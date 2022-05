Basler Wohnschutz Stockwerkeigentum auf den letzten Drücker: Hausbesitzende «schieben Krise» wegen neuem Gesetz Immobilienbesitzer fürchten das neue Wohnschutzgesetz. Ab kommendem Monat muss die Wohnschutzkommission für eine Umwandlung eine Bewilligung erteilen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 08.05.2022, 05.00 Uhr

Mietwohnung oder Stockwerkeigentum? In Basel-Stadt wird die Umwandlung aufwendiger. Ennio Leanza / Keystone

Plötzlich ging es schnell. Ende April beschloss die Basler Regierung, dass auf Ende Mai die neuen, verschärften Wohnschutzbestimmungen in Kraft treten würden. Ein halbes Jahr, nachdem das Volk der Initiative «Ja zu echtem Wohnschutz» zugestimmt hat, sollen damit die Massnahmen greifen. Seither stehen Notare und das Grundbuchamt unter Stress: Zahlreiche Immobilienbesitzer wollen ihre Liegenschaften noch in Stockwerkeigentum umwandeln.

Über Jahre bewegte sich in Basel-Stadt die Zahl der Stockwerkbegründungen bei rund dreissig. In einer Vorahnung schnellte die Zahl im vergangenen auf 51 hoch und nun sind es alleine im April 26 und in der ersten Mai-Woche 14 Immobilien, die neu als Stockwerkeigentum im Grundbuch eingetragen sind.

Der auf Immobilienrecht spezialisierte Anwalt Michel de Roche erzählt von Eigentümer, die deswegen «eine Krise geschoben» hätten. Dabei herrsche vor allem eine «grosse Unsicherheit», was die neuen Auflagen überhaupt bedeuten.

Eine «Lex Immro» im Basler Wohnschutzrecht

Der initiativführende Mieterverband und mit ihr eine Mehrheit der vorberatenden Bau- und Rekurskommission wollte in der Beratung des politischen Geschäfts die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen als mögliche «Zweckentfremdung» verstanden wissen. Sie hatten das Treiben der Luzerner Immro AG vor Augen, die in Basel reihenweise Liegenschaften aufkaufte, diese einer Schnellsanierung unterzogen und die Logis teuer im Stockwerkeigentum weiterverkauften.

Die Immro ist mittlerweile jedoch in Konkurs und in der Verordnung ist von «Zweckentfremdung» nicht mehr die Rede. Zwar ist jede Umwandlung künftig bewilligungspflichtig, so lange eine statistische Wohnungsnot herrscht und das Haus mehr als drei Wohnungen zählt. Doch die dafür zuständige Wohnschutzkommission kann keine Einwände geltend machen, sofern ein «angemessener Standard für Stockwerkeigentum» besteht.

Die Wohnschutzkommission Bereits 1933 hat Basel-Stadt eine Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten eingerichtet. In normalen Zeiten hatte sie Streitfälle zwischen Mietern und Vermietern zu schlichten. Mit der Wohnungsnot erhielt sie 1942 zusätzlich die Aufgabe, das Kündigungsrecht zu beschränken. 1944 kam das Aufschubverfahren dazu: Um Familien von Obdachlosigkeit zu bewahren, konnten alte Mietverträge im Eilverfahren verlängert werden, wenn die neuen Wohnungen kriegsbedingt noch nicht fertiggestellt waren. Bei Abbruchbewilligungen musste in neuerer Zeit ebenfalls die Schlichtungsstelle angehört werden. Zudem ist die Stelle erste Anlaufstation für Ausländer, die in Basel Grundbesitz erwerben wollen. Nun wird bei der Schlichtungsstelle eine neue Wohnschutzkommission angesiedelt. Per Anzeige wurden im März drei Juristinnen oder Juristen für den Vorsitz der paritätischen Kommission gesucht. Die Wahlbehörde ist die Regierung. Einer Spruchkammer gehören jeweils auch ein Vertreter der Hauseigentümer- und der Mietervereinigung an. Zu den Aufgaben der Wohnschutzkommission gehört: die Begründung von Stockwerkeigentum zu bewilligen

über den maximalen Nettomietzins bei Ersatzneubauten zu entscheiden

über das Rückkehrrecht bei Bewilligungen von Sanierungen und Renovationen zu wachen

bei Verdacht auf Verstösse diese bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zu melden. (cm)

Die Kriterien dafür sind eigentlich bescheiden: Zentralheizung, sanitäre Einrichtungen in allen Wohneinheiten und die für einen Kochbereich notwendigen Anschlüsse genügen, um dem Wortlaut des Gesetzes zu entsprechen.

Doch ob auch eine Dusche in der Küche und ein WC auf der Zwischenetage noch als «zeitgemässer Wohnstandard» erachtet wird, ist ungeklärt. Ein Besitzer mit einer solchen Liegenschaft drängt denn auch noch auf eine Umwandlung. Er beabsichtigt derzeit zwar nicht, eine der Wohnung zu verkaufen, möchte nun aber vorbereiten, was ihm künftig unter Umständen verwehrt wird.

Anmeldung sind noch bis zum letzten Tag möglich

Die rechtliche Hürde, eine Miet- in eine Eigentumswohnung umzuwandeln liegt zwar tief, umso höher liegt sie jedoch mit dem neuen Wohnschutzgesetz, um eine minimal ausgerüstete Mietwohnung in eine verkaufsfähige Eigentumswohnung auszubauen. Denn die Regeln bei der Sanierung, Renovation und dem Umbau von Mietliegenschaften sind rigid. Darüber wacht ebenfalls die Wohnschutzkommission, die mit ihrer Bewilligungspraxis für eine mieterfreundliche Umsetzung zu sorgen hat.

Darin liegt die Krux: Während nach altem Recht, auch unsanierte Mietwohnungen in Stockwerkeigentum gewandelt werden können, müssen nach neuem Recht die Wohnungen bereits den geforderten Standards entsprechen, um umgeschrieben werden zu können. Die Zeit läuft. Annatina Wirz, Leiterin des Grundbuchamts, erklärt: «Das letztmögliche Anmeldedatum ist der letzte Tag vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen.»

