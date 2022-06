Basler Zolli Das Nashorn-Baby Tarun erkundet die Anlage – sein Bruder und sein Vater müssen den Zolli bald verlassen Kurz vor Mitternacht ist am 13. Mai ein Indisches Panzernashorn zur Welt gekommen. Tarun ist Quettas fünftes Kalb und das 36. Panzernashorn-Jungtier in der Geschichte des Basler Zolli. Aimee Baumgartner 01.06.2022, 16.13 Uhr

Youtube / Zoo Basel

Noch ist es ruhig im Stall der Indischen Panzernashörner im Basler Zolli. Während die anderen Tiere den Tag auf der Aussenanlage verbringen, haben die 28-jährige Panzernashornkuh und ihr neugeborener Sohn Tarun Zeit für sich.

Sie liegen nah beieinander und pressen immer wieder ihre Köpfe aneinander, während sie sich in die Augen schauen. «Auf diese Weise bauen Panzernashörner eine Bindung zueinander auf», erklärt Roland Schweizer, der seit rund 25 Jahren als Tierpfleger bei den Nashörnern arbeitet.

Das Aneinanderdrücken der Köpfe ist bei den Nashörnern ein Zeichen von Zuneigung. Georgios Kefalas / Keystone

Schweizer hatte am Tag von Taruns Geburt ein wachsames Auge auf die Panzernashornkuh. «Am frühen Morgen vom 13. Mai wurde Quetta plötzlich nervös. Sie lief viel herum und legte sich immer wieder ins Wasser», erinnert sich der Tierpfleger. Das alles seien Anzeichen, dass die Geburt kurz bevorsteht. «Quetta ist eine erfahrene Mutter – Tarun ist bereits ihr fünftes Kalb. Dementsprechend wusste sie genau, was auf sie zukommt.»

Kurz vor Mitternacht kam das kleine Panzernashorn schliesslich zur Welt – nach 16 Monaten Tragzeit. Das Jungtier konnte am Tag danach mehrmals beim Trinken beobachtet werden und entwickelt sich gut. Es nimmt pro Tag etwa zwei Kilogramm an Gewicht zu.

Roland Schweizer ist seit 25 Jahren Tierpfleger bei den Nashörnern im Basler Zolli. Aimee Baumgartner

Noch ist er zum Teil etwas tapsig unterwegs. Beide sind gesund und munter, sagt Roland Schweizer. Im Alter von zwei bis vier Monaten wird Tarun in die Nashorn-Gruppe eingeführt. Bis dahin bleiben Mutter und Kalb unter sich. Der Panzernashorn-Bulle und Vater des Jungtiers lebt abgetrennt.

66 Jahre Panzernashorn-Zucht

Tarun ist bereits das 36. Panzernashorn-Jungtier in der Geschichte des Zolli. Den ersten Nachwuchs gab es im Jahr 1956, als zum ersten Mal weltweit ein Panzernashorn in einem Zoo geboren worden ist. Das letzte Jungtier verzeichnete der Zolli im Januar 2017. Der heute fünfjährige Bulle Orys, Taruns Bruder, befindet sich aufgrund seines pubertären Verhaltens nicht mehr in der Gruppe.

Noch geniessen Tarun und seiner Mutter Quetta die Zweisamkeit. Zoo Basel

Orys wird den Basler Zolli auch bald verlassen, erklärt Kurator Adrian Baumeyer, der für den Bestand der Nashörner im Zolli verantwortlich ist. Im Rahmen des internationalen Zuchtprogramms wurde entschieden, dass der Bulle in einen Zoo in England kommt.

Auch sein Vater Jaffna (28) wird nicht mehr lange in Basel sein. Für ihn geht es nach Spanien. «Jaffna hat bei uns mehrere Jungtiere gezeugt, was sehr erfreulich ist. Um die genetische Vielfalt jedoch aufrechterhalten zu können, wird es jetzt Zeit für einen neuen Nashornbullen», sagt Baumeyer weiter. Der in Deutschland geborene und aktuell noch in Holland beheimatete Bulle wird in naher Zukunft nach Basel umgesiedelt.

Schutz auch in der Natur

Zolli-Direktor Olivier Pagan. Aimee Baumgartner

In der Natur leben heute noch rund 4000 Panzernashörner – die Tierart gilt als gefährdet. «Es muss jedoch beachtet werden, dass es sich bei dieser Natur um Nationalparks handelt», sagt Zolli-Direktor Olivier Pagan.

«Die Problematik Nummer eins ist noch immer die illegale Wilderei, weshalb der Schutz der Tiere so wichtig ist. Aber auch Dürre und Überschwemmungen machen ihnen in der Wildnis zu schaffen.» Ein weiterer Faktor: die Zerstückelung der Lebensräume.

Ab sofort ist das Nashornhaus wieder für die Besucherinnen und Besucher geöffnet, wobei zeitweise Schliessungen aus Rücksicht auf das Mutter- und Jungtier vorbehalten bleiben. Zoo Basel

Diesen Problemen entgegenwirken will die International Rhino Foundation (IRF) mit dem Projekt «Indian Rhino Vision 2020». Ziel ist es, die Panzernashörner im indischen Bundesstaat Assam unter besseren Schutz zu stellen. «Der Zolli unterstützt das Projekt seit 2006 und leistet damit einen Beitrag zum Erhalt und der Vermehrung der Panzernashörner im dort ansässigen Orang-Nationalpark», sagt Pagan, der Teil des IRF-Stiftungsrats ist.