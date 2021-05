Bauausstellung Die IBA Basel geht in die letzte Runde: In Weil am Rhein wird ein Jahrzehnt Arbeit präsentiert Über zehn Jahre hat die Internationale Bauausstellung in der Metropolregion in aller Stille Projekte angestossen. Nun zeigt sie, was in den beteiligten 250 Gemeinden bleibt. Alexandra von Ascheraden 21.05.2021, 05.00 Uhr

Die Bilanz nach zehnjähriger IBA-Arbeit ist bis am 6. Juni im Dome auf dem Vitra-Areal zu sehen. Martin Friedli

Nach zehn Jahren IBA Basel war 2020 Schluss, eigentlich. Die Pandemie grätschte mitten in die Vorbereitungen zu den Abschlussveranstaltungen. Keine Feiern mit Reden und Apéro, keine Führungen zu den umgesetzten Projekten. Jetzt darf wenigstens die schon einmal verschobene Abschlussausstellung auf dem Vitra-Gelände in Weil am Rhein statt finden. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie nun bis zum 6. Juni geöffnet bleiben kann.

Im Richard Buckminster Fuller Dome, der Zeltkuppel gegenüber des Vitra Gebäudes hat man eine Zusammenschau versucht. Eine Reliefkarte, auf die sich Infos zu verschiedenen Themen projizieren lassen kann, macht nachvollziehbar, wie sich die Projekte der Internationalen Bauausstellung in die Landschaft einfügen. Auf Stelen hat man versucht, ein Jahrzehnt Arbeit kompakt zu präsentieren, interaktive Bildschirme bieten vertiefte Informationen.

Nach dem Rundgang bleibt vor allem der Eindruck: Diese IBA Basel war eine ausgesprochen subtile. Seit hundert Jahren werden im deutschen Raum IBAs organisiert. Diese war dennoch eine Premiere, da sie in drei Ländern gleichzeitig stattfand. «Unser Ziel war, die soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung in der Metropolregion Basel voranzutreiben. In den 250 Gemeinden in drei Ländern, die im 80-Kilometer-Radius um Basel liegen, wurden Projekte angestossen. Es waren nicht alle Gemeinden beteiligt, aber alle betroffen», sagt Monica Linder-Guarnaccia, Geschäftsführerin IBA Basel.

Eher eine Planungs- als eine Bau-Ausstellung

Es entstanden keine spektakulären Hochbauten, mit denen man nun in der Abschlussausstellung klotzen könnte. Stattdessen wurden in mühsamer und langwieriger Kleinarbeit Prozesse und Kompromisse gefunden. Die Zeitschrift «Hochparterre» schlug kürzlich vor, man hätte die IBA Basel besser IPA genannt – «Internationaler Planungs-Alltag». Das war schliesslich die Hauptbeschäftigung der Beteiligten: gemeinsame Ziele definieren und Wege zur Realisierung aufgleisen.

Erst als dies gelungen war, konnte Konkretes entstehen. Sei es der Skulpturenwanderweg «24 Stops», der das Vitra-Museum mit der Fondation Beyeler über die badischen Weinberge und den Landschaftspark Wiese hinweg verbindet. Sei es die Verlängerung des Tram 3 bis nach Saint-Louis. Insgesamt waren es zwanzig Projekte, die umgesetzt wurden und in der Ausstellung nochmals gezeigt werden.

«Die IBA war ein Kind des trinationalen Eurodistrikts Basel»

Der frühere Basler Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels, der als Noch-IBA-Präsident wirkt, resümiert: «Die IBA war ein Kind des trinationalen Eurodistrikts Basel. Unser Ziel waren konkrete, grenzüberschreitende Projekte, in denen man herumspazieren kann.»

Durch die manchmal nur schwer kompatiblen Rahmenbedingungen dauerte es jeweils sehr lange, bis tatsächlich die Baumaschinen auffahren konnten. Aber das, so Linder-Guarnaccia, sei ja auch ein wichtiger Pfeiler des ganzen Projekts gewesen: Türen öffnen und so das Wirken über ihre eigenen Gemeinde- und erst recht über Staatsgrenzen hinweg überhaupt erst zu ermöglichen.

Wessels erzählt, für ihn habe sich die Schere zwischen Erwartungen der Bürger und Realität bei der IBA genauso geöffnet wie in seiner langjährigen Tätigkeit als Basler Bau- und Verkehrsdirektor: «Sobald die Leute über ein Bauprojekt in der Zeitung lesen, erwarten sie, dass spätestens in einem Monat die Bagger auffahren.» Das taten diese natürlich nie.

Geld gab es für die Planung, nicht für die Umsetzung

Für die IBA-Geschäftsführerin zählt ohnehin weniger das Gebaute, als die angestossenen Prozesse: «Es gibt erstmals eine trinationale Verkehrsstudie. Es gibt erstmals eine trinationale Naturschutz- und Freiraumstudie. Drei Länder haben sich auf Qualitäten geeinigt, die sie in ihren Projekten einfordern wollen. Das wird eine Langzeitwirkung haben.»

Die IBA Basel verstand sich als Planungsinstrument und als Brückenbauerin, nicht als Umsetzerin in Beton und Stein. Dafür hatte sie auch gar kein Budget. Die Gelder für die konkreten Projekte mussten die Beteiligten stets selbst beschaffen. Auch das hemmte die konkrete Umsetzung oft. Das ist auch mit ein Grund, warum von den anfangs 130 eingegebenen Projekten nur solche von Gemeinden, teilweise mit privaten Partnern, bis zur Umsetzung kamen.

Das zwanzigste und letzte IBA-Projekt ist gerade mitten in der Umsetzung: der «Parc des carrières» mit ökologischen Vernetzungsflächen, Velowegen und Spielplatz. Er entsteht schrittweise zwischen Allschwil und Hegenheim, wo heute Brachen und Kiesgruben die Landschaft prägen. Da der Kiesabbau weitergeht, wird sich dieses Projekt noch über viele Jahre dynamisch entwickeln.