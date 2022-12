Basel: Beim Kinder-Charivari 2023 wird aussortiert

Basler Vorfasnacht Beim Kinder-Charivari wird aussortiert: «Tschüss Notfallzeedel, Resärvepulli, Pfläschterli, Rägeschutz!» Das neue Theaterstück «S’antygge Piccolo» handelt von Helikoptereltern, Umweltverschmutzung und allerlei fabelhaften Wasserwesen. Aufgeführt in überwiegend neuer und besonders junger Besetzung. Maria-Elisa Schrade 15.12.2022, 18.22 Uhr

Kinder-Charivari der letzten Vorfasnacht: Das Mädchen Sofia ist auch 2023 wieder dabei – dieses Mal muss sie die antike Piccoloflöte ihres Grossvaters wiederfinden, ehe die Eltern den Verlust bemerken. Benno Hunziker

«Tschüss Notfallzeedel, Resärvepulli, Pfläschterli, Rägeschutz!» Das rufe Protagonistin Sofia voller Wut aus, als sie mit Schwung den Inhalt ihrer überfüllten Tasche in den Rhein leere, erzählt Brigitte Voltz, Regisseurin und Verfasserin des neuen Theaterstücks «S’antygge Piccolo». Und das antike Piccolo lande bei der Aktion blöderweise ebenfalls im Wasser.

Die jungen Laiendarstellenden befinden sich bereits mitten in den Proben zur 47. Ausgabe des Kinder-Charivari, die im Rahmen der Basler Vorfasnacht ab 4. Februar auf der Kleinen Bühne des Theater Basel zu sehen sein wird. Im Cliquenkeller der «Aagfrässene» erzählen Matthias und Anouk den geladenen Medien, was das für die Kinder und Jugendlichen konkret bedeutet.

Das Stück soll thematisieren, was die Kinder und Jugendlichen beschäftigt

«Den Text auswendig zu lernen, ist sehr schwierig», sagt Anouk. Die Teenagerin hat eine anspruchsvolle Rolle: Sie spielt das Fabelwesen «Rhybajass» – eine Mischung aus Fasnachtsfigur und Meerjungfrau. «Aber sobald der Text sitzt, können wir uns aufs Spielen konzentrieren und dann macht es richtig Spass», sind sich beide einig.

Die beiden Teenager sind die Stars dieser Medienkonferenz: Die sie umgebenden alteingesessenen Fasnächtler sind sichtlich stolz auf ihren Nachwuchs, der mit Fragen überhäuft wird. Und auch im neuen Stück stehen die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Brigitte Voltz sagt: «Ich wollte unbedingt über ein Thema schreiben, das die Kinder wirklich beschäftigt.» Es geht um Umweltverschmutzung und sogenannte Helikoptereltern.

Der Rhein ist Lebensader Basels und des neuen Kinder-Charivaris

Auch eine grosse Rolle im neuen Stück spielt der Rhein: In ihn wirft Sofia versehentlich die antike Piccoloflöte ihres Grossvaters, als sie sich allerlei ungewollter Gegenstände entledigt, die ihre überfürsorglichen Eltern in den Rucksack des Mädchens gesteckt haben. Und aus ihm entsteigen die Fabelgestalt «Rhybajass» sowie allerlei andere fantastische Wasserwesen, um Sofia und ihre Clique bei der Suche nach der verlorenen Piccoloflöte zu unterstützen.

«Das diesjährige Kinder-Charivari verbindet Basels kulturelle Lebensader Fasnacht mit einer liebevollen Hommage an den Rhein. Passen Sie auf, dass Sie keine nassen Füsse kriegen», steht in der Programmankündigung. Wie ernst diese Aussage zu nehmen ist, will Voltz allerdings nicht preisgeben.

Das Stück wird musikalisch von der Jungen Garde Seibi begleitet

Musikalisch begleitet wird das neue Stück von der Jungen Garde der Seibi und den Solistinnen Gwendolin Studer auf dem Konzertpiccolo sowie Mirjam Voltz an der Percussion. Ausserdem tritt die Kinder-Ballettgruppe vom Basler Studio für Tanz und Gymnastik unter der Leitung von Christina Roth auf.

Es gab auch einen Generationenwechsel: Dieses Jahr ist das Ensemble besonders jung, sagt Voltz. «Ich war etwas nervös, ob das gutgehen wird. Aber die Kinder machen das super!»

Die Premiere ist am 4. Februar 2023 um 14 Uhr. Der Vorverkauf findet ab 17. Dezember statt. Karten gibt es ausschliesslich an der Theaterkasse.