Basler Zirkusfestival Kopfüber im Spagat: Zwei geflüchtete Zirkusstudentinnen nehmen am Young Stage teil Die Ukrainerinnen Angelina und Alexandra sind aus Kiew geflüchtet und zeigen dieses Wochenende am Zirkusfestival Young Stage im Duo ihre Kontorsion- und Handstandnummer. 17.05.2022

Rund eine Stunde aufwärmen benötigen die beiden, um solche Tricks machen zu können. zvg

Fast wie Schlangen gleiten die beiden Artistinnen in ihren hautengen Ganzkörperbodys in aussergewöhnliche Verrenkungen: Die eine biegt etwa ihren Rücken nach hinten und stellt ihre Hände ganz nah an ihre Füsse. Gleichzeitig stützt sich ihre Kollegin auf sie und begibt sich kontrolliert in einen Handstand, balanciert und spreizt ihre Beine in einen steckengraden Spagat.

Man hat den Eindruck, so etwas wie bewegungseinschränkende Rippen haben die beiden gar nicht in ihren Körpern. Die Nummer sprüht vor Kontrolle, Kraft und Präzision. Kein Wunder, benötigen die Artistinnen rund eine Stunde Aufwärmen, bevor sie auf die Bühne gehen.

«Arbeiten auf technisch enorm hohem Niveau»

Dabei sind Angelina Fedorko und Alexandra Chala erst 17- und 18-jährig und kommen mit ihrer Nummer, einer Mischung aus Kontorsion und Handstand, über Umwege an das diesjährige Young Stage Zirkusfestival. Die beiden befinden sich noch in ihrer Zirkusausbildung – am Young Stage tritt normalerweise nur auf, wer seine Ausbildung frisch abgeschlossen hat.

Allerdings ist die Situation in diesem Jahr mit dem Krieg in der Ukraine eine andere: Das Young Stage nahm Kontakt mit geflüchteten Zirkusstudierenden aus Kiew auf. Und lud zwei Nummern ein, an der Show teilzunehmen; so auch Angelina und Alexandra. Festivaldirektorin Nadja Hauser scheint die Wahl nicht schwergefallen zu sein:

«Die beiden arbeiten auf technisch enorm hohem Niveau. Das haben wir so noch nicht so oft gesehen. Das und die feine Anmut der beiden haben uns sofort überzeugt.»

Haben den Kriegsbeginn in Kiew miterlebt

Im Gespräch ist für Angelina und Alexandra alles zum Kichern, sie haben immer eine lustige Anekdote auf den Lippen. Nur als das Gespräch auf den Krieg in der Ukraine kommt, werden sie ernst, Angelina kraust ihre Stirn und erinnert sich an den Kriegsbeginn vor drei Monaten: «Die ersten zwei Tage in Kiew waren schlimm, überall hörte man Sirenen.»

Die 17-Jährige und ihre Mutter hätten anschliessend einige Tage in der Metro Zuflucht gesucht, und seien dann zu Verwandten gegangen, wie sie erzählt. Als ihr Trainer den beiden Mädchen das Angebot des Zirkus Montelino in Potsdam unterbreitete, war es für Angelina keine Frage, der Einladung zu folgen: Dort gäbe es eine Unterkunft und die Möglichkeit, weiterzutrainieren. Ihre Mutter hingegen habe gezögert: «Es ist eine schwierige Entscheidung, das Land und die eigene Heimat hinter sich zu lassen». Angelina ist froh darüber, in Potsdam untergekommen zu sein:

«Dort können wir gewissermassen unser Leben weiterführen.»

Trotzdem haben die zwei Artistinnen bei jeder Gelegenheit etwas zu besprechen, oft gefolgt von herzlichem Gelächter. Freundlich grüssen sie die Helfenden des Young Stage, die an den letzten Vorbereitungen für das Zirkusfestival sind, das am Wochenende in Basel stattfinden wird.

Gemeinsam sind sie stärker

Angelina und Alexandra kennen sich seit etwa acht Jahren: Sie besuchten dasselbe Zirkusstudio in ihrer Heimatstadt Kiew. Der Zirkus sei in jungen Jahren ein Hobby gewesen. Neben ihrer Duo-Performance trainieren die beiden auch je eine Solonummer. Aber sie treten gerne gemeinsam auf. Angelina sagt:

«Wenn ich allein auf der Bühne stehe, habe ich das Gefühl, es stimmt etwas nicht.»

Zum ersten Mal in der Schweiz: Angelina Fedorko (links) und Alexandra Chala. Nicole Nars-Zimmer

Vier Stunden täglich, sechs Tage in der Woche trainieren die Artistinnen. Doch eingeschüchtert davon sind sie nicht: «Der Tag hat ja 24 Stunden, da bleibt noch viel Zeit», findet Angelina trocken.

Die beiden fühlen sich wohl im Rampenlicht: Sie posieren geduldig vor den Kameras und stehen gerne auf der Bühne: «Es ist schön, Menschen damit zu überraschen, dass wir Dinge tun können, die nicht jeder kann.» Trotz der vielen Glitzermomente im Zirkus können die zwei etwas nicht leiden: «Das Warten», kommt wie aus der Pistole geschossen: Wobei Basel sie da offenbar positiv überrascht: «Alles hat einen Stundenplan, ist durchgetaktet, sogar das Essen!». Und so düsen sie nach dem Gespräch davon, Training steht auf dem Plan.

Wo steht die geplante Zirkusschule? 2019 kündigte das Young Stage-Team gegenüber der bz an, eine Zirkusschule zur Ausbildung von Profiartistinnen und Profiartisten in Basel aufbauen zu wollen. Bereits im Dezember 2017 hatte die Christoph Merian Stiftung 50’000 Franken an eine Machbarkeitsstudie gesprochen. Auf Anfrage wollte das Young Stage den aktuellen Stand der Zirkusschule nicht weiter erläutern. Allerdings ist das sogenannte SCCB (Swiss Circus Center Basel) bereits in die Planung des Uni-Quartiers auf dem Dreispitz integriert. (elk)

Zirkusfestival Young Stage: 20.-24. Mai in der Messe Basel.

www.young-stage.com

