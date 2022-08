Grand Café Huguenin bleibt nach Tod der Gastgeberin unverändert

Basler Traditionslokal Eigentümer Daniel K. Röschli: «Das Huguenin wird weitergeführt wie bisher» Nach dem Tod seiner Frau vor einigen Wochen verspricht der Eigentümer des Café Huguenin am Basler Barfüsserplatz, Kontinuität. Patrick Marcolli 04.08.2022, 05.00 Uhr

Das fast letzte seiner Art: Das Grand Café Huguenin am Barfüsserplatz. Bild: Kenneth Nars

Das Grand Café Huguenin am Barfüsserplatz trotzt seit 1934 allen modischen Strömungen in der Gastro- und Kaffeekultur. Trotz diverser Umbauten Ende des Jahrhunderts hat es seinen Charakter behalten und steht, mittlerweile fast allein auf weiter Flur, für eine fast untergegangene Epoche in Basel.