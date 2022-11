Basler Vorfasnacht Das «Fasnachtshuus» taucht ab in die Achtzigerjahre Die Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» steht im 2023 unter dem Motto «Gäll, du wettsch hütt mit? Neu gibt es dieses Jahr zehn Vorstellungen. Ab dem 9. Februar findet die Veranstaltung wieder in der Safran Zunft statt. Laura Ferrari 10.11.2022, 12.24 Uhr

Roman Huber (musikalischer Leiter), Cyliane Howald (Regie), Nikolai Nüscheler (Schauspiel), Patrick Stalder (Präsident), Linda Atz und Kommunikationschef René Häfliger (v.l.) Laura Ferrari

Nachdem es im letzten Jahr gerade mal 30 Stunden gedauert hat, bis die Vorstellungen ausverkauft waren, wird es in diesem Jahr drei Vorführungen mehr geben. Zum dritten Mal findet die Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» in der Safran Zunft statt. Für den Kommunikationschef René Häfliger ist die «Saffere» das «perfekte Lokal mit einem fantastischem Essen», wie er am Donnerstagmorgen an der Präsentation des Programmes sagte.