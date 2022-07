IWB erinnert an die Regen fürs Brunnenbaden

Basler Tradition Brunnenbaden bedeutet für die IWB viel Aufwand – und das betrifft nicht nur die Reinigung Eigentlich sind die Basler Brunnen nicht fürs Baden gedacht. Die IWB erinnern darum an die Regeln, die eingehalten werden sollen. Tomasz Sikora 11.07.2022, 05.00 Uhr

Steigen die Temperaturen, gönnen sich Baslerinnen und Basler gerne ein Bad in einem Brunnen mit grossem und tiefem Trog. Roland Schmid

Sicherten die mehr als 200 öffentlichen Basler Brunnen in früheren Zeiten die Trinkwasserversorgung der Stadtbevölkerung, dienen sie heute vor allem der Abkühlung an heissen Sommertagen. Anders als in anderen Städten wird in Basel das Wasser jedoch nicht nur getrunken, sondern auch im Wasser der Brunnentröge gebadet.