Swisslos-Fonds: 210'000 Franken für Basler Weihnachtsaktivitäten

Basler Weihnacht Feststimmung in Basel: Regierung bewilligt knapp eine Viertelmillion Franken für Weihnachtsaktivitäten Der Verein Basler Weihnacht erhält 210’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds. Dieses Jahr hat der Weihnachtsspezialist Johann Wanner die Münstertanne besonders opulent geschmückt. Auch Busse und Trams fahren erstmals mit festlichen Girlanden. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Der Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz, geschmückt von Johann Wanner. Juri Junkov

Angesichts einer drohenden Strommangellage sparen Kanton wie auch Private Energie und schalten die Weihnachtsbeleuchtung nur dann ein, wenn die meisten Menschen tatsächlich draussen in der Stadt unterwegs sind. Festlich sieht es in Innenstadt und Umgebung dennoch aus – auch dank zahlreicher engagierter Detailhändlern und -händlerinnen, die selbst in kleinen Gassen Weihnachtsbäume aufstellen und die Fassaden zum Leuchten bringen.

Nun erhält der Verein Basler Weihnacht, der alle Weihnachtsaktivitäten in der Stadt koordiniert, 210’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds, wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Somit ist auch in diesem Jahr gesichert, dass die wärmende Weihnachtsstimmung nicht in nächtlicher Finsternis verpufft. Denn genau für Projekte wie die Kooperation mit dem Detailhandel ist der Verein auf zusätzliche Fördermittel angewiesen.

Auch Busse und Trams fahren diesen Winter mit weihnachtlichen Girlanden

So erlauben die Gelder aus Swisslos-Fonds sowie diversen Geschäften und Verbänden in diesem Winter eine regelrechte Weihnachtsbaum- und Strassenbeleuchtungsoffensive – nicht nur, um die hiesige Bevölkerung mit einer «möglichst schön weihnachtlichen Stadt» christlich zu beschenken, sondern auch, um «möglichst viele Menschen in der Schweiz und im Umland zu einem Besuch in Basel zu motivieren», so Gabriel Barell, Präsident des Vereins Basler Weihnacht.

Denn das sind die erklärten Ziele des Vereins, der zur Verstärkung der dekorativen Wirkung ausserdem erstmals auf optisch passende Girlanden an Bussen und Trams setzt. Dementsprechend zufrieden ist Barell mit dem medialen Echo, das den Basler Weihnachtsmärkten auch aus dem Ausland bereits mehrere Auszeichnungen bescherte.

Neu dekorierte Münstertanne im Stil des Rockefeller-Centers in New York

Gestalterischer Höhepunkt der diesjährigen Basler Weihnacht ist die von Johann Wanner neu dekorierte Tanne auf dem Münsterplatz. Der Basler Weihnachtsdeko-Spezialist war sehr erfreut, den über zehn Jahre alten Silber- und Goldschmuck gegen etwas Neues im Stil des New Yorker Rockefeller-Centers austauschen zu können.

Die neu dekorierte Münstertanne ist nun besonders reich in Rot, Grün, Blau und Gold geschmückt und kommt, laut Wanner, bei der Basler Bevölkerung bislang sehr gut an. Er habe etwas machen wollen, das bunt, kitschig und opulent sei, so der 83-Jährige. Denn er ist überzeugt: «Zu viel geschmückt ist ein Baum erst, wenn er umgefallen ist.»

Johann Wanners Weihnachtsdekorationen sind auf der ganzen Welt gefragt. Zu seiner privaten Kundschaft gehören auch viele Basler Persönlichkeiten. zvg

Der «Father Christmas» schmückte schon Bäume für Papst und Queen

Der von der «New York Times» zum «Father Christmas» gekürte Wanner hat schon Bäume für den Papst, die englische Queen und den King of Pop Michael Jackson geschmückt. Dabei geht er auch gerne auf Liebhabereien und Eigenheiten seiner Kundschaft ein, berichtet Wanner. So komme es im Fernsehen vor allem darauf an, dass die Bäume in das jeweilige Zeitbild passten, während bei seiner britischen Kundschaft viktorianische Bäume gefragt seien.

Alle Weihnachtsbäume von Wanner verfügen über zwei Markenzeichen: «Ich suche immer den wüstesten Baum aus, der in seinem Leben nicht viel Glück gehabt hat. So kann ich ihm noch einige glanzvolle Tage bereiten», erzählt der 83-Jährige. Ausserdem sei unter dem Schmuck eine Gurke versteckt, die oben im Baum hänge. «Das war bei uns zu Hause Brauch, als ich ein Kind war. Wer zuerst die Gurke entdeckte, bekam einen extra Geschenk», sagt Wanner und fügt hinzu: «Als Ältester von sechs Geschwistern musste ich das Evangelium lesen und singen – stets mit Blick auf den Päckchen unter dem Baum.»

