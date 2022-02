Basler Vorfasnacht «E Bsuech im Fasnachtshuus»: Ein Premierenabend zwischen Piccolos und Popcorn Als «Glöön» führen die beiden Schauspieler Heinz Margot und Samuel Müller Dimitri durch die unterhaltsame und kulinarisch begleitete Vorfasnachtsveranstaltung. Den grössten Applaus gab es am Premierenabend für einen Schnitzelbank. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 24.02.2022, 17.58 Uhr

Die Safranzunft wurde im Zirkusstil geschmückt. Benno Hunziker

Auf dem Weg über den Marktplatz hin zum Restaurant Safran Zunft ist die Fasnacht schon spürbar. Die Schaufenster der Stadt sind mit Larven, Räppli und Luftschlangen geschmückt, vom Spalenberg her sind Piccoloklänge hörbar. Man erinnert sich daran, wie die Fasnacht duftet – nach Mimösli, Orangen, «Kääs- und Zibelewaie».

Beim Betreten der «Saffre» liegt der Geruch von frischem Popcorn in der Luft, das bereits für die Besucherinnen und Besucher auf dem Tisch bereit steht. Die Vorfasnachtsveranstaltung «E Bsuech im Fasnachtshuus» entführt sein Publikum bei der fünften Ausgabe in eine Zirkuswelt. Die gelben und roten Stoffstreifen an den Wänden und Decken symbolisieren auf einfache Art ein Zirkuszelt.

Als klein, fein und exklusiv gilt das Fasnachtshuus. Gerade mal 80 Plätze stehen pro Vorführung zur Verfügung. Im Ticketpreis von 119 Franken ist neben dem Apéro auch ein Dreigangmenü inbegriffen.

Die Hauptrolle musste neu besetzt werden

Vor dem Start der ausverkauften Premiere am Mittwochabend ist es laut im Restaurant. Die BVB und die SBB, welche nun beide doch Verbindungen an den Morgenstreich fahren, werden beispielsweise rege diskutiert. Doch eine Durchsage unterbricht die Gespräche. «Die Covidmassnahmen in unserem Programmheft sind Gott sei Dank nicht mehr aktuell», heisst es unter anderem. Das Lächeln hört man der männlichen Stimme eindeutig an.

Dann kann das eigentliche Programm losgehen. «Manege frei», ist in diesem Jahr das Motto. Die Manege betreten die beiden Clowns, die das Publikum durch den fast dreieinhalbstündigen Abend führen. Gespielt werden sie von Samuel Müller Dimitri, dem Enkel von Clownlegende Dimitri, und Heinz Margot, der die Hauptrolle von Urs Bihler übernehmen musste. Bihler fiel aus persönlichen Gründen kurzfristig aus.

Samuel Müller Dimitri und Heinz Margot (hinten) philosophieren über alte Zeiten. Benno Hunziker

Die verkürzte Vorbereitungszeit ist Margot aber nicht anzumerken. Die Texte, welche zum Teil aus Aktualitätsgründen in Rekordzeit noch umgeschrieben werden mussten, sitzen. Er verkörpert den seriösen und nostalgischen Clown und bildet mit seinem tollpatschigen und dennoch akrobatisch begabten Kumpanen ein unterhaltsames Doppel.

Clique und Band im Einklang

Sie witzeln über Grundsätzliches wie die Digitalisierung und Social Media. Aber auch Themen, die die Stadt bewegen, haben jeweils zwischen den servierten Gängen Platz. Seien es die schwindenden Parkplätze, E-Trottis oder wie skandalös es eigentlich ist, dass sie als «Glöön» in Basel mit geschminkten Gesichtern herumlaufen müssen statt mit einer richtigen Larve.

Die Pfeiferinnen und Pfeifer positionierten sich auf der Treffe der Safran Zunft. Benno Hunziker

Trotz der Zirkusthematik ist die Basler Fasnacht durchgehend präsent. Die Pfeifer und Tambouren spielen traditionelle Fasnachtsmärsche, die mehrheitlich speziell für den «Bsuech im Fasnachtshuus» arrangiert wurden. Begleitet werden sie von der vierköpfigen Band.

Starke Schnitzelbänke

Gefallen findet das Publikum auch an den beiden engagierten Schnitzelbänken. Der «Schwoobekäfer», nach 20 Jahren auf seiner Abschiedstour, greift gleich mehrere aktuelle Themen auf wie die Primateninitiative, die orangen Messgeräte der IWB oder auch die Obdachlosen, die in Basel künftig im Hotel übernachten können. Für den Höhepunkt des Abends sorgte der Bangg «Brunzguttere» mit einem besonderen Auftritt.

«D’Brunzguttere» teilte die Bühne mit anderen Schnitzelbänken – zumindest symbolisch gesprochen. Benno Hunziker

Während 16 Minuten singen die vier Männer nur über ein Thema: die Freiheitstrychler. Bei jedem einzelnen Vers imitieren sie einen anderen stadtbekannten Schnitzelbank – darunter der Dr. FMH, der Singvogel, das «Rollaator Röösli» und auch den vor ihnen aufgetretenen «Schwoobekäfer». Die Melodien und Wahl der Worte und Pointen sind perfekt aufgearbeitet worden.

Belohnt wird «d’Brunzguttere» mit dem grössten Applaus des Abends und auch beim Schlummertrunk wird noch vom Auftritt geschwärmt.

«E Bsuech im Fasnachtshuus» findet noch bis am Dienstag, 1. März, im Restaurant Safran Zunft statt. Sämtliche Vorstellungen sind ausverkauft.

