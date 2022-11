Basel: BVB-Wagenführer kritisieren neue Arbeitszeiten

Basler Verkehrsbetriebe Drämmlifahrer klagen über «gesundheitsgefährdende» Arbeitszeiten Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) haben für ihre 700 Mitarbeitenden im Fahrdienst ein neues Dienstmodell eingeführt. Mitarbeitende sprechen von einer «Verschlimmbesserung». Nun haben die Gewerkschaften interveniert. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Stressjob: «Im Stadtverkehr musst du aufpassen wie ein Luchs», sagt ein Wagenführer der Basler Verkehrsbetriebe. Roland Schmid

Beim Fahrdienstpersonal der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) rumort es: Grund ist ein Anfang 2022 eingeführtes neues Arbeitszeitenmodell, das die Bedingungen für die Drämmlerinnen und Busfahrer eigentlich hätte verbessern sollen. Gemäss diesem Präferenzmodell können die rund 700 Fahrdienstmitarbeitenden der BVB wählen, ob sie vor allem früh (also morgens bis am Nachmittag), spät (von Nachmittag bis nachts) oder in gemischten Diensten tätig sein wollen.

Unzufriedenheit und Erschöpfung

Vor allem unter jenen, die das gemischte Modell gewählt haben, ist der Unmut gross: «Ich dachte, dass ich damit unterschiedliche Dienstzeiten in einer gesunden Abfolge erhalte», sagt ein Wagenführer zur bz. Die Realität ist jedoch für ihn und andere Fahrdienstmitarbeitende mit dem gemischten Modell eine andere: Sie fahren relativ lange am Stück – im schlimmsten Fall mehrere Wochen – frühmorgens oder spätabends. Der Familienvater kommentiert lapidar:

«So wird das Privatleben natürlich schwierig.»

Die aktuelle Diensteinteilung sei gesundheitsgefährdend, insbesondere beim gemischten Modell, bestätigt Toya Krummenacher. Sie ist beim VPOD als Gewerkschaftssekretärin für den Verkehr zuständig. Bei betroffenen Fahrdienstmitarbeitenden hätten Unzufriedenheit und Erschöpfung zugenommen, betont sie. Deshalb habe der VPOD bei den BVB interveniert; man stehe in Gesprächen für eine Verbesserung der Situation.

Der Wagenführer geht noch einen Schritt weiter: Für ihn ist das neue Regime ein Grund für die vielen Krankheitsfälle, die bei den BVB in den vergangenen Monaten sogar zu Ausfällen von Bus- und Tramkursen geführt haben.

BVB-Chef verspricht Verbesserungen auf Anfang 2023

Bei den BVB hat man die Probleme erkannt: Kritik gebe es, ebenso Verbesserungspotenzial, räumt BVB-Direktor Bruno Stehrenberger ein. «Wir streben insbesondere beim gemischten Modell einen besseren Ablauf an. Fahrdienstmitarbeitende sollen nicht mehr wochenlang in derselben Schichtlage arbeiten müssen.» Dazu habe man eine Umfrage unter ihnen durchgeführt. Das System werde derzeit überarbeitet, die Neuerungen auf Anfang 2023 umgesetzt.

Dass die Unzulänglichkeiten in der Dienstplanung für die vielen Krankheitsfälle verantwortlich wären, stellt der BVB-Direktor in Abrede: «ÖV-Betriebe in Zürich, Augsburg, Dresden und anderen Städten haben ebenfalls mit vielen Abwesenheiten zu kämpfen.» Das könne also nicht massgeblich am neuen Dienstsystem der BVB liegen.

Auch verneint Stehrenberger, dass das Präferenzsystem zu einer «Verschlimmbesserung» der Arbeitsbedingungen geführt habe: «Gerade in den Präferenzen früh und spät sagen uns viele, dass sie zufrieden sind», betont er.

BVB-Direktor Bruno Stehrenberger räumt Probleme bei der Dienstplanung ein, verneint aber einen Zusammenhang mit den vielen Krankheitsfällen. Kenneth Nars

Laut dem Informanten hat das System aber weitere Verschlechterungen gebracht: So war es früher möglich, Ferientage in den feststehenden Ruhetagsverteiler zu legen. Damit konnten die Mitarbeitenden durch Kombination die Ferien verlängern. Ebenfalls war es möglich, am letzten Arbeitstag vor den Ferien einen Frühdienst und am ersten Arbeitstag danach einen Spätdienst einzugeben.

Nun müssten Ferienwochen am Stück bezogen werden, klagt der Informant. Auch könne es vorkommen, dass er zum Beispiel nach einem Ruhetag am Freitag samstags und sonntags arbeiten müsse, bevor er sich am Montag in eine Ferienwoche verabschiede.

Ferienregel nimmt keine Rücksicht auf Eltern mit schulpflichtigen Kindern

Harsch kritisiert der Drämmlifahrer, dass die Ferienregel bei den BVB auf Eltern von schulpflichtigen Kindern keine spezielle Rücksicht nimmt. So gelangt bei den BVB bei der Vergabe der Ferientage ein Punktesystem zur Anwendung: Ferienbezüge während der Schulferien im Frühling oder im Herbst «kosten» mehr Punkte als solche im November, noch «teurer» sind Ferien in der bei allen beliebten Schulsommerferienzeit oder an Weihnachten.

«Mit dieser Regel kann ich in einem Jahr Ferien mit meinen Kindern machen, im folgenden Jahr aber nicht», klagt er. Ein System, das zwar alle gleichbehandelt, aber nicht gerade familienfreundlich ist.

Die BVB weisen die Kritik zurück: «Ferien sind in jedem Schichtbetrieb unserer Grössenordnung ein herausforderndes Thema. Es allen recht zu machen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit», sagt Stehrenberger. Das Punktesystem habe man mit den Gewerkschaften ausgehandelt, es sei eine angemessene Lösung.

Auch könnten die Mitarbeitenden Härtefälle anmelden. Dies etwa dann, wenn nach einer Scheidung ein Elternteil in bestimmten Wochen für die Kinder da sein muss. Wie die bz weiss, haben solche Ferieneingaben bei den BVB schon zu Konflikten geführt.

BVB verweisen auf tiefe Fluktuation beim Fahrdienstpersonal

Der Wagenführer bleibt dabei: Angesichts der starken Belastung während der Arbeit – «im Stadtverkehr musst du hoch konzentriert sein und aufpassen wie ein Luchs» – seien die Bedingungen gesamthaft ungenügend. Und die Wertschätzung zu gering. Auch andere Mitarbeitende der BVB, mit denen die bz Kontakt hatte, berichten von zunehmender Unzufriedenheit beim Fahrdienstpersonal.

Direktor Stehrenberger sieht das nicht so dramatisch. Laut Angaben der BVB lag die Fluktuation im Fahrdienst für das laufende Jahr mit 3,2 Prozent unter dem Durchschnittswert des gesamten Unternehmens. Zudem haben dieses Jahr weniger Mitarbeitende die Verkehrsbetriebe verlassen als in den Vorjahren. «Ich bin überzeugt, dass die BVB ein attraktiver Arbeitgeber sind, auch im Fahrdienst», betont Stehrenberger. Das Rätsel, weshalb bei den BVB viele Mitarbeitende ausfallen, bleibt weiterhin ungelöst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen