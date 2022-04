Basler Vorfasnacht Was bedeuten die Musicalbad-Pläne für die Zukunft des Drummeli? Mit dem Vorhaben der Basler Regierung, das Musical-Theater in eine Schwimmhalle zu verwandeln, würde das Drummeli seinen Spielort verlieren. Doch die Verantwortlichen sind schon länger auf der Suche nach einer geeigneten Alternative. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Das Drummeli 2020 wurde unter dem Motto «Tour de Bâle» im Musical-Theater aufgeführt. Kenneth Nars

Seit 2011 findet das Drummeli jeweils im Musical-Theater statt. Aufgrund des schlechten Vorverkaufs und der durch die Coronapandemie erschwerten Probesituation wurde die grösste Basler Vorfasnachtsveranstaltung in diesem Jahr verkleinert und in einer abgespeckten Version im Theater Küchlin aufgeführt.

Statt 1500 Sitzplätzen standen nur 500 pro Vorstellung zur Verfügung. Auch bei der Technik und der Bühne mussten Abstriche gemacht werden. «Für ein Drummeli unter normalen Voraussetzungen habe ich aber andere Ansprüche», sagt Robi Schärz, Drummeli-Verantwortlicher beim Basler Fasnachts-Comité. Deshalb sei auch nicht angedacht, dass die Vorfasnachtsveranstaltung 2023 erneut im «Kiechli» stattfindet, sondern wieder in den gewohnten Hallen im Musical-Theater.

Nach 30 Jahren war das Drummeli 2022 zurück in den heimischen Hallen im Küchlin. Roland Schmid

So weit der Plan. Doch noch ist nicht definitiv entschieden, ob das auch wirklich der Fall sein wird. «Das zuständige Freddy Burger Management reserviert uns die Räumlichkeiten jeweils über die Messe Basel, einen Vertrag fürs 2023 gibt es aber noch nicht», so der Drummeli-Verantwortliche.

Ein Grund für die derzeitige Unsicherheit ist der Plan der Basler Regierung, das Musical-Theater in ein Hallenbad umzuwandeln. Den Vertrag mit dem Musical-Theater hat der Kanton per Ende 2024 aufgelöst. Dies hätte bei einer definitiven Umnutzung zur Folge, dass das Drummeli seinen Spielort verliert. «Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, denn wir haben es geahnt», sagt Schärz. «Es wurde schon länger gemutmasst, dass wir das Musical-Theater früher oder später verlassen müssen.»

Suche nach neuem Lokal hat bereits begonnen

Ein möglicher Umzug sei beim Comité auch nicht erst seit dieser Woche ein Thema. «Wir sind schon etwas länger auf der Suche nach einer Alternative zum jetzigen Spielort», so Schärz. Doch wo soll das Drummeli stattfinden, wenn nicht im Musical-Theater und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht im Küchlin? «Wir sind aktuell daran, eine längerfristige Lösung zu finden», sagt er weiter.

Von der Grösse her kämen das Stadtcasino und das Theater Basel in Frage. «Aber im Winter haben diese Lokale Spielzeit, die sie mit ihrem Programm füllen möchten. Da hat man als Vorfasnachtsveranstaltung eher keine Chance», sagt Schärz. Andere Orte seien mit weniger als 1500 Plätzen schnell zu klein, die Joggelihalle würde das Drummeli mit ihrer Grösse und ihrem Standort wiederum «erdrücken».

Robi Schärz bei einem Probenbesuch im Musical-Theater 2020. Kenneth Nars

In diesem Zusammenhang komme ihnen auch der bereits bestehende Kontakt zur Messe zugute – in deren Festsaal wurde das Drummeli zwischen 1993 und 2010 aufgeführt. Bis im Juni soll ein definitiver Entscheid vorliegen, «denn die Cliquen müssen schliesslich auch wissen, unter welchen Gegebenheiten sie auftreten können».

Eine Vorwarnung des Kantons habe das Comité keine erhalten. Für Robi Schärz ist dies nicht weiter schlimm. Dennoch bedauert er den Entscheid der Regierung. «Ich hätte mir mehr Unterstützung und Wertschätzung gewünscht», sagt er. Mit dem Wegfall des Musical-Theaters würde ein wichtiger Spielort in der Stadt verloren gehen – nicht nur für das Drummeli. «Wenn man eine Kulturstadt sein will, muss man sich als Stadt auch dafür einsetzen», fügt Schärz an.

