Tempo 30: Basel bestellt Gutachten für ein bekanntes Resultat

Basler Verkehrspolitik Die vielen Tempi zu Tempo 30 Basel-Stadt lässt Gutachten erstellen, deren Resultate bereits feststehen: Der Verkehr soll an weiteren 75 Strassenabschnitten entschleunigt werden. Christian Mensch 08.11.2022

Basel-Stadt schafft die Grundlage für weitere Tempo-30-Strassenabschnitte. Kenneth Nars

Eigentlich ist Basel-Stadt vier Jahre im Verzug. Nach Vorgabe des Bundes müssten die Kantone bereits 2018 umfänglich Massnahmen getroffen haben, um Anwohner von Verkehrslärm über dem Grenzwert zu befreien. Doch Basel ist nicht der einzige verspätete Kanton.

Der Bundesrat hat nun auf das kommende Jahr die gesetzlichen Hürden gesenkt, um Tempo 30 einfacher als lärmmindernde Massnahme einführen zu können. War es bisher notwendig, die Zweckmässigkeit einer solchen Massnahme mittels Gutachten nachzuweisen, so fällt diese Pflicht künftig weg. Doch dies gilt nur für «quartierorientierte Strassen» und nicht für «verkehrsorientierte Strassen».

Die neuen Strassenbeschreibungen, die damit erstmals in einem Gesetz auftauchen, und die Erleichterung helfen Basel-Stadt allerdings nicht weiter: Die Terminologie ist bereits eingeführt und die Quartierstrassen durchgängig im Tempo-30-Modus.

Gutachten für knapp eine Million Franken

Um auch die zu lauten «verkehrsorientierten Strassen» zu beruhigen, werden nun in Basel-Stadt 75 Gutachten in Auftrag gegeben, deren Resultate in einer verwaltungsinternen «Triage» eigentlich schon feststehen: Bei 70 Strassenabschnitten ist die Erwartung, dass die Experten eine nächtliche Temporeduktion, bei 5 Abschnitten eine 24-Stunden-Tempobeschränkung vorschlagen werden.

Die Nachtruhe soll vor allem bei Durchgangs- und sogenannten Hauptsammelstrassen eingeführt werden. Die erwarteten Kosten, inklusive der verlangten Verkehrserhebung, betragen eine knappe Million Franken. Ende vergangenen Jahres hatte die Regierung vom Parlament zwar bloss grünes Licht für 720'000 Franken Expertenkosten geben lassen.

Insgesamt 132 problemerkannte Stellen

Doch im damaligen Ratschlag war auch erst von 53 Abschnitten die Rede, die zwecks «Lärmsanierung» begutachtet werden müssten. Auch die 75 Strassenbereiche, die nun begutachtet werden, decken nur 57 Prozent der eruierten Strassenzüge ab, in denen der Lärm den Grenzwert überschreitet. 57 Abschnitte würden jedoch nicht geprüft, da eine Reduktion «nicht wirksam oder verhältnismässig» sei. Oder da eine Reduktion ohnehin geplant sei. Oder da die Grenzwerte auch nach einer Temporeduktion überschritten blieben.

Temporeduktion ist eine Möglichkeit der Lärmreduktion, Flüsterbelag ist eine andere. Aus den Ausschreibungsunterlagen, in denen die externen Gutachter gesucht sind, geht hervor, dass bei 37 Abschnitten bereits ein lärmmindernder Belag eingebaut und bei weiteren 28 ein Einbau vorgesehen sei. Bei 67 der als problematisch eruierten Strassenabschnitten ist der Flüsterbelag kein Thema.

Generelles Tempo 30 ist wohl nicht bundeskonform

Als die Verkehrskommission des Grossen Rates den Ratschlag diskutierte, ging er linken und grünen Mitgliedern zu wenig weit. In einer Motion forderten sie eine «integrale Signalisation von Tempo 30 in Basel-Stadt». Die Verkehrsverbände reagierten postwendend mit einer Petition, um eine generelle Entschleunigung zu verhindern.

Zwei Jahre hat die Regierung Zeit, um auf die vom Parlament überwiesene Motion mit einem konkreten Vorschlag aufzuwarten. Schon in der ersten Antwort zeigt sie das «Ja, aber» auf: Grundsätzlich ist sich die links-grün dominierte Regierung mit der links-grünen Parlamentsmehrheit einig, dass das seit 2012 bestehende «Tempo-30-Konzept» nicht mehr genüge. Aber: Es gelten weiterhin die bundesrechtlichen Vorgaben, die ein generelles Tempolimit auf Stadtgebiet verhindern. Eine Einzelfallprüfung bleibe deshalb «situationsabhängig unumgänglich».

Nachweis der «übermässigen Umweltbelastung»

Der Bundesrat hat dies bei der jüngsten Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes explizit erwähnt: Die Erleichterung, Tempo 30 einzuführen, beschränke sich «auf Strassen, die nicht dazu bestimmt sind, leistungsfähige und wirtschaftliche Transporte zu ermöglichen». Für Ausnahmen braucht es ein Gutachten, das etwa nachweist, dass «eine übermässige Umweltbelastung vermindert» werden könne.

Mitte kommenden Jahres sollten die bestellten Gutachten vorliegen. Damit es schnell geht, werden drei Büros parallel beauftragt. Die neuen Schilder können schon in Auftrag gegeben werden.

