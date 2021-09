Basler Vorfasnacht Die Planung für das Kinder-Drummeli «Laaferi» läuft – doch es fehlen noch Geldgeber Mit dem «Laaferi» wollen sechs Fasnächtler eine neue Vorfasnachtsveranstaltung für Junge realisieren. Die Hälfte der benötigten finanziellen Mittel konnten sie bereits sichern. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Fasnächtler Matthieu Meyer und Pascal Kottmann (v. l.) sind die Initianten des «Laaferi». Nicole Nars-Zimmer

«Für die Jungen wird zu wenig gemacht. Sie leiden darunter, dass sie zwei Jahre keine Fasnacht hatten – oder sogar noch gar keine», sagt Pascal Kottmann. Zusammen mit Matthieu Meyer, einem Freund aus der Basler Fasnachtsszene, suchte er nach Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen.

Die Idee einer Vorfasnachtsveranstaltung mit jungen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern auf der Bühne schwirrte Kottmann schon länger im Kopf herum. 2022 soll sie nun in die Realität umgesetzt werden, wie die «Basler Zeitung» vor einem Monat berichtete. Über 600 Kinder und Jugendliche treten Stand jetzt vom 22. bis 23. Januar bei den drei Vorstellungen des Kinder-Drummelis «Laaferi» auf. 20 Cliquen und eine Guggenmusik haben sich für die Vorfasnachtsveranstaltung in der Messe Basel angemeldet.

Zu hören gibt es mehr als nur Fasnachtsmusik

Kleinere Cliquen werden jeweils zu Gruppen zusammengeschlossen, sodass jeweils mindestens 25 Personen gleichzeitig auf der Bühne stehen. «So können wir sicherstellen, dass auch sie ihren Platz beim ‹Laaferi› haben», so Kottmann, der Künstler hinter der diesjährigen Fasnachtsplakette. Zudem werde ein junges Schauspiel-Ensemble unter Leitung des «Drummeli»-Regisseurs Laurent Gröflin Rahmenstücke im Saal San Francisco im Congress Center zeigen.

Seither hat sich einiges getan. «Anfang September haben uns die Formationen ihre Konzepte für den Auftritt geschickt», sagt Mitinitiant Matthieu Meyer. Der gemeinsame Nenner ist hierbei das Motto «weisch no, wie das gsi isch?», das auf die Erinnerungen an die letzten richtigen Fasnachten anspielt. Für die kreative Leitung ist Pascal Kottmann zuständig. «Bei der Umsetzung haben wir den Cliquen bewusst viele Freiheiten gelassen», so Kottmann. «Wir sind lediglich für den roten Faden zuständig und haben ihnen ein paar Stichworte mit auf den Weg gegeben, damit das ‹Laaferi› auch als Gesamtkonzept funktioniert.»

Ein Hauptsponsor wurde noch nicht gefunden

Bei den involvierten Jungen Garden herrsche Vorfreude. Nach zwei Jahren ohne Fasnacht habe das Üben für sie wieder einen tieferen Sinn, denn sie haben ein Ziel vor Augen. Einige haben auch schon mit den Proben begonnen. «Eigentlich ist alles am Laufen», so Kottmann. Eigentlich. Nicht auszumalen sei es, die Kinder zu enttäuschen. Die beiden Initianten schauen sich still an. «Das ganze Projekt steht und fällt mit der Finanzierung», sagt Matthieu Meyer, der mehreren Jungen Garden Trommelunterricht gibt.

Die Suche nach Gönnern und Sponsoren sei die grösste Herausforderung, der sich die sechs Personen im Organisationsteam stellen müssen. «Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel», sagt Kottmann. Die Hälfte der benötigten finanziellen Mittel konnten sie bereits sichern. Private Gönner, Zünfte oder kommerzielle Sponsoren gehören zu jenen, die sich am «Laaferi» beteiligen. Darüber, wie viel Geld sie insgesamt benötigen, sprechen sie nicht. Es sei aber ein sechsstelliger Betrag.

Zu den Kostenpunkten gehören mit unter die Saalmiete, die Raumdekoration und die Technik. «Hinzu kommt, dass wir den Cliquen gerne auch einen Unkostenbeitrag geben wollen, um deren Kassen aufzupolstern», sagt Meyer.

Das «Laaferi» als Plattform für Neo-Fasnächtler

Vielen Jungen Garden fehlt aber der Nachwuchs noch mehr als das Geld. Meist werden Kinder während der «drey scheenschte Dääg» mit dem Fasnachtsvirus infiziert. Auch hier soll das «Laaferi» helfen, wie Pascal Kottman erklärt: «Im Idealfall können die Jungen durch ihre Teilnahme Kinder aus ihrem Freundeskreis oder aus der Schule für die Fasnacht begeistern. Oder jemand im Publikum sieht die Auftritte, und findet so den Zugang.»