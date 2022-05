Basel: Grossrat Beat Leuthardt gibt seine Ämter ab

Basta Beat Leuthardt tritt als Grossrat zurück – und verlässt Mieterinnen- und Mieterverband Das Basta-Politiker Beat Leuthardt setzte sich jahrelang für den öffentlichen Verkehr und den Mieterinnen- und Mieterschutz ein. Jetzt soll Schluss sein. Silvana Schreier 31.05.2022, 08.53 Uhr

Beat Leuthardt sass seit 2016 für die Basta im Grossen Rat. Kenneth Nars

Beat Leuthardt gibt seine Ämter im Grossen Rat und beim Mieterinnen- und Mieterverband (MV) ab. Beim Verband war er Chefjurist und Co-Geschäftsleiter. Er will mehr Zeit haben, um sich vertieft mit der Wohnschutz-Thematik beschäftigen zu können, heisst es in einer Mitteilung des MV.

Der Zeitpunkt des Rücktritts sei nicht zufällig: Am 10. Juni jährt sich zum vierten Mal das Ja zur ersten Wohnschutz-Abstimmung, heisst es weiter. Das neu revidierte Wohnschutzgesetz ist nun am 28. Mai in Kraft getreten und damit beginne für den MV «eine weitere Phase eines kraftvollen Engagements gegen die Verdrängung und Vertreibung durch Rendite-orientierte Sanierungen».