürfen keine Waffen legal erwerben, die verwendete Pistole war nicht registriert. Alle Beteiligten gehören zur kurdischen Volksgruppe.

Der 33-Jährige lebt seit seinem 17. Altersjahr in Basel. Der 47-Jährige betonte gar, er habe keine türkische Staatsbürgerschaft mehr. Er gehe seit 30 Jahren nicht mehr in die Türkei; seine Eltern seien dort verhaftet worden. Die fünf Richter fällen das Urteil am Dienstag.