Basler Tramnetz 2030 «Das Tram in der City ist heute zu langsam und es gibt zu wenig Direktverbindungen» Die 400 Millionen Franken für neue Tramstrecken seien gut investiert, findet Andreas Büttiker, Direktor der Baselland Transport AG (BLT). Kernelement des Tramnetzes 2030 ist für ihn der Margarethenstich: Ohne diese Verbindung könne die Basler Innenstadt nicht wirksam entlastet werden. Hans-Martin Jermann 13.05.2021, 05.00 Uhr

Eine Verbindung über den Margarethenstich (links) ist für BLT-Direktor Andreas Büttiker essenziell fürs Basler Tramnetz der Zukunft. Heute fahren die Trams aus dem Leimental Richtung Innenstadt. Wer an den Bahnhof SBB will, verliert viel Zeit.

Herr Büttiker, Sie äusserten sich an der Medienkonferenz begeistert über die Pläne zum Tramnetz-Ausbau. Woher kommt diese Euphorie?

Andreas Büttiker: Die Begeisterung hat vor allem zwei Gründe: Erstens ist das ein partnerschaftliches Geschäft. Beide Kantone und beide ÖV-Unternehmen (die Basler Verkehrsbetriebe und die Baselland Transport AG, d. Red.) haben gemeinsam an der Entwicklung des Netzes gearbeitet und einen Konsens gefunden. Dabei flossen wertvolle Rückmeldungen von Interessenverbänden und Politik ein. Zweitens können wir in einem überblickbaren Zeitrahmen markante Verbesserungen erzielen. Die Pläne betreffen nicht eine vage Zukunft, sondern die nächsten zehn Jahre. Der Kundennutzen ist gross, die Investitionen sind überschaubar.

Überschaubar? Immerhin kostet der Bau der Tramstrecken in beiden Basel rund 400 Millionen Franken.

Diese Investition ist in Relation zu anderen Grossvorhaben zu setzen: Die SBB investieren alleine am Bahnhof Liestal derzeit 380 Millionen Franken, die Erneuerung der Waldenburgerbahn schlägt mit 300 Millionen zu Buche, beides wichtige Projekte für den regionalen ÖV. Das Tramnetz 2030 beinhaltet verschiedene Elemente, von denen über 400'000 Menschen in Basel-Stadt und Bezirk Arlesheim profitieren werden. Wenn das nicht überzeugt...

Warum sollen die Kantone so viel Geld investieren, wenn unklar ist, wie sich der ÖV entwickeln wird? Bereits vor Corona nahm die Zahl der Fahrgäste im Tram ab.

Ja, der Mobilitätsmarkt verändert sich. Als ÖV-Betriebe müssen wir uns den neuen Herausforderungen stellen. Ein Grund, weshalb wir beispielsweise Pick-e-Bike gegründet haben. Zum Tram als urbanes, modernes und flächeneffizientes Transportmittel gibt es gleichwohl keine Alternative. Für eine U-Bahn ist unsere Region viel zu klein. Die Stadt und ihr Umfeld wachsen weiter. Es wird verdichtet. Den Status Quo zu behalten wäre fatal. Lassen Sie uns Klartext reden: Das Tram in der City ist heute zu langsam, das System störungsanfällig, wir haben zu wenig Direktverbindungen und zu viele Trams in der Innenstadt. Das müssen wir ändern.

Die Zusammenarbeit mit den Basler Verkehrsbetrieben sei hervorragend, sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker. Zur Frage nach der Fusion mit den BVB sagt er allerdings: «Ach Sie...» und «Das will niemand». zVg

Bestandteil der Pläne ist auch der vom Baselbieter Volk 2017 abgelehnte Margarethenstich. Ist es nicht Zwängerei, diesen bereits wieder neu zu lancieren?

Ich weiss nicht, ob es klug ist, wenn ich Ihnen eine Antwort gebe. Mein Name ist mit der Abstimmung belastet. Ob die Margarethenverbindung, wie wir sie nun nennen, gebaut werden soll, ist eine politische Frage. Was ich sagen kann: Die Rahmenbedingungen haben sich wesentlich verändert. Ohne Margarethenverbindung, die sich zu 99 Prozent auf Basler Boden befindet, kann die Innenstadt nicht wirksam entlastet werden. Zudem ist mittlerweile geplant, die Margarethenbrücke im Rahmen der Herzstück-Planung als Bahnhof-Eingang aufzuwerten. Ebenfalls nimmt das Express-Tram im Leimental konkrete Formen an. All dies eröffnet für die Margarethenverbindung neue Perspektiven. Dieser Streckenabschnitt ist ein Kernelement des Tramnetzes 2030.

Geplant ist ein neuer Verlauf der Linie E11: vom Dreispitz durchs Gundeli via Barfüsserplatz und Universität Richtung St. Johann.

Das ist eine hoch spannende Linie mit enormem Potenzial. Sie wird eine umsteigefreie Direktverbindung aus dem Birseck via Bahnhof Süd im Gundeli an die Universität Basel, das Uni- und das Kinderspital ermöglichen. Die Buslinie 30 wird entlastet. Ferner wird der Bahnhof St. Johann optimal ans Tramnetz angeschlossen. Dies ermöglicht direkte Verbindungen in die Innenstadt.

Zudem könnten die Studierenden, sollte es einen Uni-Campus auf Baselbieter Boden im Dreispitz geben, mit dem Tram zwischen den Uni-Standorten pendeln.

Dies stand bei den Planungen nicht im Vordergrund. Aber ja, das wäre ein weiterer interessanter Effekt.

Sie haben auf die gute Zusammenarbeit mit den BVB hingewiesen, dies nach Jahren der Misstöne. Wäre nun nicht ein guter Zeitpunkt, BVB und BLT zu fusionieren?

Ach Sie. Wie oft habe ich diese Frage in den vergangenen 25 Jahren, seit ich bei der BLT bin, schon beantwortet. BVB und BLT haben unterschiedliche Unternehmenskulturen. Die Produktivitätsunterschiede sind gross. Eine Fusion würde das Kostenniveau der BLT markant erhöhen. Das will niemand. Lassen sie uns lieber auf das Gemeinsame fokussieren, nämlich die Frage, wie wir unseren Kundinnen und Kunden einen noch besseren Service bieten können. Dazu gehört die Nutzung von Synergien.