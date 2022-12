Pfyfferli 2023 im Basler Theater Fauteuil: Ein Urner führt Regie

Basler Vorfasnacht «Jede Vorstellung ist anders»: Beim Pfyfferli 2023 hat ein Fasnacht-Neuling die Fäden in der Hand Im Theater Fauteuil wird vor der Fasnacht wieder getanzt, gesungen und gespielt. Ein Urner soll die Basler Traditionen hinterfragen, und Ex-Regierungsrat Baschi Dürr schreibt mit. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 08.12.2022, 17.18 Uhr

Beim Pfyfferli 2022 trat die fiktive «Zunft zer Daigdattere» auf. Mimmo Muscio

«Es ist immer noch eine spezielle Zeit», sagt Caroline Rasser. Die Dramaturgin des Pfyfferli und Leiterin des Theaters Fauteuil bereitet sich auf den Start der neuen Saison vor. Zwischen dem 6. Januar 2023 und dem 26. Februar 2023 sind 56 Vorstellungen der Vorfasnacht-Veranstaltung geplant.

Bei der aktuellen Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine, sei es wichtig, dass man den Humor nicht verliere. «Wir wollen dem entgegenwirken, aber nicht wegschauen», sagt Rasser. Die Auftritte im Theater Fauteuil sollen ein Gefühl der Freude auslösen und die Menschen zusammen bringen.

Gesang, Tanz und Schauspiel

Damit dies gelingt, präsentiert das Pfyfferli eine bunte Themenmischung. «Es ist eine sehr musikalische Produktion, die das Jahr 2022 revue passieren lässt», sagt Rasser. Konkret würde das heissen, das es unteranderem um die «bizarre» WM in Katar, um «Political Correctness» und unbesetzte Stellen an Schulen gehe. Ein bisschen «Daig» dürfe natürlich auch nicht fehlen.

Eine erste Kostprobe wurde bereits an der Medienkonferenz aufgeführt. Die Nummer Philanthrop thematisiert privilegierte Menschen, die ihr soziales Engagement in Spenden-Form betonen, es aber auch gerne von der Steuer abziehen. Das ganze erinnert stark an eine Szene aus einem Musical.

Fehlendes Wissen als Vorteil

Pfeifer, Tambouren und «Schnitzelbängg» sind traditionsgemäss Teil des Programms. Jeweils zwei «Bängg» treten an einem Abend auf. Es kommen Doggter FMH, Dr Spitzbueb, Heiri, Singvogel und Tam Tam. Gepfiffen wird von der Bajass Clique und «Mix und Zimmerlinde». Die Tambouren werden von den Chriesibuebe, Bâsilicum und PiSDiG gestellt.

Zum ersten Mal führt Rolf Sommer Regie. Der Urner Regisseur habe eigentlich wenig am Hut mit der Basler Fasnacht. «Ich habe keine Ahnung von den Traditionen», sagt Sommer. Er werde aber langsam angefixt vom Fansachtfieber und müsse unbedingt die nächste besuchen. Für die Produktion sei Sommer ein Gewinn, sagt Rasser. Neben seinen Fähigkeiten als Regisseur hinterfrage der Urner immer wieder Sachen, die sonst niemand hinterfragen würde.

Das Autorenteam der nächsten Ausgabe besteht aus neun Personen. Zum ersten Mal aufgeführt ist Baschi Dürr. Der abgewählte alt Regierungsrat der FDP habe bereits für die letzte Produktion eine Nummer geschrieben. Die Szene über Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger wurde von Dürr allerdings noch unter einem Pseudonym verfasst, sagt Rasser. Nun steht Dürr erstmals mit seinem Namen hin.

Das Baselbiet ist vertreten

Auf der Bühne wird das fünfköpfige Ensemble zu sehen sein. Das ganze Team bestehe aber aus acht Personen. Es spielen Ronja Borer, Salomé Jantz, Myriam Wittlin, David Bröckelmann, Roland Herrmann, Smadar Goldberger und Dany Demuth mit. Rasser selbst, die sonst immer auf der Bühne anzutreffen war, legt eine Pause ein.

Es müssen also nicht alle Schauspielerinnen und Schauspieler jede Show spielen. «Das ist für uns eine Entspannung und Bereicherung», sagt Rasser. Man sei so bereit, falls jemand ausfallen würde und alle Beteiligten würden neue Inputs bringen. «Jede Vorstellung ist anders», fügt Rasser an. Die Rochaden würden verhindern, dass man in einen Trott fallen würde.

Neu spielt, tanzt und singt Ida-Lin Hübscher mit im «Pfyfferli-Ensemble». Die 22-jährige Laufentalerin sei das «Küken» der Produktion. «Am Dialekt müssen wir noch etwas arbeiten», sagt Rasser schmunzelnd. Wenn aber einmal ein R gerollt wird, sei das auch charmant.

