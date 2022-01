Neues Datum, neuer Ort: Das sind die Pläne für das Laaferi 2022

Basler Vorfasnacht Neues Datum, neuer Ort: Das sind die angepassten Pläne für das Kinder-Drummeli «Laaferi» Nachdem die Vorfasnachtsveranstaltung Laaferi Anfang Januar coronabedingt verschoben werden musste, soll sie neu vom 2. bis 3. April 2022 in der Eventhalle der Messe Basel stattfinden. Tickets sind ab sofort wieder erhältlich. Aimee Baumgartner 25.01.2022, 12.03 Uhr

So sollte die Vorfasnachtsveranstaltung Laaferi in der Messe Basel aussehen. Zvg

Über 700 junge Fasnächtlerinnen und Fasnächtler treten vom 2. bis 3. April 2022 – quasi als viertes Bummelwochenende – am neuen Kinder-Drummeli «Laaferi» auf. Anfang Jahr teilten die Organisatoren mit, dass die Vorfasnachtsveranstaltung nicht wie geplant vom 22. bis 23. Januar in der Messe Basel durchgeführt werden kann. Jetzt wurde ein neues Datum und mit der Eventhalle der Messe auch eine neue Location gefunden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Aktuell sind drei Vorstellungen vor insgesamt über 2500 Zuschauerinnen und Zuschauern geplant.

«Mit dem ‹Laaferi› erhält Basel eine Bühnenshow für den Fasnachtsnachwuchs, die es in dieser Grösse noch nie gegeben hat», so die Initianten. Insgesamt treten 24 Junge Garden auf. Zudem werden die «Rahmenstücke» von einem jungen Schauspielensemble bestritten. Weiter heisst es in der Meldung: «Die über 700 Kinder und Jugendliche bringen mit ihren musikalischen Beiträgen fasnächtliche Emotionen auf die Bühne, welche in den vergangenen zwei Jahren schmerzhaft vermisst wurden.»

Teilnehmende Junge Garden Alti Stainlemer, Basler Bebbi, Basler Dybli, Basler Rolli, Central Club Basel, Die Aagfrässene, Die Antygge, Giftschnaigge, Glunggi, Gugge-Mysli, Junteressli, Lälli, Märtplatz, Muggedätscher, Naarebaschi, Olympia, Opti-Mischte, Rätz, Rhyschnoogge, Sans Gêne, Seibi, Spale, Verschnuuffer, VKB.

Die Tickets für das «Laaferi» sind ab jetzt auf der Website der Veranstaltung und bei Schlebach AG Trommelbau wieder erhältlich. Für Kinder und Jugendliche (unter 16 Jahren) sowie junge Erwachsene in Ausbildung (unter 26 Jahren) sind vergünstigte Tickets erhältlich.